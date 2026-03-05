Индексная книга (каталог) CNews*
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Голикова Татьяна
СОБЫТИЯ
Публикаций - 57, упоминаний - 65
Голикова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1665 12
|Путин Владимир 3454 12
|Фурсенко Андрей 128 6
|Мишустин Михаил 787 6
|Щеголев Игорь 699 5
|Симаков Олег 113 5
|Гусельников Андрей 15 4
|Дубинин Вадим 27 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Белоусов Андрей 149 4
|Васильева Ольга 25 3
|Аникеев Владимир 3 3
|Тимакова Наталья 18 3
|Лужков Юрий 113 3
|Христенко Виктор 44 3
|Авдеев Александр 15 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Жаров Александр 183 3
|Собянин Сергей 538 3
|Дворкович Аркадий 216 3
|Кудрин Алексей 125 3
|Скворцова Вероника 69 3
|Матвиенко Валентина 117 3
|Михайлов Сергей 58 2
|Набиуллина Эльвира 123 2
|Шойгу Сергей 92 2
|Кузнецова Анна 16 2
|Бортников Александр 30 2
|Филинов Александр 2 2
|Попов Алексей 339 2
|Тепляков Константин 2 2
|Григоренко Дмитрий 249 2
|Докучаев Дмитрий 20 2
|Стоянов Руслан 37 2
|Серова Елена 320 2
|Чернышов Борис 6 2
|Суслов Константин 23 2
|Сафронов Роман 36 2
|Ивакин Роман 57 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
|CNews Мишень 186 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.