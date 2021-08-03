Образовательная платформа «Сферум» получила статус резидента «Сколково»

«Цифровое образование», правообладатель информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» (создана «Ростелекомом» и Mail.ru Group), стала резидентом «Сколково». Новый статус позволит компании пользоваться всеми мерами поддержки инновационного центра для дальнейшего развития.

«Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Проект является частью цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства России. Платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

«С момента создания проекта мы усердно работали над развитием платформы и расширением ее функционала. Получение статуса резидента — это прежде всего подтверждение инновационности и технологичности нашей разработки. Мы надеемся, что в партнерстве со “Сколково” мы реализуем широкие возможности для дальнейшего развития в EdTech-сфере», — отметил генеральный директор «Цифрового образования» Рубен Акопов.

Экосистема «Сколково» дает участникам инструменты для развития технологического бизнеса. Это знакомство и возможность создания партнерств с другими технологическими компаниями, грантовая поддержка, налоговые преференции. Также инновационный центр предоставляет своим участникам сервисы поддержки коммерциализации, продвижения и подготовки к участию в акселерационных программах.

«Сферум» был запущен в марте 2021 г., к настоящему времени в нем зарегистрировалось свыше 400 тыс. пользователей. Платформа основана на технологиях социальной сети «Вконтакте», «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами.

Сейчас платформа предлагает следующие опции: групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку; чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами; сообщества школ — закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели могут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества.

Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.