«Сферум» подводит итоги учебного года: сервисом пользуются почти 9,6 млн учеников и учителей

Коммуникационный сервис для школ — учебный профиль «Сферум в VK мессенджере» — подводит итоги работы в 2022–2023 учебном году. С 1 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г. общее число пользователей сервиса выросло в 2,7 раза и достигло почти 9,6 млн. Количество учеников, зарегистрированных на платформе, увеличилось в 2,6 раза и составило около 8,2 млн, педагогов — в 3,2 раза до 1,4 млн. Сферум также зафиксировал рост числа подключенных образовательных организаций в 2,3 раза — до 79,2 тыс.

Сервис развивается и регулярно обновляет функциональность с учетом пожеланий и обратной связи пользователей. В учебном профиле «Сферум в VK мессенджере» были запущены отдельное десктопное приложение, функция переноса контактов из чатов в WhatsApp на устройствах с Android, выделение сообщений учителей специальной плашкой, возможность увидеть, кто просмотрел сообщение, мини-приложение для удобного сбора файлов и другие улучшения. Учебный профиль доступен на смартфонах, планшетах, компьютерах и ноутбуках.

«В этом учебном году мы значительно расширили функционал нашего сервиса, который позволяет учителям, ученикам и их родителям удобно и безопасно общаться в чатах и онлайн-звонках, пересылать учебные материалы, создавать опросы, пользоваться электронным журналами и дневниками. Мы рады, что «Сферум» помогает организовать учебный процесс с учетом потребностей современных школ все большему числу пользователей. Мы продолжим развивать наш продукт, чтобы предоставлять максимум возможностей всем участникам образовательного процесса. Поздравляю всех педагогов и учащихся с окончанием учебного года, желаю отлично отдохнуть летом, чтобы с новыми силами приступить к учебе осенью», — сказал генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

«Сферум» работает над интеграцией с электронными журналами и дневниками (ЭЖД) в российских регионах. По итогам учебного года свой аккаунт в ЭЖД с учебным профилем «Сферум в VK мессенджере» связали 423 тыс. пользователей.

В учебном профиле также можно создавать информационные каналы. Официальные каналы открыли Минпросвещения России и Академия Минпросвещения России. В них они сообщают важные новости из сферы образования.

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ООО «Цифровое образование» — разработчик «Сферума» — образовано летом 2019 г. для создания высокотехнологичных сервисов в сфере образования. Компания входит в реестр отечественного программного обеспечения и реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, а также является резидентом «Сколково».

«Сферум» был запущен 31 марта 2021 г. в соответствии с постановлением Правительства России № 2040 в рамках создания «Цифровой образовательной среды».