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Голикова Татьяна


24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
25.08.2021 Власти дадут «Ростелекому» 220 миллионов на информирование россиян о коронавирусе 1
10.02.2021 Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
01.04.2020 В России заработала система слежки за носителями коронавируса. Можно ли ее обмануть? 1
23.03.2020 В России срочно создается система слежки за зараженными коронавирусом 1
17.03.2020 Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России 1
04.03.2020 В России создадут «научные центры мирового уровня» по ИИ, роботам и цифровым технологиям 1
02.09.2019 Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира 1
21.08.2019 Телемедицина помогает снизить стоимость больничных 2
24.07.2019 Путин распорядился сократить использование бумажных тетрадей в школах 1
03.12.2018 Что болит у фарминдустрии? 1
29.06.2018 Госведомства нашли способ закупать ИТ, не платя НДС 1
23.04.2018 ФСБ арестовала в России «международного» хакера, писавшего ПО для взлома PayPal, QIWI, «Вконтакте» и «Яндекса» 1
06.07.2017 Лидер российских хакеров из «Шалтая-Болтая» получил срок 1
30.01.2017 Хакер, похищавший переписку высокопоставленных чиновников, арестован ФСБ 1
19.10.2016 Госфинансирование «Информационного общества» урежут на 10 млрд, «Развития электронной промышленности» - на 22% 1
24.03.2016 Письмо генпрокурору: Соратник министра связи получил акции «Иннополиса» за счет доли России 3
29.09.2015 Счетная палата: Судебные приставы без разрешения потратили 9 млрд на ИТ. Видео 1
17.04.2015 Торжественная церемония гашения почтовой марки «Счетная палата Российской Федерации» состоялась 17 апреля 1
03.02.2015 Счетная палата раскритиковала сайт госзакупок 1
01.04.2014 Счетная палата РФ: реализация проекта по созданию ОЭЗ «Зеленоград» недопустимо затянулась 1
09.12.2013 Информатизация медицины: все только начинается 1
01.10.2013 Аудитор, проверявший ИТ-систему Росреестра, уволился из Счетной палаты 1
11.09.2013 Роскомнадзор не нашел нарушений при обработке персданных в ЕГИСЗ 1
15.06.2013 Информатизация здравоохранения: Terra Incognita 1
13.06.2013 Информатизация здравоохранения в России. С чего все начиналось 1
02.06.2013 Российский e-health: время идет – проблемы остаются 1
07.06.2012 ИТ-руководители Минздрава покидают ведомство 1
20.02.2012 В Минздраве назначен замминистра, ответственный за ИТ 1
12.04.2011 Преемник Симакова переписал ИТ-стратегию Минздрава 1
21.07.2010 Информационное общество: дискуссия, "покрытая пылью", в Твери 3
08.07.2010 Дмитрий Медведев: Говорят, что внедрение СПО в школах заглохло 1
01.04.2010 Властям предложили открыть результаты СПО-проектов 1
16.03.2010 Путин сократил Карачинского 1
28.08.2009 Юрий Лужков выбирает решения для информатизации регионов 1
12.02.2009 Медведев провел Совет по ИТ. Резкая критика. ВИДЕО 1
16.01.2009 Роструд запустил портал «Работа в России» 1
14.05.2008 Открыт новый сайт Минздравсоцразвития России 1

Публикаций - 39, упоминаний - 44

Голикова Татьяна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
Yandex - Яндекс 4103 2
Microsoft Corporation 11168 2
3779 2
Шалтай-Болтай - Хакерская группировка 6 1
PayPal 442 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Код Безопасности 365 1
Unity Technologies 97 1
Data Matrix 52 1
Siemens AG - Сименс Россия 675 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
Нейрокогнитивные технологии 2 1
ICL Services 51 1
Navicon - Навикон 198 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Schneider Electric 409 1
Telegram Group 702 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Facebook 3768 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Twitter 2204 1
Cisco Systems 2056 1
SAP SE 3220 1
Газпром ПАО 524 1
Qiwi 783 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Bayer AG - Байер 37 1
Иннополис Сити АО 6 1
United Airlines - авиакомпания 17 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 3 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 5 1
Катрен 9 1
Иннополис ОАО 7 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Президент Российской Федерации 1442 3
Правительство РФ 2208 3
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Счётная палата РФ 461 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
National Institutes of Health - NIH - Национальные институты здравоохранения США 2 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 257 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
Электроника 65 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
Linux OS 4276 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Google Android 10751 2
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 1
Okko OkkoBro_bot - чат-бот 4 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Adobe Photoshop 289 1
Superjob 172 1
Autodesk Maya 45 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Apple iPad mini 375 1
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 1
Epic Games Unreal Engine 181 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Autodesk 3ds Max 53 1
TrueConf Online 29 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 1
Autodesk Inventor 42 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple macOS 934 1
Apple - App Store 2198 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Java - Язык программирования 1180 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Google Android Studio - Среда разработки 16 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
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Путин Владимир 1828 4
Мишустин Михаил 302 3
Шадаев Максут 384 3
Дворкович Аркадий 169 3
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Белоусов Андрей 53 2
Силуанов Антон 52 2
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Марков Дмитрий 21 1
Дубин Михаил 38 1
Акимов Максим 167 1
Песков Дмитрий 65 1
Вагизов Руслан 13 1
Матвиенко Валентина 60 1
Ракова Марина 11 1
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Тетюшкин Владислав 1 1
Филинов Александр 2 1
Артемасов Алексей 5 1
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Аникеев Владимир 3 1
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НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 2 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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