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ЦФТ
Центр Финансовых Технологий


20.08.2021 Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro 1
04.08.2021 Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО 1
03.08.2021 Николай Ульянов, Россельхозбанк: Новая core-система банка имеет уникальную конфигурацию 2
23.07.2021 «Ростелеком» согласовал техническое задание на разработку криптографического модуля «КриптоSDK» 1
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 3
12.05.2021 ЦФТ и Postgres Professional усилят построение импортонезависимой программной бизнес-среды 3
02.04.2021 «Ростелеком» протестирует криптографический модуль для работы с биометрией в приложениях банков 2
15.03.2021 «ВЭБ.РФ» создает новую ИТ-платформу 2
20.01.2021 ЦФТ завершил тематические исследования облачного решения для взаимодействия банков с ЕБС 5
21.12.2020 Банк «Веста» запустил упрощенную идентификацию для регистрации самозанятых в ДБО 3
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов 4
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 2
03.12.2020 С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка 1
03.11.2020 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор: выручка его участников впервые превысила 200 миллиардов 2
30.10.2020 Коронакризис ускорил цифровую трансформацию банков 1
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1
28.10.2020 БМВ Банк выбрал систему ЦФТ-Банк на аутсорсинге 2
26.10.2020 Банки подключаются к платформе «Финуслуги» при технологической поддержке ЦФТ 2
16.09.2020 Банк «Национальный стандарт» подключился к СБП на базе комплекса решений ЦФТ 3
19.08.2020 Банк МФК подключился к СБП 2
31.07.2020 Балтинвестбанк подключился к Системе быстрых платежей 1
28.07.2020 Банк «Открытие» внедрил новую интегрированную среду разработки программных продуктов 1
27.07.2020 Екатерина Алексеева, вице-президент по ИТ банка «Санкт-Петербург» в интервью CNews: «Мы уходим от банка к банкингу» 1
22.07.2020 ЦФТ обеспечил быстрое подключение банков к платежам по QR-коду в системе быстрых платежей 2
10.07.2020 БайкалИнвестБанк подключился к СБП при технологической поддержке ЦФТ . 1
19.06.2020 Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур» 2
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
20.05.2020 «Ростелеком-Солар» запустил услугу по проверке реального уровня готовности компаний к целевым кибератакам 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 2
03.03.2020 ЦФТ «Базис» внедрил технологию автоматического распознавания справки 2-НДФЛ 1
22.01.2020 «Ростелеком-Солар» провел киберучения с ЦФТ 5
05.12.2019 Банк «Открытие» запустил робота для работы с малым и средним бизнесом 1
31.10.2019 В России создается межбанковская отраслевая ИТ-инфраструктура 1
31.10.2019 Банки стали экономнее: рост поставок ИТ в финсектор замедлился 1
30.10.2019 СДМ-банк подключился к Системе быстрых платежей при технологической поддержке ЦФТ 2
27.08.2019 Group-IB и ЦФТ объединили технологии для борьбы с банковским мошенничеством 2
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
26.04.2019 Автоматизация банковской деятельности ЦФТ тестируется на серверах Atos 2
23.04.2019 Динамика рынка ИТ в ритейле побила антирекорд 1
11.04.2019 Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна» 2

Публикаций - 318, упоминаний - 698

ЦФТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 28
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 17
Крок 1219 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 15
SAP SE 3207 15
Золотая Корона 280 13
Инфосистемы Джет 675 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 12
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 11
Softline - Софтлайн 1473 11
Сбербанк Технологии - СберТех 203 10
SAP CIS - САП СНГ 753 8
Ланит ГК 1155 8
iTeco - Ай-Теко 715 8
3727 8
Компьюлинк ГК - Compulink 209 7
Yandex - Яндекс 4099 7
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 6
АйТи 749 6
Астерос - Asteros 531 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 6
EPAM Systems - Vested Development 9 5
ГКС - Группа компаний Систематика 195 5
Вертикаль - башенный оператор 43 5
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 5
Revo Technologies 6 5
АФК Система ПАО 991 5
Системный софт - SysSoft 124 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 5
Ланит - Норбит - Norbit 202 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
Инфинет - InfiNet Wireless 40 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Sorsdata 5 5
GTS - Global Telesystems 8 5
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 4
Газпромбанк - ГПБ 692 25
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 16
Открытие ФК 538 15
Альфа-Банк 1123 13
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 9
ВТБ24 583 9
Восточный Банк 108 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 6
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 5
Пробизнесбанк АКБ 109 5
Avito - Авито 171 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
Gett 60 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 5
PPE Group 5 5
FGI Wireless 9 5
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 4
ВТБ - Транскредитбанк 74 4
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
OTP Group - ОТП Банк 125 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
Бинбанк 184 3
Почта Банк 289 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Церих банк 3 2
Норвик банк 3 2
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
МДМ Банк 150 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
VestaBank - Веста - Инвестиционный банк 10 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Федеральное казначейство России 766 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 5
Руссофт - Russoft 250 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 20
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 17
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 6
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 5
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 165 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 16 2
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 2
C2B - Consumer-to-Business - денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц 5 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 63 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
in-house разработка в компаниях 18 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 1
Google Android 10750 17
Apple iOS 5741 12
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 9
ЦФТ Faktura.ru 79 6
ЦФТ Банк 42 5
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
SAP Sybase 76 4
Домашние Деньги - Digital Cash 12 3
SQL - Язык программирования 432 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
FlexSoft - FXL Data Force 4 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
Microsoft SharePoint 2007 60 2
IBM Cognos BI 140 2
Java - Язык программирования 1167 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 2
Microsoft Windows 10 6612 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Atos BullSequana S 16 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise 9 1
АйТи Энергофинанс Unilight 3 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
Центр финансовых технологий Базис.Документы 1 1
ЦФТ Faktura.ru FRAMOS 1 1
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
IBM Mainframe 4 1
Eclipse RCP - Eclipse Open Source Rich client platform (RCP) - язык программирования 1 1
FlexSoft - FXL VaBank (Ва-Банк) 4 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
Cognitive Passport 28 1
Муканова Мадина 14 8
Богуславский Леонид 25 5
Фомичев Андрей 52 5
Рожков Александр 7 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Кордичев Алексей 8 4
Владимиров Максим 4 4
Зюзин Иван 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Востриков Юрий 19 3
Мухин Максим 18 3
Свердлов Михаил 29 3
Благирев Вячеслав 11 3
Тикуркин Максим 32 3
Крысина Ольга 109 3
Леонов Алексей 15 2
Флоринский Алексей 3 2
Царева Юнона 4 2
Тарантасов Геннадий 9 2
Лосев Сергей 43 2
Казаков Александр 36 2
Гольцов Александр 23 2
Макаров Алексей 49 2
Пономаренко Сергей 6 2
Колесов Александр 19 2
Висящев Андрей 52 2
Новиков Яков 6 2
Гоц Роман 24 2
Арлазаров Владимир 118 2
Кравченко Денис 24 2
Яковлев Александр 21 1
Крылов Павел 21 1
Дорохина Юлия 42 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Бычков Александр 39 1
Бойко Елена 151 1
Лобас Аркадий 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 165
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 30
Россия - СФО - Новосибирск 1956 20
Восточная Европа 1669 18
Европа 3730 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 15
Казахстан - Республика 2621 11
Украина 3347 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 7
Россия - ПФО - Казань 1510 7
Беларусь - Белоруссия 2081 7
Северная Америка 1405 6
Ближний Восток 1468 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 5
Азия - Азиатский регион 1512 5
Германия - Федеративная Республика 3614 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 4
Чехия - Чешская Республика 493 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
Индия - Республика 2161 3
Франция - Французская Республика 2112 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 2
Россия - Тверская область 246 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
Европа Центральная 106 2
Россия - Хабаровск 618 1
Россия - Кемеровская область 463 1
Австрия - Австрийская Республика 524 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 23
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Киберучения 2 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
РИА Новости 654 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
CNews Analytics 1988 43
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 9
Gartner 2188 4
IDC - International Data Corporation 2709 3
CNews Fast рейтинг 29 3
RAEX - Эксперт РА 49 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756370, в очереди разбора - 660060.
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