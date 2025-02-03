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Акопян Рубен



03.02.2025 Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» стал доступен педагогам школ всей страны в «Сферуме» 1
31.05.2024 Эксперты «Лаборатории Касперского» и сервиса «Сферум» рассказали о форматах общения детей в Сети 1
16.04.2024 «Сферум» запускает программу поддержки цифровых педагогов 1
06.02.2024 Исследование «Сферума» и проекта «Твой Ход»: 86% молодежи видят в использовании мессенджеров возможности для саморазвития 1
26.01.2024 Число пользователей «Сферума» превысило 20 млн 1
10.01.2024 Награды за успехи и важные сообщения: педагоги и школьники получили новые возможности в «Сферуме» 1
29.08.2023 К старту учебного года учителя и школьники получат новые функции в «Сферуме» 1
14.08.2023 «Сферум» запускает бесплатный онлайн-курс для педагогов при поддержке Минпросвещения России 1
01.08.2023 VK открывает набор в бесплатный проектный лагерь «Сферума» для школьников 1
09.06.2023 Пользователи «МЭШ» смогут общаться в учебном профиле «Сферум в VK мессенджере» 1
01.06.2023 «Сферум» подводит итоги учебного года: сервисом пользуются почти 9,6 млн учеников и учителей 1
25.05.2023 Учителя и школьники получат новые возможности для общения в учебном профиле «Сферум» в «VK мессенджере» 1
31.01.2023 Платформа «Сферум» интегрировала электронный журнал и дневник в 8 регионах России 1
01.09.2021 Платформа «Сферум» запустила онлайн-трансляции с возможностью подключения до 10 тысяч зрителей 1
03.08.2021 Образовательная платформа «Сферум» получила статус резидента «Сколково» 1
29.04.2021 Более 100 тысяч школьников стали пользователями цифровой образовательной платформы «Сферум» 1
15.04.2021 Образовательная платформа «Сферум» включена в реестр отечественного ПО 1
26.02.2020 «Дочка» «Билайна» закупала услуги у компаний собственного гендиректора 1
27.04.2016 Maykor взяла на поддержку ИТ-инфраструктуру дома моды Henderson 1
01.02.2011 POIdo начала размещать геотаргетированную рекламу на портале «ГдеЭтотДом» 1
21.10.2009 «ГдеЭтотДом.Ру» объединился с «Большим каталогом недвижимости» 1
23.12.2008 «Гдеэтотдом.ру» представил стратегического партнера 1
08.12.2008 «Гдеэтотдом.ру» завершил фотосъемку 18 крупнейших городов России 1
19.02.2008 В России появится первая электронная информационная площадка по недвижимости 1
09.02.2007 В UpScale Soft пришел новый генеральный директор 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Акопян Рубен и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 17
Ростелеком 9715 4
VK - Mail.ru Group 3456 4
VK - Цифриум - Цифровое Образование - ВК Образовательные технологии 8 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 338 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 770 1
Huawei 3941 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
HP Inc. 5689 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
Lenvendo - Ленвендо 3 1
Optima UpScale Soft 33 1
ИРТех - IRTech 14 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4891 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2728 1
Rion Alliance 1 1
БСГВ Аудит 1 1
Henderson - Хендерсон -ТАМИ И КО 4 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3053 4
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 155 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1906 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 86 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 15
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2001 12
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6985 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8204 11
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1749 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4132 9
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 999 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8015 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10526 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11154 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7596 4
Оповещение и уведомление - Notification 4631 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3925 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8474 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11975 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14407 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1189 2
Mini-app - Мини-апп - мини-приложение 37 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 2
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 62 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4491 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1437 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1013 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12544 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1616 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4758 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2903 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10114 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 592 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10215 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1782 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11641 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5054 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2684 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 439 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2537 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 63 16
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 12
Google Android 14016 7
Apple iOS 7818 4
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 3
VK Connect 21 2
WhatsApp Messenger 1085 2
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 59 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 32 1
Kaspersky Password Manager - Kaspersky Password Checker 25 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 37 1
Сачков Илья 122 1
Зубов Александр 11 1
Писарев Алексей 11 1
Сачков Владимир 13 1
Дарбинян Армен 2 1
Климко Игорь 19 1
Погосян Ашот 11 1
Латин Юрий 16 1
Кудряшов Антон 10 1
Герасимова Ольга 4 1
Исайкин Олег 10 1
Комаренко Евгений 3 1
Белевская Ирина 1 1
Васильева Татьяна 9 1
Шенк Кристина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1199 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 849 3
Россия - ПФО - Самарская область 1317 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 613 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1289 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 613 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1883 2
Россия - УФО - Челябинская область 1216 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 937 2
Россия - ЦФО - Калужская область 983 2
Россия - ДФО - Амурская область 736 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 583 2
Россия - ЦФО - Курская область 652 2
Россия - СЗФО - Псковская область 629 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 886 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 2
Армения - Республика 2283 1
Беларусь - Белоруссия 5676 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1266 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2253 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2967 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3954 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1660 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2424 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2748 1
Россия - СФО - Новосибирск 4307 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3110 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1116 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1960 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1503 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1570 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 442 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 846 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1547 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1142 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 450 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 17
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3491 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4812 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 3
Образование в России 2205 2
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 22 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2830 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3548 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5984 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6929 1
Аудит - аудиторский услуги 2670 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7854 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1442 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1227 1
Зоология - наука о животных 2611 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5765 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4009 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 77 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 224 1
Минпросвещения РФ - Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации 5 2
VK Education - VK Образование - ВК Образование 45 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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