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The Bell
Издание


23.09.2021 «Выкуп платить не готовы»: Group-IB исследовала отношение российских предпринимателей к программам-вымогателям 3
14.09.2021 «Яндекс.дзен» рассказал о результатах борьбы с фейковым контентом на платформе 1
11.06.2021 «Яндекс» нацелился купить «Азбуку вкуса» 6
13.05.2021 В России заочно арестован сын основателя «Билайна» 1
29.04.2021 Mail.ru потеряла миллиарды рублей на киберспорте 2
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 1
18.02.2021 Дуров займет $1 миллиард на развитие Telegram. Американцев не допустят 1
30.12.2020 Тиньков раскрыл причину срыва сделки по продаже банка «Яндексу». Ему недоплатили $200 млн 2
25.11.2020 Власти строят новую систему слежки за каждым шагом москвичей за сотни миллионов рублей 1
24.11.2020 Сбербанк создал направление электронной коммерции 1
16.10.2020 Лопнула самая громкая сделка года. Почему Олег Тиньков не продал «Яндексу» банк 3
15.10.2020 На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов 1
02.10.2020 Главный «виновник» ребрендинга «Сбера» поспешно уволился после полугода работы 1
21.07.2020 Москва строит систему слежки за пассажирами метро за 1,4 млрд 1
03.07.2020 Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет 8
04.06.2020 Сбербанк прощается с «Яндексом» и приходит в Ozon 1
02.06.2020 Сбербанк может забрать у «Яндекса» сервис «Яндекс.деньги» 8
06.05.2020 За сервис ответов на вопросы «Яндекс» заплатил 400 миллионов 2
26.03.2020 Российское правительство переходит на удаленную работу 1
17.01.2020 Власти Москвы закупят «железо» для распознавания лиц почти на 2 миллиарда 1
26.11.2019 Никакой биометрии: Власти разрешили снимать россиян на камеры без их согласия 1
18.11.2019 В «Яндексе» радикально меняется структура управления. Сбербанк теряет «золотую акцию» 2
08.11.2019 Власти Москвы потратят 1,2 миллиарда на «железо» для системы распознавания лиц 1
09.07.2019 Сбербанк нацелился купить Ozon или Avito 4
10.06.2019 Министр связи предложил Huawei перейти с Android на российскую мобильную ОС 2
18.10.2018 Сбербанк хочет купить 30% «Яндекса». Известие об этом обрушило акции поисковика 5
20.07.2018 Samsung объединит легендарные линейки Galaxy S и Galaxy Note 3
06.07.2018 Новый флагман Samsung Galaxy S10 выйдет в 3 вариантах. Подробности 4
05.07.2018 «Яндекс» выделил новостную ленту «Дзен» в отдельный бизнес 1
21.05.2018 Выходящее на ICO такси заявило, что принадлежит экс-жене Ротенберга 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 2
12.10.2017 Названа дата выхода гибкого iPhone 1
12.09.2017 «Лаборатория Касперского» закроет офис в Вашингтоне 1
25.11.2016 Samsung собрался продать свой ПК-бизнес Lenovo 1

Публикаций - 34, упоминаний - 75

The Bell упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4107 13
Samsung Electronics 5759 7
VK - Mail.ru Group 2492 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 6
АФК Система ПАО 1003 4
Apple Inc - Эппл Рус 7761 3
NtechLab - НтехЛаб 78 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 3
Microsoft Corporation 11253 3
Broadcom Inc 198 3
Intel Corporation 4234 3
VisionLabs - ВижнЛабс 101 3
Nival 26 2
Lenovo Group 1645 2
Nvidia Corp 2052 2
Facebook 3769 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 2
Amazon Inc - Amazon.com 1480 2
Alibaba Group 298 2
Huawei 2736 2
Qualcomm Technologies 1009 2
Swag Masha 4 1
Leta Group 204 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 97 1
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 1
BIT.Games 6 1
Media.Work 3 1
Superdesigners 3 1
Google LLC 7210 1
LG Innotek 8 1
ParaType - ПараТайп 6 1
Panzerdog 6 1
Codemasters 177 1
Consult Universal 2 1
Pixonic 18 1
Deus Craft 4 1
VK - Mail.Ru Games Ventures 5 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 434 3
Ситимобил - Служба такси 113 2
Тинькофф ГК - TCS Group 51 2
Avito - Авито 171 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 2
О2О Delivery club 153 2
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 2
СберЛогистика 42 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 454 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 237 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 64 1
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 5 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Pandao 21 1
ВТБ24 583 1
СтройГазМонтаж 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6 1
Uber 257 1
СберАвто 18 1
The Walt Disney Company 172 1
KupiVip 75 1
Yota Arena - киберспортивная арена 6 1
Amedia TV - Амедиа 30 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 38 1
Princeville Capital 4 1
Aii Capital 2 1
Щука - дизайн-студия 6 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 4 1
Landor&Fitch 3 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Сбербанк ДМиК - Департамент Маркетинга и Коммуникаций 2 1
Яндекс.Еда 93 1
Почта России ПАО 1580 1
Газпром ПАО 525 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Президент Российской Федерации 1443 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 111 1
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 1
Электронная Москва АО 13 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 1
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 1
Верховный суд Российской Федерации 175 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 100 1
Администрация Президента РФ 271 1
Роснано 456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 513 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 445 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 41 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 156 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3010 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 254 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 438 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
FOD - Fingerprint-On Display - Биометрический сканер отпечатка пальца, встроенный в дисплей 10 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
HR-Grid 4 1
Яндекс.Маркет 439 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 510 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Nvidia GeForce GTX 2095 2
Nvidia Tesla GPU 117 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 2
Intel Xeon Silver 6 2
WhatsApp Messenger 654 2
Samsung Galaxy X - Серия смартфонов 12 1
Alibaba Tmail 6 1
"Российский Amazon" 5 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
Яндекс.Лавка 68 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Яндекс.Дзен 66 1
Сбербанк - Bringly Маркетплейс 9 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 10 1
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 18 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 67 1
Love Sick: Interactive Stories - игра 3 1
BIT.Games Домовята 5 1
Deus Craft - Grand Hotel Mania 4 1
Consult Universal Inshoper 2 1
Сбербанк СберИндекс 1 1
Lenovo Folio - серия планшетов 2 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 1
Google YouTube - Видеохостинг 1750 1
Google Android 10752 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 1
Samsung Galaxy 345 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Samsung S-Pen - Стилус 108 1
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 1
Волож Аркадий 181 7
Собянин Сергей 211 7
Путин Владимир 1831 6
Худавердян Тигран 66 4
Колокольцев Владимир 8 4
Греф Герман 205 4
Тиньков Олег 38 3
Евтушенков Владимир 132 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Мишустин Михаил 302 3
Хасис Лев 96 2
Ливинский Павел 10 1
Голодец Ольга 16 1
Вексельберг Виктор 99 1
Чачава Александр 68 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Абрамов Александр 6 1
Горелкин Антон 34 1
Мантуров Денис 56 1
Карачинский Анатолий 74 1
Шувалов Игорь 64 1
Володин Вячеслав 62 1
Мамут Александр 109 1
Бунина Елена 27 1
Песков Дмитрий 65 1
Осеевский Михаил 221 1
Носков Константин 203 1
Шадаев Максут 384 1
Чубайс Анатолий 106 1
Никифоров Николай 1126 1
Чемезов Сергей 121 1
Черепенников Антон 52 1
Касперский Евгений 221 1
Делицын Леонид 94 1
Усманов Алишер 241 1
Титов Борис 27 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Малышев Сергей 46 1
Дворкович Аркадий 169 1
Мордашов Алексей 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 4
Великобритания - Лондон 835 4
Европа 3804 2
Кипр - Республика 249 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 2
Беларусь - Минск 330 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Армения - Ереван 86 1
Россия - ПФО - Казань 1529 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
Казахстан - Алматы 268 1
Азербайджан - Баку 75 1
Грузия - Тбилиси 48 1
США - Вашингтон 339 1
Финляндия - Хельсинки 140 1
Россия - Калининград 680 1
Нидерланды 986 1
Испания - Барселона 537 1
Россия - Калининградская область 547 1
Россия - Иннополис 292 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 409 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 3
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 542 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 106 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
Forbes - Форбс 442 4
Thomson Reuters - Рейтер 1796 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 2
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
РосКомСвобода 75 1
The Guardian - Британская газета 191 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
GSM Arena 54 1
Эхо Москвы - радиостанция 51 1
Toutiao 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
eMarketer 79 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
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