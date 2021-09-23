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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
The Bell
Издание
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 75
The Bell упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волож Аркадий 181 7
|Собянин Сергей 211 7
|Путин Владимир 1831 6
|Худавердян Тигран 66 4
|Колокольцев Владимир 8 4
|Греф Герман 205 4
|Тиньков Олег 38 3
|Евтушенков Владимир 132 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Хасис Лев 96 2
|Ливинский Павел 10 1
|Голодец Ольга 16 1
|Вексельберг Виктор 99 1
|Чачава Александр 68 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
|Абрамов Александр 6 1
|Горелкин Антон 34 1
|Мантуров Денис 56 1
|Карачинский Анатолий 74 1
|Шувалов Игорь 64 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Мамут Александр 109 1
|Бунина Елена 27 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Носков Константин 203 1
|Шадаев Максут 384 1
|Чубайс Анатолий 106 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Черепенников Антон 52 1
|Касперский Евгений 221 1
|Делицын Леонид 94 1
|Усманов Алишер 241 1
|Титов Борис 27 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Малышев Сергей 46 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Мордашов Алексей 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772279, в очереди разбора - 675961.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772279, в очереди разбора - 675961.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru