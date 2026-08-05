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Васильева Татьяна

СОБЫТИЯ


05.08.2026 Инжиниринговый холдинг «эВ-групп» ускорил кадровый документооборот с помощью HRlink 1
21.02.2024 В Минпросвещения работают над повышением цифровой грамотности педагогов 1
29.01.2024 В России закупаются сотни необычайно мощных ноутбуков для средних школ 1
14.08.2023 «Сферум» запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов при поддержке Минпросвещения России 1
21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» 1
27.01.2021 В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации 1
11.09.2020 Во все региональные министерства назначат главных по цифровой трансформации 1
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации 1
21.05.2020 Цифровой трансформацией Минпросвещения займется экс-учительница истории без опыта работы в ИТ 3
14.11.2006 Электронный документооборот и электронные архивы станут темой семинара 17 ноября 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Васильева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4619 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1099 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 805 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 171 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
SAP SE 5600 1
Yandex - Яндекс 9208 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3456 1
Microsoft Corporation 25770 1
9589 1
Oracle Corporation 7072 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4961 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
ВТБ Лизинг 73 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Расчетная палата РТС НКО 6 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 3 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ВЭБ Лизинг 4 1
Восточно-Европейский инвестиционный банк 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8843 1
Почта России ПАО 2370 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2946 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 912 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13856 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6536 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1507 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 1
Евросоюз - EIB - European Investment Bank - Европейский инвестиционный банк 10 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3302 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3068 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3893 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3689 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 581 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5428 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
4CIO 20 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26197 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53819 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18324 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22501 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36159 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9294 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9342 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2262 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2700 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24387 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7687 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2767 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 949 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6483 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1070 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16208 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2713 1
DDR - Double data rate 3083 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18109 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12891 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34942 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22560 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7866 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3781 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15429 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10348 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16976 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13950 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3661 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Электронная путевка ИС - АИС Путевки - Единая информационная система электронных путевок 11 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Правительство Московской области - Портал государственных и муниципальных Московской области - Электронное Подмосковье 14 1
ЭОС Архивное дело ИС 4 1
FreePik 1839 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6269 1
Андрющенко Светлана 7 4
Шевченко Игорь 10 4
Сидоренко Валерий 12 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Мишустин Михаил 787 4
Левин Леонид 134 4
Кравцов Сергей 63 3
Путин Владимир 3453 3
Чернышенко Дмитрий 580 3
Шадаев Максут 1209 2
Кирюшин Сергей 90 1
Голикова Татьяна 57 1
Фролов Павел 86 1
Марданов Сергей 18 1
Савельев Виталий 55 1
Шпак Василий 279 1
Власов Александр 16 1
Васильев Андрей 31 1
Баласанян Владимир 45 1
Немкин Антон 52 1
Окулов Валерий 7 1
Акопян Рубен 26 1
Войнов Андрей 8 1
Жданкина Елена 1 1
Шишлакова Наталия 1 1
Динаев Алихан 2 1
Осотов Алексей 5 1
Мнев Василий 1 1
Савенкова Лариса 1 1
Фокеева Мария 1 1
Карягина Ольга 1 1
Белевская Ирина 1 1
Гостев Антон 2 1
Ковнир Евгений 75 1
Нуралиев Борис 298 1
Россия - РФ - Российская федерация 166050 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47585 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8573 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 1
Россия - ПФО - Пензенская область 637 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 814 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 642 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 91 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Токсово 14 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3447 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2852 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3580 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57650 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4427 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33720 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 530 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16043 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21621 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53425 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10334 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5470 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2326 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 348 1
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 19 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2115 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 160 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8832 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6552 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 971 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 696 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1400 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6588 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1264 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
ЧГУ - Чеченский государственный университет 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
День молодёжи - 27 июня 1086 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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