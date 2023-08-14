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«Сферум» запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов при поддержке Минпросвещения России

Информационно-коммуникационный образовательный сервис «Сферум» запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в VK мессенджере: решение образовательных задач с использованием сервиса». Курс был разработан при поддержке Министерства просвещения России.

Слушатели изучат, как с помощью учебного профиля «Сферум» в VK мессенджере» выстраивать эффективную коммуникацию с коллегами, учениками и их родителями, а также узнают об основных образовательных сценариях использования сервиса в следующем учебном году.

В программе курса три видеоурока, в которых спикерами выступили заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева, заведующий Педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ), учитель года России 2018 Алихан Динаев и руководитель отдела интеграции «Сферума» Ирина Белевская. Участников также ждут домашнее задание и итоговый тест из 10 вопросов.

Курс проходит дистанционно. Обучение займет восемт академических часов, приступить к курсу можно в любой момент. Для этого необходимо пройти регистрацию.

После успешного окончания курса и сдачи теста педагог получит сертификат о повышении квалификации и сможет добавить его к своему портфолио.

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«Применение цифровых инструментов в образовательной сфере из года в год доказывает свою эффективность, современные технологии помогают сделать процесс обучения более интересным и гибким. Педагогам важно уметь пользоваться всеми преимуществами, которые дает учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере» в образовательном процессе. Именно поэтому при поддержке Минпросвещения России мы запускаем бесплатный онлайн-курс о нашем сервисе», – отметил Рубен Акопов, руководитель сервиса «Сферум», VK.

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Учебный профиль «Сферум» в «VK мессенджере» – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль «Сферум» является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.

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