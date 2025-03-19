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Медуза Meduza
Медуза и организации, системы, технологии, персоны:
|РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
|Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
|Жаров Александр 175 3
|Мишустин Михаил 686 2
|Липов Андрей 63 2
|Медведев Дмитрий 1656 2
|Путин Владимир 3205 1
|Шадаев Максут 1023 1
|Дуров Павел 295 1
|Чернышенко Дмитрий 569 1
|Волож Аркадий 252 1
|Собянин Сергей 397 1
|Белоусов Андрей 141 1
|Силуанов Антон 66 1
|Кулин Филипп 51 1
|Голикова Татьяна 56 1
|Артимович Дмитрий 41 1
|Массух Илья 233 1
|Воронков Михаил 9 1
|Солдатов Алексей 99 1
|Костырко Артем 6 1
|Русинов Владимир 28 1
|Якубец Максим 2 1
|Кобзев Владимир 2 1
|Мединский Владимир 14 1
|Григоренко Дмитрий 108 1
|Ермолов Юрий 2 1
|Солдатова Галина 13 1
|Митрополит Тихон 2 1
|Шевкунов Георгий 1 1
|Михалков Никита 14 1
|Порховский Тихон 1 1
|Серебренников Кирилл 2 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Эрнст Константин 17 1
|Шкиттин Алексей 2 1
|Зимин Дмитрий 39 1
|Зимин Борис 3 1
|Плющев Александр 8 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 349 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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