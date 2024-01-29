В России закупаются сотни необычайно мощных ноутбуков для средних школ

Для поставки в школы Архангельской области будет приобретено 923 ноутбука с 32 ГБ оперативной памяти последнего поколения (DDR5), терабайтным SSD и шестиядерным процессором с 12 потоками (возможно, AMD).

С претензией на игровые

Как выяснил CNews, контрактное агентство Архангельской области закупит почти тысячу ноутбуков (923 шт.) за 87,6 млн руб. Цена одного ноутбука составит 95 тыс. руб.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 26 января 2024 г. Участники могут подать заявки до 6 февраля 2024 г. 8 февраля 2024 г. будет определен победитель торгов.

В документах закупки сказано, что эти ноутбуки закупаются в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В контракте уточняется список общеобразовательных учреждений Архангельской области, в которые должны быть поставлены ноутбуки. 26 школ получат по 31 устройству, а еще 13 – по девять.

Для задач общеобразовательной деятельности ноутбуки выглядят чрезвычайно производительными. В соответствии с техническим заданием, устройства должны иметь 32 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельный накопитель (SSD) на 1 ТБ и шестиядерные процессоры на 12 потоков.

CNews задал вопросы контрактному агентству Архангельской области о спецификации ноутбуков и ожидает ответа.

Что такое «Цифровая образовательная среда»

В паспорте проекта сказано: «Целью федерального проекта является создание условий для внедрения к 2024 г. современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры».

Основными показателями этого проекта являются: доля образовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с для городов и 50 Мб/с для сельской местности, доля обучающихся с цифровым образовательным профилем и индивидуальным планом обучения с использованием федеральной цифровой образовательной среды и другие.

Курирует федеральный проект вице-премьер Татьяна Голикова. Руководителем проекта изначально была назначена заместитель Марина Ракова, которая летом 2021 г. стала обвиняемой по делу о хищении 50 млн руб. Сейчас ее место занимает Татьяна Васильева.

Сроки исполнения проекта установлены с 1 октября 2018 г. по 31 декабря 2024 г. К концу этого года доля образовательных организаций с интернетом не медленнее 50 МБ/с должна достигнуть 100%, а доля обучающихся с цифровым образовательным профилем – 90%.

Чем такие ноутбуки могут быть полезны в школах

Представитель российского дистрибьютора Fplus считает, что закупка проходит в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина о внедрении в школьные образовательные программы обучения искусственному интеллекту. «Компьютеры с такими характеристиками позволят ученикам работать с "тяжелыми" программами видео- и фотомонтажа, средами разработки и компиляции, а также различными ИИ-платформами», - заключил представитель компании.

Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох безопасность

В 2022 г. Президент России выпустил за начало изучения технологий ИИ в школах. «Дефицит профессионалов в этой сфере очень большой и на этот вызов нам, безусловно, необходимо отвечать», - заявил Владимир Путин.

В Fplus уточнили, что ранее для школ преимущественно закупались устройства по цене 50-60 тыс. руб. за штуку.

Основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов объяснил, что поставка мощных компьютеров в школы необходима для эффективного использования в течение длительного времени. «Чтобы учителя и школьники могли спустя время успешно заниматься и достигать необходимых результатов, школам важно уже сегодня позаботиться о мощных компьютерах», - сказал он.