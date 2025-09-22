Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183390
ИКТ 14259
Организации 11079
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3510
Системы 26243
Персоны 78782
География 2952
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 735
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2720
Мероприятия 873

Штефан Владимир


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 Сеть клиник «Будь Здоров» внедрила ИИ-сервис для повышения качества работы врачей от медтехкомпании «Доктор рядом» 1
04.12.2023 «Росэлектроника» представила комплекс для малоинвазивной хирургии 1
15.02.2023 «Росэлектроника» и НЦПР займутся созданием систем управления роботами 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Штефан Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3281 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1204 2
Ростех - Автоматика Концерн 1717 2
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 31 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 236 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70874 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5758 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25551 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12151 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12081 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10450 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3201 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3984 1
Саруханов Ваган 2 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 314 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6194 1
Ergonomics - Эргономика 1660 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9403 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10463 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31162 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385250, в очереди разбора - 730586.
Создано именных указателей - 183390.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще