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Индексная книга (каталог) CNews*
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Медуза Meduza


19.03.2025 Музей-заповедник «Коломенский кремль» открыл виртуальный музей на «3D Платформе» 1
24.04.2024 Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках 2
15.11.2023 Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками 2
16.08.2023 «Элар» оцифровал переписку сына и внука Репина 1
09.01.2023 В розыск объявлен сын основателя «Билайна» 1
15.08.2022 Судьбу «Яндекса» решат в Кремле 1
28.06.2021 Микрозаводы для микрогаджетов: кто будет там работать 1
26.10.2020 Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета 1
29.07.2020 Пользователям «Яндекс.Диска» установилось непрошенное приложение 1
28.07.2020 В фатальном взломе Garmin обвинили россиянина. Доказательств его причастности нет 1
27.07.2020 Роскомнадзор сорвал запуск в России автономного интернета 1
04.05.2020 Хакеры взломали почту митрополита Тихона и потребовали выкуп. Он отказался платить 1
01.04.2020 В России заработала система слежки за носителями коронавируса. Можно ли ее обмануть? 1
09.09.2019 Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды 1
21.01.2019 Роскомнадзор завел дело на 5 тыс. рублей против Facebook и Twitter 1
18.04.2018 Власти воюют с Telegram: Мессенджер работает, а другие сайты нет 1
26.01.2018 Московский транспорт остался без «умных» считывателей билетов за 120 миллионов 1
17.02.2016 Медведев своим iPad прорвал блокировку «Рутрекера» 1
13.02.2015 «Ленинград Центр» оснащен кинетической системой на базе решения Orbis-Fly 1
29.03.2013 Робот-медуза вырос до размера человека 1
24.07.2012 Искусственная медуза - настоящая крыса 1
28.05.2012 Сколь разнообразен природный мир Земли? Новая десятка. ФОТО 1
22.03.2012 Робот-медуза научился заправляться водой 2
17.02.2012 Создание иллюзий: новое оружие Пентагона 1
28.11.2011 Робот-медуза учится плавать 2
13.09.2011 Светящиеся кошки помогают бороться со СПИДом 1
14.02.2011 Люди и морские черви произошли от общего предка 1
11.12.2008 В Стокгольме и Осло состоялись церемонии вручения Нобелевских премий 1
08.10.2008 Нобелевская по химии: холодный свет живого 1
22.11.2007 Огромная стая медуз уничтожила ферму по разведению лосося 1
16.11.2007 Стильный аксессуар для дома 1
09.07.2007 Японцы научились утилизировать медуз 1
28.04.2007 Терроризм подавят тяжелыми танками 1
23.11.2006 Новые лазерные технологии появились в арсенале генетиков 1
22.11.2006 Новые лазерные технологии появились в арсенале генетиков 1
22.11.2006 Новые лазерные технологии появились в арсенале генетиков 1
22.08.2006 Лекарственные инъекции будут делать с помощью медуз 1
22.08.2006 Лекарственные инъекции будут делать с помощью медуз 1
13.07.2006 Глобальное потепление: медузы наступают 1
13.07.2006 Глобальное потепление: медузы наступают 1

Публикаций - 45, упоминаний - 49

Медуза и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9806 3
Telegram Group 2070 3
X Corp - Twitter 2869 2
Yandex - Яндекс 7495 2
Apple Inc 12183 2
Meta Platforms - Facebook 4448 2
Google LLC 11866 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 638 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4951 1
МегаФон 9045 1
Amazon Inc - Amazon.com 3025 1
Alibaba Group 428 1
Microsoft Corporation 24718 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1229 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2051 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 409 1
PayPal 656 1
Garmin - Гармин 203 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 206 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 438 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 1
Fly 204 1
Zello 25 1
Netscape Communications Corporation 421 1
Evil Corp - Хакерская группировка 10 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 55 1
Malwarebytes Labs 34 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
Relcom Data - Релком Дата 49 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 640 1
Т1 Agora - Агора АйТи - Агора ресорсез 21 1
Wyze Labs 11 1
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 1
Вымпел-Протект 1 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1017 1
Microsoft - LinkedIn 652 2
Жемчужина - Санаторий 57 2
eBay Inc 1622 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 1
Uber 331 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 206 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 53 1
Winterberg Group - Bryanston Group 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Bryanston Resources 3 1
Mayo Clinic - Клиника Мейо 16 1
Rheinmetall AG 7 1
Unsplash 882 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2773 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3161 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1804 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5512 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 772 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 452 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3374 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 558 1
Мосгортранс ГУП 122 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 1
ЦИК РФ - Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 17 1
Правительство РФ - Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 6 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 120 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 152 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 51 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 20 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 641 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 584 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 3 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3304 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 705 1
ФСБ РФ ЦСН - Центр специального назначения ФСБ России (спецназ) 1 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 27 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 201 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28150 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2977 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12791 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5374 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30066 3
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Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 90 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16241 1
Rakuten Viber 628 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 735 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Apple iPad 3873 1
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Google Play - Google Store - Android Market 3318 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Apple - App Store 2909 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 92 1
Microsoft Edge - браузер 1998 1
Booking.com 114 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 42 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 556 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 210 1
Garmin Connect 32 1
Volkswagen Audi R - спортивный автомобиль 24 1
PlayerUnknown's Battlegrounds - Компьютерная игра (Шутер) 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5306 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 106 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 774 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
Microsoft Windows 15781 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 1
Google Cloud Platform - GCP 313 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Apple iPhone 11 257 1
Atlantic Star - Orbis-Fly 1 1
Atlantic Star - Orbis-Globe 1 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 289 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 3 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Aurelia - Javascript-фреймворк 3 1
Жаров Александр 175 3
Мишустин Михаил 686 2
Липов Андрей 63 2
Медведев Дмитрий 1656 2
Путин Владимир 3205 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13367 3
Германия - Федеративная Республика 12733 3
Нидерланды 3539 3
Япония 13325 3
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Азия - Азиатский регион 5573 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2897 1
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Москва - СВАО - Бибирево 20 1
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Бразилия - Федеративная Республика 2378 1
Чехия - Чешская Республика 1311 1
Ирландия - Республика 1015 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1631 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 9
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1241 8
Зоология - наука о животных 2659 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1214 4
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 506 4
Ботаника - Растения - Plantae 1053 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11034 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2857 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4409 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1243 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3250 3
Зоология - Энтомология - Насекомые - Дрозофилы - Drosophila - плодовые мухи 37 3
Здравоохранение - Биотехнология - CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия - ГМО - Генетически модифицированный организм 104 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3516 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2340 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4709 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 225 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 985 2
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Ведомости 1041 1
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Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 159 1
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Telegraph 195 1
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