Власти строят новую систему слежки за каждым шагом москвичей за сотни миллионов рублей

Мэрия Москвы готова потратить 280 млн руб. на систему сбора информации о перемещениях москвичей, об их задолженностях и штрафах, транспортных и социальных картах и др. Все данные будут собираться в обезличенной форме, однако власти, помимо прочего, хотят отслеживать «лояльность» горожан, хотя и не поясняют, что подразумевают под этим термином.

Система тотальной слежки

Столичные власти готовятся внедрить новую систему слежки за жителями Москвы. Она будет собирать расширенный спектр данных, на основе которых будет составлен так называемый «обогащенный профиль».

Заявку на закупку такой системы объявил Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ). Начальная сумма контракта составляет 280 млн руб. и в нем говорится о развитии «информационной системы мониторинга и анализа интернет-активности» (ИС СТАТС) в 2020-2021 гг. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 14 декабря 2020 г.

Состав «обогащенного профиля»

После внедрения новой системы власти Москвы смогут собирать информацию о штрафах и других задолженностях жителей города, сведения об их социальной карте, проездных документах и др. притом новая система будет сопоставлять эту информацию со сведениями, передаваемыми операторами мобильной связи и владельцами общественных точек Wi-Fi, в том числе в общественном транспорте, что позволит отслеживать перемещения людей.

Собираемые данные будут сопоставляться с информацией о регистрационных и медицинских нарушениях и ограничениях, о нарушениях ограничений доступа к тем или иным объектам на территории города. Вместе с этим будет происходить сопоставление со сведениями об оплате (или неоплате) парковки, о нарушении правил дорожного движения и т. д.

Властям очень нужно больше информации о москвичах

Привязка данных будет осуществляться и с обращениями жителей к чиновникам и организациям по вопросам работы общественного транспорта, ЖКХ, образования и здравоохранения. Отдельно помечено, что собираемая информация позволит контролировать участие или, напротив, неучастие жителей Москвы в городских событиях, а также их «лояльность».

Что именно в ДИТ Москвы подразумевают под термином «лояльность», на момент публикации материала оставалось неизвестным. Сопроводительные документы к госзакупке информации об этом не содержат.

Для чего это нужно

В документации к закупке сказано, что вся информация будет собираться в обезличенном виде, а профиль горожанина хоть и будет уникальным для каждого жителя, не станет содержать в себе сведения, раскрывающие личность связанного с ним человека. Под ними подразумеваются, в частности, ФИО и место рождения.

Пользоваться новой системой смогут сотрудники мэрии Москвы, но пока неизвестно, какое именно число людей получат к ней доступ и смогут оперировать «обезличенными» данными. Они будут разделять всю собранную информацию по типам обращений, «степени лояльности» и другим категориям.

Мониторинг за гражданами будет вестись в режиме нон-стоп, и одна из основных его целей, пишет The Bell, заключается в оперативном реагировании на те или иные изменения, происходящие в пределах Москвы. Что именно подразумевается под этим, остается неизвестным.

«Это единая система слежки за москвичами, централизация всех данных о нас. То есть они будут пытаться строить цифровой профиль граждан вплоть до того, у кого какая домашняя станция, рабочая станция, как часто заходим в метро, где часто бываем, в какие бары ходим и так далее. Но, очевидно, что в такие системы всегда закладываются возможные механизмы слежки и данная система – не исключение» – сказал изданию «Открытые медиа» технический директор Роскомсвободы Станислав Шакиров.

«Я почти уверен, что информация в этой системе будет персонализирована вплоть до каждого гражданина, и, скорее всего, это можно будет в какой-то момент купить на чёрном рынке, как сейчас можно купить информацию с камер видеонаблюдения с автоматическим распознаванием лиц», – добавил он, отметив, что, подобная система может принести и пользу – например, располагая обезличенными данными о горожанах, власти Москвы, смогут лучше планировать городскую инфраструктуру.

Москвичи «под колпаком»

Системы слежки за жителями российской столицы, как сообщал CNews, московские власти начали строить еще в 2011 г. С 2015 г. в системе начали использоваться данные, которые власти покупают у сотовых операторов – по данным сайта госзакупок, в 2015-2020 гг. власти закупили геоаналитические данные на сумму 724 млн руб.

В середине января 2020 г. столичные власти объявили конкурс стоимостью свыше 1,9 млрд руб. на закупку оборудования для системы распознавания лиц. В списке необходимого аппаратного обеспечения фигурируют более 450 блейд-серверов и 192 накопителя суммарным объемом 1,5 петабайта.

Но особенно остро вопрос слежки за жителями Москвы встал в период пандемии коронавируса, из-за которой вся страна была переведена на режим самоизоляции с 28 марта 2020 г. Спустя всего три дня, 31 марта 2020 г., власти Москвы начали подготовку к запуску системы идентификации личности для выявления нарушителей карантина, в том числе и самоизолировавшихся людей, решивших выйти на улицу. Она может распознавать даже лица, на 40% закрытые маской или предметом одежды, и ее связали с камерами наблюдения по всему городу и данными сотовых операторов по геолокации.

1 апреля 2020 г. Минцифры создало систему отслеживания перемещений россиян, контактирующих с больными коронавирусом, а также тех, кто сам им болен или находится на самоизоляции после возвращения из-за границы. На ее разработку у Министерства было всего несколько дней – премьер-министр России Михаил Мишустин дал свое поручение 23 марта 2020 г. и назначил крайний срок его выполнения на 27 марта 2020 г.

Ограничительные меры, связанные с пандемией, в Москве и по всей России начали постепенно смягчать с 1 июля 2020 г., но с сентября 2020 г., с приходом второй волны коронавируса, они вновь стали усиливаться. Так, мэр Москвы Сергей Собянин в начале октября 2020 г. распорядился о переводе 30% сотрудников компаний с офисами в столице на удаленную работу. Новые ограничения Собянина включают требования к работодателям против воли сих сотрудников еженедельно предоставлять мэрии их персональные данные – номера телефонов, машин др. для отслеживания их перемещений.

За отказ в предоставлении этих сведений компаниям грозит штраф, а в мэрии объясняют такой интерес к «удаленщикам» всего лишь сбором информации для оценки пассажиропотока. После многочисленных жалоб Собянин отменил еженедельные отчеты о сотрудниках на удаленке, разрешив владельцам компаний сообщать о них только при изменении из количества.