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VK открывает набор в бесплатный проектный лагерь «Сферума» для школьников

VK запускает образовательную программу «Проектный лагерь Сферума» — онлайн-практику для школьников 8–11 классов, а также студентов колледжей и техникумов. Об этом CNews сообщили представители VK.

В проектном лагере два направления работы: «Специальные проекты» и «Контент». Участники будут изучать инструменты продвижения, научатся работать с целевой аудиторией, создавать качественный контент, находить востребованные идеи и воплощать их. Подростки со всей страны смогут погрузиться в реальную работу команды учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» и создадут собственный проект.

Проектный лагерь «Сферума» пройдет с 16 по 30 августа 2023 г., участие в онлайн-практике займет восемь академических часов в неделю. Подать заявку на программу можно с 1 по 8 августа 2023 г. Тестовое задание будет состоять из двух частей: мотивационное письмо и решение кейса по выбранному направлению.

Обучение будет проходить под руководством экспертов команды учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере». Ребята получат задачи, примут участие в мозговых штурмах и защитят свои проекты. Все взаимодействие участников будет вестись в онлайн-формате с помощью видеозвонков и чатов.

Все участники, которые успешно пройдут онлайн-практику, получат сертификаты и подарки от «Сферума».

«Команда учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» помогает ученикам познакомиться с различными профессиями, востребованными в современном мире. Летом прошлого года мы проводили профориентационный проект «Летний кампус Сферум», в рамках которого школьники Подмосковья смогли на время стать частью команды «Сферума». В этом году мы решили дать возможность ребятам погрузиться в решение задач продвижения и маркетинга. Я надеюсь, что наш проектный лагерь поможет школьникам и студентам колледжей обрести полезные навыки в создании контента, ведении проектной деятельности и работы в команде», — сказал Рубен Акопов, руководитель сервиса «Сферум» (проект VK).

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Облака

VK помогает школьникам и студентам выбрать и проложить свой путь в ИТ, проводит олимпиады, стажировки и практики. Все образовательные проекты VK Education помогают выявить у школьников способности к ИТ и digital-специальностям и получить конкретные навыки, которые приведут их к работе в этой сфере.

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Учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль «Сферум» является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.

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