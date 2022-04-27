ЦФТ - Центр Финансовых Технологий

ЦФТ и «Беллсофт» подтвердили совместимость системы «ЦФТ-Банк» и сервера приложений Libercat о технологическом партнерстве и совместимости своих продуктов. Банковский информационный комплекс «ЦФТ-Банк» может работать на отечественном сервере Java-приложений Liberсat со средой исполнен

ОС Astra Linux и система ЦФТ-Банк — российское ПО для эффективного банкинга и защиты персональных данных Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition с системой ЦФТ-Банк —одной из самых востребованных автоматизированных банковских систем на отечественном

ЦФТ и Postgres Professional усилят построение импортонезависимой программной бизнес-среды ой программной бизнес-среды для своих клиентов. В результате нового этапа партнерства число решений ЦФТ и клиентов, использующих российскую СУБД Postgres Pro, будет расширено. Postgres Pro – СУ

«ВЭБ.РФ» создает новую ИТ-платформу e блока основной АБС завершился первый этап проекта по установке функциональных приложений системы «ЦФТ-Банк». В ИТ-архитектуру корпорации развития внедрены приложения «ЦФТ-Банк» для орг

ЦФТ завершил тематические исследования облачного решения для взаимодействия банков с ЕБС и этого отчета после проведения экспертизы будет выдано заключение о соответствии облачного решения ЦФТ требованиям системного проекта, согласованного ранее с ФСБ России. Тематические исследова

Банк «Веста» запустил упрощенную идентификацию для регистрации самозанятых в ДБО ся в систему ДБО и АБС автоматически. Проект реализован с использованием комплекса решений компании ЦФТ. На стороне клиента регистрация в качестве самозанятого осуществляется в интернет-банке V

БМВ Банк выбрал систему ЦФТ-Банк на аутсорсинге айшей перспективе БМВ Банк осуществит замену используемой АБС на информационный банковский комплекс ЦФТ-Банк, который будет размещаться на мощностях ЦОД ЦФТ. Вендор возьмет на себя подде

Банки подключаются к платформе «Финуслуги» при технологической поддержке ЦФТ Компания ЦФТ предложила банкам решение для оперативного подключения к платформе личных финансов «Финус

Банк «Национальный стандарт» подключился к СБП на базе комплекса решений ЦФТ олотой Короны». Обработка платежей, их «приземление», управление ликвидностью выполняются в системе ЦФТ-Ритейл банк (на базе Oracle). «Еще недавно клиентский кейс p2p-переводов фактически огран

ЦФТ обеспечил быстрое подключение банков к платежам по QR-коду в системе быстрых платежей платежей (СБП) на базе облачной Платформы «Золотой Короны» (сертифицированный процессор Third Party Processor для участников СБП). В настоящее время по платежам c2c с использованием комплекса решений ЦФТ к СБП подключено более 30 банков, и еще порядка 25 банков находятся в процессе подключения. Реализован и работает сценарий c2b платежей по QR-коду, и банки уже начали подключаться к сервису

БайкалИнвестБанк подключился к СБП при технологической поддержке ЦФТ . АО «БайкалИнвестБанк» стал участником Системы быстрых платежей Банка России. Проект реализован с использованием комплекса решений ЦФТ. У клиентов БайкалИнвестБанка появится возможность переводить деньги в другие банки по номеру телефона, а также получать такие переводы. Данная услуга подключается бесплатно. При этом перев

ЦФТ «Базис» внедрил технологию автоматического распознавания справки 2-НДФЛ Центр финансовых технологий «Базис» (ЦФТ «Базис»), представляющий комплексные цифровые решения в сфере ипотечного кредитования, совместно с компанией Smart Engines запустил сервис автоматизации ввода данных справок по форме 2-НДФЛ

«Ростелеком-Солар» провел киберучения с ЦФТ «Ростелеком-Солар» провел совместные киберучения с Центром финансовых технологий (ЦФТ), российским финтех-провайдером. Проект был направлен на проверку систем мониторинга и от

Андрей Фомичев, ГК ЦФТ - Если ничего не делать, для наполнения биометрической системы понадобится 50 лет

Фомичев: Сам процесс сокращения клиентской базы в моменте порождает новые ИТ-проекты. Но не для всех, а только для крупных компаний, способных предложить решения для крупных игроков. В частности, для ЦФТ консолидация рынка в моменте выгодна: мы крупный игрок, можем выставить на проект команду из 200 человек и предложить банкам высокопроизводительные решения. Но средние и малые ИТ-компании п

СДМ-банк подключился к Системе быстрых платежей при технологической поддержке ЦФТ СДМ-банк сообщил о завершении проекта по подключению к Системе быстрых платежей (СБП) на базе комплекса решений ЦФТ. Проектными командами банка и финтех-провайдера проведена работа по настройке и тестированию систем кредитной организации, задействованных в процессе передачи и обработки транзакций. Теперь

Group-IB и ЦФТ объединили технологии для борьбы с банковским мошенничеством «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), провайдер решений для участников финансового рынка России и СНГ, совместно с Group-IB,

Автоматизация банковской деятельности ЦФТ тестируется на серверах Atos Atos и Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) объявили о проведении крупномасштабных тестов автоматизации банковской деятельности (АБС

ЦФТ «Базис» внедрил Smart IDReader для распознавания документов Центр финансовых технологий «Базис» (ЦФТ «Базис») внедрил технологию распознавания документов Smart IDReader, разработанную компанией Smart Engines. На ее базе реализовано техническое решение, позволяющее обрабатывать входящий пот

Банк «Зенит» внедрил автоматизированную систему «ЦФТ-Банк» Банк «Зенит» успешно завершил интеграцию информационного банковского комплекса «ЦФТ-Банк» в свою ИТ-инфраструктуру. Установка новой ИТ-платформы — часть юридической и технол

ЦФТ и «Экспобанк» оценят систему на соответствие требованиям безопасности SWIFT «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) и «Экспобанк» представили проект по аттестации локальной ИТ-инфраструктуры финансовой ор

«Росбанк» внедрил приложения ЦФТ для взаимодействия с Агентством по страхованию вкладов нологий» успешно завершили проект по внедрению в ИТ-инфраструктуру кредитной организации приложений ЦФТ для взаимодействия с Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Бизнес-процессы «Росбанка»,

Банк ТКБ перешел на «ЦФТ-Банк» Банк ТКБ завершил проект по внедрению в ИТ-инфраструктуру информационного банковского комплекса «ЦФТ-Банк». Одна из целей ИТ-модернизации — оптимизация издержек содержания разрозненных АБС з

ЦФТ завершила внедрение АБС-системы в инфраструктуру «Башкомснаббанка» ЦФТ объявила о завершении проекта внедрения системы «ЦФТ-Банк» в ИТ-инфраструктуру «Башкомснаббанка», регионального банка Республики Башкортостан.

«Д2 страхование» переходит на платформу «ЦФТ-Страховая компания»: завершен первый этап этап проекта по переводу ключевых бизнес-процессов страховой компании на технологическую платформу «ЦФТ-Страховая компания». Стартовав в марте 2016 г., проект завершился в январе текущего года

«ЦФТ-Лояльность» отчитался за 2016 год: объем обработанных транзакций по всем программам лояльности превысил 1 млрд в месяц Сервис «ЦФТ-Лояльность» подвел итоги 2016 г. и обозначил перспективные планы развития. В прошедшем году специалисты сервиса реализовали ряд крупных технологических проектов, расширили функционал платфо

Банк «Восточный» подключился к сервису ЦФТ «Управление сетями самообслуживания» Специалисты ГК ЦФТ завершили перевод инфраструктуры устройств самообслуживания банка «Восточный» под централ

Huawei и «Центр Финансовых Технологий» будут создавать совместные облачные решения для финансовой отрасли Компании Huawei и «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) заключили партнерское соглашение в рамках форума Huawei Connect в Шанхае. Согласно докум

Байкалинвестбанк автоматизировал бизнес-процессы на базе платформы ЦФТ В Байкалинвестбанке состоялся запуск в промышленную эксплуатацию информационного комплекса «ЦФТ-Банк» («Платформа 1»). На базе решения ЦФТ автоматизированы ключевые направления б

«Центр Финансовых Технологий» перевел все процессы СЭД на Docsvision 5.3 В «Центре Финансовых Технологий» (ЦФТ), провайдере решений для участников финансового рынка РФ и СНГ, продолжает использоваться

ЦФТ открыла офис в Таджикистане мпании в СНГ — два других располагаются в Алматы (Казахстан) и Кишиневе (Молдова), сообщили CNews в ЦФТ. В ряду задач нового офиса ЦФТ — развитие на рынке Таджикистана современных продук

«ОТП Банк» перевел карточные договоры клиентов на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк» «ОТП Банке» осуществлен перевод 3,7 млн карточных договоров клиентов на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк». Об этом CNews сообщили в группе компаний «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ

ЦФТ МГУ имени М.В. Ломоносова реализовал мульти архив документов на платформе «Этлас» ции с электронными архивами других контрагентов. Более того, в ходе изучения системы ИТ-специалисты ЦФТ пришли к выводу, что можно не ограничиваться архивом первичной документации, а сформирова

Чайнасельхозбанк предложил корпоративным клиентам интернет-банк на платформе Faktura.ru Специалисты ГК ЦФТ и Чайнасельхозбанка завершили проект по запуску в промышленную эксплуатацию сервиса диста

Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2015 г. выросла на 9% Компания «Центр Финансовых Технологий» (ГК ЦФТ), провайдер решений для участников финансового рынка РФ и СНГ, подвела итоги 2015 г. Сово

«Росгосстрах» автоматизирует бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с новыми стандартами ЦБ РФ вместе с ЦФТ хгалтерский учет и отчетность в соответствии с новыми отраслевыми стандартами ЦБ РФ на базе решений ЦФТ. Об этом CNews сообщили в компании «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ). Начиная с

Банк «Веста» передаёт ЦФТ сопровождение и развитие АБС «ЦФТ-Банк» Инвестиционный банк «Веста» и «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) подписали соглашение и приступают к реализации проекта по переводу установленной в банке

ЦФТ и «Инженико» договорились о сотрудничестве ссийское подразделение Ingenico Group, подписали договор о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили в ЦФТ. Ingenico работает в области проведения безопасных транзакций в банковском секторе, в сфе

Яринтербанк запустил интернет-банк Faktura.ru для физических лиц рнет-банк на платформе Faktura.ru. Об этом CNews сообщили в компании «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ). Яринтербанк предоставляет полный спектр продуктов корпоративным клиентам и уделяет особ

Владпромбанк предложил своим частным клиентам «Интернет-банк» на платформе Faktura.ru Специалисты ГК ЦФТ завершили проект по переводу сервиса «Интернет-банк» для частных клиентов «Владимирского