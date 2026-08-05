Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Васильева Татьяна
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 12
Васильева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Политическая партия 321 1
|4CIO 20 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
|Андрющенко Светлана 7 4
|Шевченко Игорь 10 4
|Сидоренко Валерий 12 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Левин Леонид 134 4
|Кравцов Сергей 63 3
|Путин Владимир 3453 3
|Чернышенко Дмитрий 580 3
|Шадаев Максут 1209 2
|Кирюшин Сергей 90 1
|Голикова Татьяна 57 1
|Фролов Павел 86 1
|Марданов Сергей 18 1
|Савельев Виталий 55 1
|Шпак Василий 279 1
|Власов Александр 16 1
|Васильев Андрей 31 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Немкин Антон 52 1
|Окулов Валерий 7 1
|Акопян Рубен 26 1
|Войнов Андрей 8 1
|Жданкина Елена 1 1
|Шишлакова Наталия 1 1
|Динаев Алихан 2 1
|Осотов Алексей 5 1
|Мнев Василий 1 1
|Савенкова Лариса 1 1
|Фокеева Мария 1 1
|Карягина Ольга 1 1
|Белевская Ирина 1 1
|Гостев Антон 2 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Нуралиев Борис 298 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1264 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725252.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725252.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.