В России срочно создается система слежки за зараженными коронавирусом

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Мониторинг коронавируса в реальном времени

Премьер-министр правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи России разработать систему для отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусной инфекцией.

На разработку системы отслеживания граждан, зараженных коронавирусом, даны очень сжатые сроки – всего несколько дней, до пятницы, 27 марта 2020 г.

Решение было принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В заседании также принимали участие Андрей Белоусов, первый заместитель премьер-министра, Дмитрий Григоренко, заместитель премьер-министра и глава аппарата правительства России, Татьяна Голикова, заместитель премьер-министра, Дмитрий Чернышенко, заместитель премьер-министра, Антон Силуанов, министр финансов России, и Сергей Собянин, мэр Москвы.

«Наша главная цель – не допустить массового распространения вируса, контролировать ситуацию в режиме нон-стоп, действовать на опережение. И это не только введение ограничений на полёты или проведение массовых мероприятий, но и разработка вакцин от новой инфекции», – отметил Михаил Мишустин во вступительном слове в рамках заседания.

Геолокализация и оповещение

Система отслеживания граждан, зараженных коронавирусом, будет использовать информацию сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица, отмечается в распоряжении.

Заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса

Помимо геолокации носителя инфекции, в системе также будет предусмотрена возможность оповещения граждан о факте контакта с носителем коронавирусной инфекции. Рассылка соответствующих сообщений будет производиться на предмет информирования о необходимости самоизоляции носителей коронавируса.

Информация о геолокации зараженных граждан также будет отправляться в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, проводящие мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Другие мероприятия против распространения коронавируса

Помимо Минкомсвязи, поручения были даны ряду соответствующих министерств. Минтруд России в срок до 25 марта совместно с органами исполнительной власти проработает меры социальной поддержки и услуг без личного посещения соответствующих органов и организаций.

Минтруд, Минкомсвязи и Минюст России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации до 25 марта обязаны обеспечить возможность дистанционной подачи заявлений о выплате пособий по безработице с соответствующим информационным сопровождением через интернет.

Минтруд и ФНС России до 27 марта 2020 г. должны организовать еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы.

Роспотребнадзор непосредственно с сегодняшнего дня, 23 марта, устанавливает особый порядок организации противоэпидемиологических мероприятий в отношении прибывающих в Россию водителей автомобилей и автобусов, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного сообщения.

МЧС, МВД, Минздрав, Минтранс, Минстрой, Минпромторг, Минтруд, Минкомсвязи, Минэкономразвития, ФСБ, ФСО России, а также Росгвардия, Россельхознадзор и Роспотребнадзор при содействии соответствующих органов исполнительной власти до 25 марта обязаны обеспечить проведение необходимых учений для разработки и принятия превентивных мер, против распространения коронавирусной инфекции на территории России.