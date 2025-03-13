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Лебедева Елена
|13.03.2025
|Движение Первых объединяется в приложении Talent Rocks 1
|05.03.2019
|«Корус консалтинг» роботизировал операционную деятельность банка «Санкт-Петербург» 1
Лебедева Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9789 1
|Kofax 54 1
|ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
|Корус Консалтинг ГК 1230 1
|SAP SE 5296 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
|Visa International 1952 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146110 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17547 1
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3112 1
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