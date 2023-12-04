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«Росэлектроника» представила комплекс для малоинвазивной хирургии

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил медицинский комплекс для малоинвазивной хирургии «Алькор». Аппарат объединяет на одной стойке диагностическое и хирургическое оборудование, что позволяет врачу выполнять широкий спектр манипуляций и полностью контролировать ход хирургического вмешательства.

Комплекс «Алькор», разработанный ВНИИ «Вега» концерна «Автоматика» (входит в «Росэлектронику»), предназначен для проведения хирургических операций и диагностики различных заболеваний в общей хирургии, дерматологии, флебологии, гинекологии, проктологии, отоларингологии и урологии.

Диагностическое и хирургическое оборудование объединены в комплекс общим интерфейсом управления. Это обеспечивает максимальную легкость и комфорт в настройке и выборе режимов работы функциональных блоков.

Эргономика «Алькора» позволяет использовать комплекс врачам нескольких специальностей без переоснащения и дополнительной подготовки рабочего места, что сокращает сроки окупаемости оборудования. Кроме того, у специалиста есть возможность ведения базы данных пациентов, создания индивидуальных шаблонов обследования для отчетов о проведенных манипуляциях и их хранение в базе данных.

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«Уникальность комплекса «Алькор» заключается в его многофункциональности. Он позволяет проводить амбулаторные и стационарные малоинвазивные операции под ультразвуковым или эндоскопическим контролем, а также предоперационные ультразвуковые или эндоскопические исследования. Таким образом, один комплекс одновременно решает две главные задачи – лечебную и диагностическую», – отметил генеральный директор ВНИИ «Вега» Владимир Штефан.

Проведение малоинвазивных хирургических операций обеспечивает пациенту минимально необходимое время госпитализации, а также значительно сокращает и упрощает реабилитационный период.

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