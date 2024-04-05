Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|05.04.2024
|
Сервис «Мой голос» от «Росатома» и платформа «Росмолодежь.События» продлили партнерство
ее решение уже использовалось при проведении образовательных форумов, входящих в линейку платформы «Росмолодежь.События». В 2024 г. сервис будет доступен участникам и организаторам форумного се
|12.03.2015
|
«Глобус-Телеком» обеспечит техподдержку Федерального электронного реестра молодежных и детских общественных объединений в Росмолодежи
яя компания «Ростелекома») обеспечит техническую поддержку и сервисное обслуживание информационного комплекса Федерального электронного реестра молодежных и детских общественных объединений (ФЭРМО) в Росмолодежи. Компания проведет работы по обновлению ПО, обеспечит контроль работоспособности информационного комплекса, удаленное конфигурирование оборудования и консультирование. Кроме того, б
|23.07.2014
|
«Глобус-Телеком» модернизирует электронный реестр Росмолодежи
ий. В целом модернизированный информационный комплекс ФЭРМО будет интегрирован с ИТ-инфраструктурой Росмолодежи. Это позволит организовать работу с федеральными органами исполнительной власти ч
|17.09.2013
|
Росмолодежь будет работать в «Е1 Евфрат»
ции бизнес-процессов «Е1 Евфрат» для государственных нужд. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) – единственный профильный общенациональный орган государственной власти, деятель
|11.01.2012
|
«Глобус-Телеком» сформировал федеральный электронный реестр для Росмолодежи
екома») завершил проект по созданию электронного реестра в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь). Это позволит существенно упростить межведомственное взаимодействие с другими ор
|16.12.2009
|
Приоритеты Медведева: CNews издал гид по инновациям для Росмолодежи
Издание CNews по заказу Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) подготовило и издало сборник статей и проектов по приоритетным направлениям моде
|27.05.2009
|
«Синтерра» создаст пилотную» зону для информирования студентов о проектах «Года молодежи»
Национальный оператор связи «Синтерра» в интересах Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и при партнерстве Министерстве спорта, туризма и молодежной политики РФ организу
|18.11.2008
|
СЭД «Евфрат-Документооборот» внедрят в Федеральном агентстве по делам молодежи
Компания Cognitive Technologies выиграла тендер на внедрение системы электронного документооборота в Федеральном агентстве по делам молодежи. На первом этапе проекта системой «Евфрат-Документооборот» будет охвачено 50 пользователей. Внедрение и настройка системы, а также обучение сотрудников а
Росмолодежь ФАДМ и организации, системы, технологии, персоны:
