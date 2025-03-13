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Изотов Кирилл
|13.03.2025
|Советский домен .su удалят. На нем зарегистрировано более 100 тысяч сайтов 1
|26.10.2020
|Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета 1
Изотов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1024 1
|UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
|ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 92 1
|Microsoft Windows 2000 8660 1
|Солдатова Галина 13 1
|Липов Андрей 63 1
|Шкиттин Алексей 2 1
|Антипов Евгений 7 1
|Мишустин Михаил 686 1
|Солдатов Алексей 99 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2896 2
|Россия - РФ - Российская федерация 146164 2
|Чехия - Чешская Республика 1311 1
|Медуза - Meduza 44 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11270 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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