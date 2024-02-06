Исследование «Сферума» и проекта «Твой Ход»: 86% молодежи видят в использовании мессенджеров возможности для саморазвития

Совместный опрос показал, что, по мнению 82% молодежи, общение в чатах способствует развитию «мягких» навыков. Мессенджеры помогли 77% респондентов найти хобби, а 72% — друзей по интересам. Об этом CNews сообщили представители «Сферума».

По данным исследования «Сферума» и проекта Росмолодежи «Твой Ход», 96% молодых людей пользуются мессенджерами ежедневно. В основном их применяют для личного общения (94%), переписки по учебе (89%), чтения новостей и тематических каналов (58%), поиска необходимой информации (58%) и потребления образовательного контента (56%).

86% респондентов видят в использовании мессенджеров возможности для саморазвития. За последний год 77% опрошенных участников находили с помощью мессенджеров интересное дело или хобби — обучающие программы (63%), культурные мероприятия (62%), идеи для творчества (41%).

По мнению 8 из 10 молодых людей, главная польза от использования мессенджеров состоит в том, что они делают общение доступнее. 72% опрошенных поделились, что находили в мессенджерах друзей.

Также 82% респондентов отметили, что переписка в чатах помогает прокачивать «мягкие» навыки. Среди них: выражение своих мыслей в доступной и понятной форме (60%), умение работать в команде (55%), подкрепление своего мнения фактами (46%), умение делиться конструктивной обратной связью (32%).

92% представителей молодежи хорошо знакомы с правилами цифрового этикета. 86% считают, что они общаются в мессенджерах вежливо, а 60% — пишут коротко и по делу. 50% используют поиск по чатам прежде, чем задать вопрос, 49% закрепляют важную информацию в общих чатах, а 46% учитывают часовой пояс собеседника.

В числе навыков, необходимых для эффективного общения в чатах с большим количеством участников, 77% респондентов указали грамотность, 75% — вежливость и 71% — умение четко доносить свои мысли.

«Сегодня нашу жизнь невозможно представить без общения в мессенджерах, и наш совместный опрос с проектом “Твой Ход” показал, что молодежь максимально активно использует этот инструмент для общения по школьным вопросам с педагогами и одноклассниками. Сферум разработан специально для общения по учебе. Мы видим, что сервис не только помогает общаться, но и дает возможность развиваться и прокачивать мягкие навыки, которые обязательно пригодятся подросткам в будущем», — сказал Рубен Акопов, руководитель сервиса «Сферум», VK.

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«Молодежи важно не просто использовать мессенджеры для переписок, а извлекать из общения максимальную пользу для своего образования, профессионального и личностного развития. Здорово и то, что ребята знают основы цифрового этикета и могут экологично выстраивать диалог в онлайн-среде с разнообразными собеседниками. Уверена, что результаты исследования “Всегда на связи: как мы общаемся в мессенджерах?” от экспертного центра “Твой Ход” и "Сферума" помогут в будущем создать еще более комфортные условия для продуктивного и интересного общения в онлайн-среде», — сказала руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Кристина Шенк.

Опрос был проведен на онлайн-платформе Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» среди участников трека «Определяю» в декабре 2023 г. В нем приняли участие 860 респондентов старше 14 лет.

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Учебный профиль «Сферум» в VK Мессенджере — российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль «Сферум» является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Проект входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Миссия проекта — создание условий для развития и реализации способностей абитуриентов и студентов, которые учатся на всех формах обучения в СПО и вузах, и самостоятельного включения их в деятельность по эффективному преобразованию и развитию образовательной среды. Сейчас проект насчитывает более 1,644 млн участников платформы и более 13 тыс. амбассадоров со всей страны.