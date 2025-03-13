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Eventicious Ивентишес
Eventicious и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9789 1
|РЕСО-Гарантия СК 45 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 485 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 1
|Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 75 1
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 335 1
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