Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Голикова Татьяна
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Публикаций - 39, упоминаний - 44
Голикова Татьяна упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
|VK - Mail.ru Group 2487 3
|Yandex - Яндекс 4103 2
|Microsoft Corporation 11168 2
|1С 3779 2
|Шалтай-Болтай - Хакерская группировка 6 1
|PayPal 442 1
|Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
|Код Безопасности 365 1
|Unity Technologies 97 1
|Data Matrix 52 1
|Siemens AG - Сименс Россия 675 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Восход ФГБУ НИИ 367 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|Ростелеком Связьинвест 706 1
|Нейрокогнитивные технологии 2 1
|ICL Services 51 1
|Navicon - Навикон 198 1
|TrueConf - ТруКонф 252 1
|VideoMost - ВидеоМост 191 1
|Schneider Electric 409 1
|Telegram Group 702 1
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
|Facebook 3768 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Twitter 2204 1
|Cisco Systems 2056 1
|SAP SE 3220 1
|Медведев Дмитрий 1434 5
|Путин Владимир 1828 4
|Мишустин Михаил 302 3
|Шадаев Максут 384 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Жаров Александр 165 3
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Собянин Сергей 211 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Белоусов Андрей 53 2
|Силуанов Антон 52 2
|Григоренко Дмитрий 7 2
|Марков Дмитрий 21 1
|Дубин Михаил 38 1
|Акимов Максим 167 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Вагизов Руслан 13 1
|Матвиенко Валентина 60 1
|Ракова Марина 11 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Смирнов Евгений 25 1
|Васильева Ольга 15 1
|Тетюшкин Владислав 1 1
|Филинов Александр 2 1
|Артемасов Алексей 5 1
|Тепляков Константин 2 1
|Мурашко Михаил 6 1
|Аникеев Владимир 3 1
|Титов Дмитрий 2 1
|Bal-Pétré Olivier - Баль-Петре Оливье 1 1
|Эшивар Корентен 1 1
|Сулейманов Роман 1 1
|Тимакова Наталья 5 1
|Андропова Анастасия 1 1
|Камнева Анастасия 1 1
|Белотелов Павел 1 1
|Рыхлов Павел 1 1
|Шмайхель Андрей 1 1
|Мешков Андрей 1 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru