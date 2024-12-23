Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Антипов Евгений



23.12.2024 Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews 1
23.07.2024 Два года тюрьмы получил бывший замминистра связи России, стоявший у истоков Рунета 1
12.10.2022 Российские ученые превратили борщевик в материал для батарей в зеленой энергетике 1
26.10.2020 Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета 1
23.05.2011 «СИА Интернейшнл Лтд» под защитой Eset NOD32 Business Edition 1
16.09.2009 Eset NOD32 защищает «СИА Интернейшнл ЛТД» от вирусов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Антипов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 2
ESET - ESET Software 1133 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 2
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - Центр Хранения Данных 58 2
Relcom Data - Релком Дата 49 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Датасистем 4 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Google LLC 11775 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 953 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 491 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 254 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 230 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4159 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 170 1
Квантовый интернет - Quantum internet 24 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
ESET NOD32 Remote Administrator Console 59 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Липов Андрей 62 2
Солдатов Алексей 98 2
Солдатова Галина 13 2
Абакумов Артем 2 2
Мишустин Михаил 676 1
Шкиттин Алексей 2 1
Изотов Кирилл 1 1
Бобылева Зоя 1 1
Щеголев Игорь 698 1
Дарбинян Саркис 37 1
Шкитин Алексей 2 1
Чупарнова Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Чехия - Чешская Республика 1308 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Япония 13282 1
Швеция - Королевство 3619 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Тайвань 3984 1
Австралия - Мельбурн 111 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 2
Литий - Lithium - химический элемент 537 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 327 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 289 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 47 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 96 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - инагент 48 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 443 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 560 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Медуза - Meduza 44 1
Wikipedia - Википедия 502 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 110 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 128 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 40 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 20 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 66 1
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще