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Индексная книга (каталог) CNews*
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Абакумов Артем



23.12.2024 Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews 1
12.10.2022 Российские ученые превратили борщевик в материал для батарей в зеленой энергетике 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Абакумов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 491 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 230 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 953 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Литий - Lithium - химический элемент 537 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 289 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 47 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 327 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 110 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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