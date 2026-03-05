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Индексная книга (каталог) CNews*
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Голикова Татьяна

СОБЫТИЯ


05.03.2026 МТС AdTech и MWS AI: 24% трудоспособного населения России регулярно пользуются генеративным ИИ в формате чатов 1
13.03.2025 С гендерными стереотипами при трудоустройстве чаще сталкиваются замужние бездетные женщины 1
19.09.2024 Бывшие сотрудники российской «дочки» Oracle вцепились в свои миллионные премии и не хотят их возвращать. На помощь позвали лично Путина 1
29.01.2024 В России закупаются сотни необычайно мощных ноутбуков для средних школ 1
31.08.2022 Российским школьникам запретили пользоваться мобильниками на уроках 1
25.07.2022 Российские ИТ поделили между вице-премьерами. Чернышенко будет курировать ИИ, Мантуров – электронику 1
22.07.2022 Жителям Москвы и Подмосковья разрешат покупать рецептурные лекарства онлайн 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
25.08.2021 Власти дадут «Ростелекому» 220 миллионов на информирование россиян о коронавирусе 1
10.02.2021 Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
01.04.2020 В России заработала система слежки за носителями коронавируса. Можно ли ее обмануть? 1
23.03.2020 В России срочно создается система слежки за зараженными коронавирусом 1
17.03.2020 Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России 1
04.03.2020 В России создадут «научные центры мирового уровня» по ИИ, роботам и цифровым технологиям 1
02.09.2019 Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира 1
21.08.2019 Телемедицина помогает снизить стоимость больничных 1
24.07.2019 Путин распорядился сократить использование бумажных тетрадей в школах 1
03.12.2018 Что болит у фарминдустрии? 1
29.06.2018 Госведомства нашли способ закупать ИТ, не платя НДС 1
23.04.2018 ФСБ арестовала в России «международного» хакера, писавшего ПО для взлома PayPal, QIWI, «Вконтакте» и «Яндекса» 2
06.07.2017 Лидер российских хакеров из «Шалтая-Болтая» получил срок 2
30.01.2017 Хакер, похищавший переписку высокопоставленных чиновников, арестован ФСБ 2
19.10.2016 Госфинансирование «Информационного общества» урежут на 10 млрд, «Развития электронной промышленности» - на 22% 2
24.03.2016 Письмо генпрокурору: Соратник министра связи получил акции «Иннополиса» за счет доли России 1
25.02.2016 За баловство с бюджетными деньгами в России с 2016 г. будут наказывать роботы 1
29.09.2015 Счетная палата: Судебные приставы без разрешения потратили 9 млрд на ИТ. Видео 1
17.04.2015 Торжественная церемония гашения почтовой марки «Счетная палата Российской Федерации» состоялась 17 апреля 2
03.02.2015 Счетная палата раскритиковала сайт госзакупок 2
01.04.2014 Счетная палата РФ: реализация проекта по созданию ОЭЗ «Зеленоград» недопустимо затянулась 1
09.12.2013 Информатизация медицины: все только начинается 1
01.10.2013 Аудитор, проверявший ИТ-систему Росреестра, уволился из Счетной палаты 1
11.09.2013 Роскомнадзор не нашел нарушений при обработке персданных в ЕГИСЗ 1
15.06.2013 Информатизация здравоохранения: Terra Incognita 1
15.06.2013 Массовая информатизация ЛПУ началась с регистратуры 1
13.06.2013 Информатизация здравоохранения в России. С чего все начиналось 1
02.06.2013 Российский e-health: время идет – проблемы остаются 1
07.06.2012 ИТ-руководители Минздрава покидают ведомство 1
20.02.2012 В Минздраве назначен замминистра, ответственный за ИТ 1
12.04.2011 Преемник Симакова переписал ИТ-стратегию Минздрава 1

Публикаций - 57, упоминаний - 65

Голикова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 3
Ростелеком 10948 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
9594 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Telegram Group 2940 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 2
Хост ГК 39 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Apple Inc 13156 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
ФОРС - Центр разработки 703 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 85 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 1
InterSystems - ИнтерСистемз 137 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 22 1
Открытые технологии 732 1
Сван 30 1
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
Agfa Gevaert 68 1
Нейрокогнитивные технологии 3 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 229 1
Аксимед 9 1
Омега Телеком Разработка - ОТР 4 1
Perplexity - Perplexity AI 60 1
МедСофт - MedSoft 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Superjob - Суперджоб 858 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Bayer AG - Байер 85 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Иннополис Архитект 3 1
Иннополис Сити АО 6 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 12 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации 3 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Иннополис ОАО 10 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
СИНХ - Связьинвестнефтехим 16 1
НХС - НефтеХимСэвилен 1 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 20 1
Лемчик, Крупский и Партнеры 3 1
Барс груп - БАРС Медицина 12 1
Катрен НПК 21 1
Микроген НПО 11 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Правительство РФ - Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 6 2
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ГосИнформСистемы 160 1
Союзфарма ААУ - Союзфарма Ассоциация аптечных учреждений 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 8
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 6
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 239 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Linux OS 11533 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Google Android 15244 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 76 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Epic Games - Unreal Engine 337 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 45 1
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Autodesk 3ds Max 86 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Минкультуры РФ - ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 34 1
TrueConf Online 30 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
РЖД Сапсан 28 1
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 37 1
Microsoft Kinect 201 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Autodesk Inventor 76 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 1
Сбер - Okko Bro_bot - чат-бот 4 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Архивный фонд РФ 115 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
Apple MacBook Pro 559 1
Медведев Дмитрий 1665 12
Путин Владимир 3454 12
Фурсенко Андрей 128 6
Мишустин Михаил 787 6
Щеголев Игорь 699 5
Симаков Олег 113 5
Гусельников Андрей 15 4
Дубинин Вадим 27 4
Рейман Леонид 1065 4
Белоусов Андрей 149 4
Васильева Ольга 25 3
Аникеев Владимир 3 3
Тимакова Наталья 18 3
Лужков Юрий 113 3
Христенко Виктор 44 3
Авдеев Александр 15 3
Шадаев Максут 1210 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
Жаров Александр 183 3
Собянин Сергей 538 3
Дворкович Аркадий 216 3
Кудрин Алексей 125 3
Скворцова Вероника 69 3
Матвиенко Валентина 117 3
Михайлов Сергей 58 2
Набиуллина Эльвира 123 2
Шойгу Сергей 92 2
Кузнецова Анна 16 2
Бортников Александр 30 2
Филинов Александр 2 2
Попов Алексей 339 2
Тепляков Константин 2 2
Григоренко Дмитрий 249 2
Докучаев Дмитрий 20 2
Стоянов Руслан 37 2
Серова Елена 320 2
Чернышов Борис 6 2
Суслов Константин 23 2
Сафронов Роман 36 2
Ивакин Роман 57 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Европа 24964 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Япония 13807 3
Украина 7928 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Сингапур - Республика 1953 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 2
Россия - ПФО - Самарская область 1577 2
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
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Колумбия - Республика 551 1
СССР - Ленинград 112 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 168 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Финляндия - Тампере 21 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 42 1
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 56 1
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 6
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Российская газета 290 1
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РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
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НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 3 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 5 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
РАМН НИИ физиологии СО - Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии ФГБНУ 2 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
РАН Институт психологии ФГБУН 2 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 15 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
РАН ИМГ - Институт молекулярной генетики Российской академии наук ФГБУН 2 1
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 7 1
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 3 1
РАН ИБР - Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН 2 1
Минобрнауки РФ - ФИЦ ФТМ - Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины - НИИМББ ФГБУН - Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики - 1 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 13 1
РАМН НИИ фармакологии - Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова 1 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
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