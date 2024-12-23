Антипов Евгений
Антипов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Липов Андрей 62 2
|Солдатов Алексей 98 2
|Солдатова Галина 13 2
|Абакумов Артем 2 2
|Мишустин Михаил 676 1
|Шкиттин Алексей 2 1
|Изотов Кирилл 1 1
|Бобылева Зоя 1 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Дарбинян Саркис 37 1
|Шкитин Алексей 2 1
|Чупарнова Екатерина 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Медуза - Meduza 44 1
|Wikipedia - Википедия 502 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.