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ЦФТ Центр Финансовых Технологий

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) – российский финтех-провайдер, специализирующийся на проектировании, разработке и тиражировании решений для кредитно-финансовых организаций, оказании спектра процессинговых услуг на платежном рынке. ЦФТ представлен на рынке такими брендами, как: система платежных сервисов «Золотая Корона», процессинговый центр «КартСтандарт», межбанковская платформа интернет-банкинга Faktura.ru, Федеральная система «Город».

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.04.2022 ЦФТ и «Беллсофт» подтвердили совместимость системы «ЦФТ-Банк» и сервера приложений Libercat

о технологическом партнерстве и совместимости своих продуктов. Банковский информационный комплекс «ЦФТ-Банк» может работать на отечественном сервере Java-приложений Liberсat со средой исполнен
01.12.2021 ОС Astra Linux и система ЦФТ-Банк — российское ПО для эффективного банкинга и защиты персональных данных

Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition с системой ЦФТ-Банк —одной из самых востребованных автоматизированных банковских систем на отечественном
12.05.2021 ЦФТ и Postgres Professional усилят построение импортонезависимой программной бизнес-среды

ой программной бизнес-среды для своих клиентов. В результате нового этапа партнерства число решений ЦФТ и клиентов, использующих российскую СУБД Postgres Pro, будет расширено. Postgres Pro – СУ
15.03.2021 «ВЭБ.РФ» создает новую ИТ-платформу

e блока основной АБС завершился первый этап проекта по установке функциональных приложений системы «ЦФТ-Банк». В ИТ-архитектуру корпорации развития внедрены приложения «ЦФТ-Банк» для орг
20.01.2021 ЦФТ завершил тематические исследования облачного решения для взаимодействия банков с ЕБС

и этого отчета после проведения экспертизы будет выдано заключение о соответствии облачного решения ЦФТ требованиям системного проекта, согласованного ранее с ФСБ России. Тематические исследова
21.12.2020 Банк «Веста» запустил упрощенную идентификацию для регистрации самозанятых в ДБО

ся в систему ДБО и АБС автоматически. Проект реализован с использованием комплекса решений компании ЦФТ. На стороне клиента регистрация в качестве самозанятого осуществляется в интернет-банке V
28.10.2020 БМВ Банк выбрал систему ЦФТ-Банк на аутсорсинге

айшей перспективе БМВ Банк осуществит замену используемой АБС на информационный банковский комплекс ЦФТ-Банк, который будет размещаться на мощностях ЦОД ЦФТ. Вендор возьмет на себя подде
26.10.2020 Банки подключаются к платформе «Финуслуги» при технологической поддержке ЦФТ

Компания ЦФТ предложила банкам решение для оперативного подключения к платформе личных финансов «Финус
16.09.2020 Банк «Национальный стандарт» подключился к СБП на базе комплекса решений ЦФТ

олотой Короны». Обработка платежей, их «приземление», управление ликвидностью выполняются в системе ЦФТ-Ритейл банк (на базе Oracle). «Еще недавно клиентский кейс p2p-переводов фактически огран
22.07.2020 ЦФТ обеспечил быстрое подключение банков к платежам по QR-коду в системе быстрых платежей

платежей (СБП) на базе облачной Платформы «Золотой Короны» (сертифицированный процессор Third Party Processor для участников СБП). В настоящее время по платежам c2c с использованием комплекса решений ЦФТ к СБП подключено более 30 банков, и еще порядка 25 банков находятся в процессе подключения. Реализован и работает сценарий c2b платежей по QR-коду, и банки уже начали подключаться к сервису
10.07.2020 БайкалИнвестБанк подключился к СБП при технологической поддержке ЦФТ .

АО «БайкалИнвестБанк» стал участником Системы быстрых платежей Банка России. Проект реализован с использованием комплекса решений ЦФТ. У клиентов БайкалИнвестБанка появится возможность переводить деньги в другие банки по номеру телефона, а также получать такие переводы. Данная услуга подключается бесплатно. При этом перев
03.03.2020 ЦФТ «Базис» внедрил технологию автоматического распознавания справки 2-НДФЛ

Центр финансовых технологий «Базис» (ЦФТ «Базис»), представляющий комплексные цифровые решения в сфере ипотечного кредитования, совместно с компанией Smart Engines запустил сервис автоматизации ввода данных справок по форме 2-НДФЛ
22.01.2020 «Ростелеком-Солар» провел киберучения с ЦФТ

«Ростелеком-Солар» провел совместные киберучения с Центром финансовых технологий (ЦФТ), российским финтех-провайдером. Проект был направлен на проверку систем мониторинга и от
30.12.2019 Андрей Фомичев, ГК ЦФТ -

Если ничего не делать, для наполнения биометрической системы понадобится 50 лет

Фомичев: Сам процесс сокращения клиентской базы в моменте порождает новые ИТ-проекты. Но не для всех, а только для крупных компаний, способных предложить решения для крупных игроков. В частности, для ЦФТ консолидация рынка в моменте выгодна: мы крупный игрок, можем выставить на проект команду из 200 человек и предложить банкам высокопроизводительные решения. Но средние и малые ИТ-компании п
30.10.2019 СДМ-банк подключился к Системе быстрых платежей при технологической поддержке ЦФТ

СДМ-банк сообщил о завершении проекта по подключению к Системе быстрых платежей (СБП) на базе комплекса решений ЦФТ. Проектными командами банка и финтех-провайдера проведена работа по настройке и тестированию систем кредитной организации, задействованных в процессе передачи и обработки транзакций. Теперь
27.08.2019 Group-IB и ЦФТ объединили технологии для борьбы с банковским мошенничеством

«Центр финансовых технологий» (ЦФТ), провайдер решений для участников финансового рынка России и СНГ, совместно с Group-IB,

26.04.2019 Автоматизация банковской деятельности ЦФТ тестируется на серверах Atos

Atos и Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) объявили о проведении крупномасштабных тестов автоматизации банковской деятельности (АБС
20.02.2019 ЦФТ «Базис» внедрил Smart IDReader для распознавания документов

Центр финансовых технологий «Базис» (ЦФТ «Базис») внедрил технологию распознавания документов Smart IDReader, разработанную компанией Smart Engines. На ее базе реализовано техническое решение, позволяющее обрабатывать входящий пот
20.08.2018 Банк «Зенит» внедрил автоматизированную систему «ЦФТ-Банк»

Банк «Зенит» успешно завершил интеграцию информационного банковского комплекса «ЦФТ-Банк» в свою ИТ-инфраструктуру. Установка новой ИТ-платформы — часть юридической и технол
28.11.2017 ЦФТ и «Экспобанк» оценят систему на соответствие требованиям безопасности SWIFT

«Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) и «Экспобанк» представили проект по аттестации локальной ИТ-инфраструктуры финансовой ор
24.08.2017 «Росбанк» внедрил приложения ЦФТ для взаимодействия с Агентством по страхованию вкладов

нологий» успешно завершили проект по внедрению в ИТ-инфраструктуру кредитной организации приложений ЦФТ для взаимодействия с Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Бизнес-процессы «Росбанка»,
17.05.2017 Банк ТКБ перешел на «ЦФТ-Банк»

Банк ТКБ завершил проект по внедрению в ИТ-инфраструктуру информационного банковского комплекса «ЦФТ-Банк». Одна из целей ИТ-модернизации — оптимизация издержек содержания разрозненных АБС з
20.02.2017 ЦФТ завершила внедрение АБС-системы в инфраструктуру «Башкомснаббанка»

ЦФТ объявила о завершении проекта внедрения системы «ЦФТ-Банк» в ИТ-инфраструктуру «Башкомснаббанка», регионального банка Республики Башкортостан.
13.02.2017 «Д2 страхование» переходит на платформу «ЦФТ-Страховая компания»: завершен первый этап

этап проекта по переводу ключевых бизнес-процессов страховой компании на технологическую платформу «ЦФТ-Страховая компания». Стартовав в марте 2016 г., проект завершился в январе текущего года

10.02.2017 «ЦФТ-Лояльность» отчитался за 2016 год: объем обработанных транзакций по всем программам лояльности превысил 1 млрд в месяц

Сервис «ЦФТ-Лояльность» подвел итоги 2016 г. и обозначил перспективные планы развития. В прошедшем году специалисты сервиса реализовали ряд крупных технологических проектов, расширили функционал платфо
27.12.2016 Банк «Восточный» подключился к сервису ЦФТ «Управление сетями самообслуживания»

Специалисты ГК ЦФТ завершили перевод инфраструктуры устройств самообслуживания банка «Восточный» под централ
06.09.2016 Huawei и «Центр Финансовых Технологий» будут создавать совместные облачные решения для финансовой отрасли

Компании Huawei и «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) заключили партнерское соглашение в рамках форума Huawei Connect в Шанхае. Согласно докум
19.07.2016 Байкалинвестбанк автоматизировал бизнес-процессы на базе платформы ЦФТ

В Байкалинвестбанке состоялся запуск в промышленную эксплуатацию информационного комплекса «ЦФТ-Банк» («Платформа 1»). На базе решения ЦФТ автоматизированы ключевые направления б
23.05.2016 «Центр Финансовых Технологий» перевел все процессы СЭД на Docsvision 5.3

В «Центре Финансовых Технологий» (ЦФТ), провайдере решений для участников финансового рынка РФ и СНГ, продолжает использоваться
23.05.2016 ЦФТ открыла офис в Таджикистане

мпании в СНГ — два других располагаются в Алматы (Казахстан) и Кишиневе (Молдова), сообщили CNews в ЦФТ. В ряду задач нового офиса ЦФТ — развитие на рынке Таджикистана современных продук
13.05.2016 «ОТП Банк» перевел карточные договоры клиентов на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк»

 «ОТП Банке» осуществлен перевод 3,7 млн карточных договоров клиентов на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк». Об этом CNews сообщили в группе компаний «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ
28.04.2016 ЦФТ МГУ имени М.В. Ломоносова реализовал мульти архив документов на платформе «Этлас»

ции с электронными архивами других контрагентов. Более того, в ходе изучения системы ИТ-специалисты ЦФТ пришли к выводу, что можно не ограничиваться архивом первичной документации, а сформирова
31.03.2016 Чайнасельхозбанк предложил корпоративным клиентам интернет-банк на платформе Faktura.ru

Специалисты ГК ЦФТ и Чайнасельхозбанка завершили проект по запуску в промышленную эксплуатацию сервиса диста
11.03.2016 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2015 г. выросла на 9%

Компания «Центр Финансовых Технологий» (ГК ЦФТ), провайдер решений для участников финансового рынка РФ и СНГ, подвела итоги 2015 г. Сово
25.11.2015 «Росгосстрах» автоматизирует бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с новыми стандартами ЦБ РФ вместе с ЦФТ

хгалтерский учет и отчетность в соответствии с новыми отраслевыми стандартами ЦБ РФ на базе решений ЦФТ. Об этом CNews сообщили в компании «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ). Начиная с

17.11.2015 Банк «Веста» передаёт ЦФТ сопровождение и развитие АБС «ЦФТ-Банк»

Инвестиционный банк «Веста» и «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) подписали соглашение и приступают к реализации проекта по переводу установленной в банке
21.09.2015 ЦФТ и «Инженико» договорились о сотрудничестве

ссийское подразделение Ingenico Group, подписали договор о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили в ЦФТ. Ingenico работает в области проведения безопасных транзакций в банковском секторе, в сфе
28.08.2015 Яринтербанк запустил интернет-банк Faktura.ru для физических лиц

рнет-банк на платформе Faktura.ru. Об этом CNews сообщили в компании «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ). Яринтербанк предоставляет полный спектр продуктов корпоративным клиентам и уделяет особ
07.08.2015 Владпромбанк предложил своим частным клиентам «Интернет-банк» на платформе Faktura.ru

Специалисты ГК ЦФТ завершили проект по переводу сервиса «Интернет-банк» для частных клиентов «Владимирского

22.07.2015 Экспобанк вместе с ЦФТ завершил очередной этап модернизации ИТ-инфраструктуры

Экспобанк и компания ЦФТ завершили проект по переносу данных из АБС, ранее используемой «МАК-Банком», в основную ц

Публикаций - 540, упоминаний - 1017

ЦФТ и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 107
Diasoft - Диасофт 1144 98
ЦФТ - Золотая Корона 362 88
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 52
IBM - International Business Machines Corp 9699 49
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 45
Microsoft Corporation 25775 43
Softline - Софтлайн 3743 41
Крок - Croc 1964 38
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 37
9594 36
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 34
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 33
Инверсия - Инверсия НПФ 156 33
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 30
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 30
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 29
ПрограмБанк 98 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 25
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 25
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 24
Ростелеком 10948 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
Бифит - Bifit 91 23
Intel Corporation 12811 23
БИС - Банковские информационные системы 104 21
SAP SE 5601 21
Neoflex - Неофлекс 257 21
Yandex - Яндекс 9216 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 19
ФОРС - Центр разработки 703 18
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 18
HP Inc. 5883 17
АйТи 1519 15
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 14
NVision Group - Энвижн Груп 699 14
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 13
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 13
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 13
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 91
Альфа-Банк 1979 52
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 51
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 40
ГПБ - Газпромбанк 1273 35
ВТБ - ВТБ24 671 31
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 27
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 27
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 25
ПСБ - Промсвязьбанк 963 25
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 24
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 24
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 24
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 23
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 22
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 22
Visa International 1993 22
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 21
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 17
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 15
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 15
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 14
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 14
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 13
Почта России ПАО 2370 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 12
Связной Банк 113 12
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 12
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 11
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 11
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 11
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
Совкомбанк ПАО 316 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 98
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Федеральное казначейство России 1949 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 5
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 5
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 5
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 4
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 4
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 21
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 7
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 6
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 2
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 2
РАМТ - Российская Ассоциация Металлоторговцев 9 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 1
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 1
Клуб руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 248
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 180
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 173
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 142
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 127
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 103
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 100
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 86
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 86
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 80
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 75
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 70
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 69
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 66
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 65
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 64
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 58
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 55
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 54
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 50
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 50
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 44
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 43
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 42
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 39
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 38
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 36
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 34
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 34
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 34
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 34
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 33
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 33
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 33
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 31
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 29
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 26
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 25
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 124
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 106
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 36 34
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 25
Microsoft Windows 2000 8678 24
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 20
Google Android 15244 19
Apple iOS 8583 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 14
Diasoft Flextera 57 13
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 13
Linux OS 11533 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 12
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 11
Microsoft Windows 16882 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 10
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 8
Intel Itanium 649 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 7
Apple iPhone 6 4861 7
Microsoft Dynamics CRM 564 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 6
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 6
ЦФТ Faktura Pay 13 6
ЦФТ SimMP - Система мобильных платежей 23 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 6
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 6
SAP Sybase 292 5
Axiom JDK - LiberCat 67 5
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 5
CSBI - БАНКИР/ПРО АБС 16 5
Фомичев Андрей 74 68
Висящев Андрей 64 64
Широких Алексей 72 25
Серова Елена 320 22
Назипов Дмитрий 86 17
Стятюгин Роман 44 17
Прохоров Фёдор 83 16
Леушев Андрей 75 15
Занин Виталий 23 15
Меднов Сергей 124 13
Муканова Мадина 14 13
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 13
Ермолаев Артем 379 12
Шеин Валерий 18 12
Громов Иван 102 11
Адмиральский Сергей 39 11
Глазков Александр 151 11
Шевченко Владимир 153 10
Юсупов Ренат 125 10
Пирогов Алексей 29 10
Беселидзе Ираклий 13 10
Пегасов Сергей 55 9
Сыкулев Андрей 85 9
Реймер Денис 54 9
Казарцев Алексей 27 9
Кулик Вадим 206 8
Оганесян Артак 31 8
Сенаторов Михаил 42 8
Попов Алексей 339 8
Тюркин Михаил 45 8
Кузякин Дмитрий 27 8
Глотова Майя 11 8
Гуральников Сергей 164 8
Сафронов Юрий 68 8
Сапельников Сергей 109 8
Иншаков Дмитрий 51 8
Коваленко Антон 32 8
Кирюшин Сергей 91 8
Сотин Денис 216 7
Селютин Александр 60 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 378
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 136
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 74
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 62
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 61
Россия - СФО - Новосибирск 4876 55
Европа 24964 44
Казахстан - Республика 6048 24
Европа Восточная 3138 22
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 20
Украина 7928 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Азия - Азиатский регион 5920 15
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Ближний Восток 3154 12
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 10
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Индия - Bharat 5870 9
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 9
Бельгия - Королевство 1192 9
Африка - Африканский регион 3641 9
Чехия - Чешская Республика 1349 9
Нидерланды 3746 9
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 8
Польша - Республика 2031 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 7
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 472
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 157
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 120
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 108
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 79
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 75
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 75
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 60
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 45
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 44
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 42
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 40
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 37
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 35
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 33
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 31
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 29
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 29
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 23
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 23
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 22
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 22
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 20
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 20
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 18
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 17
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 16
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 13
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 12
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 23
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 6
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 5
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
ComNews - Медиа-бизнес 142 3
ИнформКурьерСвязь 14 3
РИА Новости 1033 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
CNews TV 747 2
ТАСС Телеком 38 2
Forbes - Форбс 1002 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Ведомости 1466 2
Wired - Издание 276 1
Fortune 211 1
Госрасходы - портал 70 1
ComputerWorld 144 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Мобильные системы 118 1
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CIO Insight 5 1
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Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 102
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 36
Gartner - Гартнер 3658 26
IDC - International Data Corporation 4975 14
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 5
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Deloitte Technology Fast 16 5
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Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 4
CNews Fast рейтинг 55 4
Aberdeen Group 53 3
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Celent - Celent Communications 12 3
Informa - Ovum - Omdia 156 2
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IBSi - IBS Intelligence 7 2
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
The Nilson Report 6 1
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
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Coleman Parkes 11 1
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Интерфакс - Финмаркет 26 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
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Juniper Research 131 1
Forrester Research 834 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 6
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
МФТИ НИИ ПП ИТ - НИИ информационных и перспективных технологий 2 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 7 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
МЧС РФ АГЗ - Академия гражданской защиты МЧС России 4 1
Т1 Цифровая академия 54 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 26
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 20
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 13
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 13
CNews AWARDS - награда 571 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
CNews ИТ-стратегия 32 1
CNews APPWards 36 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Национальная банковская премия 2 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Сибкомпьютер - выставка информационных и офисных технологий, компьютерной техники и программного обеспечения 6 1
E-COMMEX - международная выставка и конференция по электронной коммерции 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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