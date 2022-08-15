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Судьбу «Яндекса» решат в Кремле

Зарубежные СМИ сообщили о переговорах замглавы Администрации Президента Сергея Кириенко и главы Счетной палаты Алексея Кудрина относительно будущего «Яндекса». Предполагается, что основатель компании Аркадий Волож откажется от своей доли в ней, но сохранит возможность использовать ее интеллектуальную собственность для развития своих зарубежных проектов.

Переговоры о судьбе «Яндекса»

Замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко ведет переговоры о дальнейшей судьбе компании Yandex, владеющей российским «Яндексом», с ее основателем Аркадием Воложем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, в переговорах также участвует и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Предметом переговоров является смена места регистрации Yandex (сейчас компания зарегистрирована в Нидерландах).

Также агентство утверждает, что Волож готов отказаться от своей доли в Yandex при условии, что за ним сохранят интеллектуальную собственность компании. Это поможет ему развивать бизнес за пределами России.

Какая доля сотрудников «Яндекса» уехала заграницу

По данным Bloomberg, с началом специальной военной операции России (СВО) на Украине 10% из 19 тыс сотрудников «Яндекса» уехали из России и стали работать из-за рубежа. Представитель Yandex не стал комментировать агентству данную информацию.

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В Кремле ведут переговоры о будущем «Яндекса»

Слухи о возможном разделении бизнеса Yandex циркулируют с момента начала СВО — с кона февраля 2022 г. Об этом в апреле писало издание «Медуза», признанное в России иностранным агентом. В «Яндексе» тогда эту информацию опровергали. В июле издание The Bell писало, что у «Яндекса» могут смениться акционеры, а Волож получит возможность самостоятельно развивать ее бизнес зарубежом.

Проблемы «Яндекса» после начала СВО

После начала СВО Европейский союз ввел санкции сначала в отношении главного операционного директора Yandex Тиграна Худавердяна, а затем и против Воложа. После введения санкций Худавердян и Волож покинули свои посты в компании и ее совет директоров. Ряд ключевых сотрудников, например гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, ушла самостоятельно.

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Также на американской бирже Nasdaq были приостановлены торги акциями Yandex. Из-за этого компания оказалась под угрозой дефолта, так как владельцы облигаций на общую сумму $1,25 млрд получили возможность предъявить их к досрочному погашению.

Впрочем, в июне компании удалось договориться с кредиторами: за каждую порцию облигаций стоимостью $200 тыс. компания заплатит $140 тыс. наличными и 957 своими акциями класса «А» (обладает одним голосом на одну ценную бумагу). В июле «Яндекс» отменил все ограничения на прием новых сотрудников, которые были введены в феврале.

Доля Воложа в «Яндексе»

В 2020 г. Аркадий Волож передал принадлежащую ему долю в Yandex специально созданному семейному трасту. Голосующая доля данного траста в Yandex составляет 45,3%, экономическая — 8,6%. После введения санкций Волож объявил, что его семейный пакет не будет голосовать данным пакетом.

С 2019 г. «золотая акция» Yandex была передана специально созданному Фонду общественных интересов, учрежденному рядом государственных вузов и общественных организаций. Фонд может блокировать появление у компании новых акционеров с размером пакета более 10%, а также заключение компанией соглашений с иностранными государствами, продажу значительного объема интеллектуальной собственности и передачу персональных данных россиян за рубеж.

Игорь Королев

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