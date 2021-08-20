Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦФТ
Центр Финансовых Технологий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 318, упоминаний - 698
ЦФТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 5
|Руссофт - Russoft 250 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
|Муканова Мадина 14 8
|Богуславский Леонид 25 5
|Фомичев Андрей 52 5
|Рожков Александр 7 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Владимиров Максим 4 4
|Зюзин Иван 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Востриков Юрий 19 3
|Мухин Максим 18 3
|Свердлов Михаил 29 3
|Благирев Вячеслав 11 3
|Тикуркин Максим 32 3
|Крысина Ольга 109 3
|Леонов Алексей 15 2
|Флоринский Алексей 3 2
|Царева Юнона 4 2
|Тарантасов Геннадий 9 2
|Лосев Сергей 43 2
|Казаков Александр 36 2
|Гольцов Александр 23 2
|Макаров Алексей 49 2
|Пономаренко Сергей 6 2
|Колесов Александр 19 2
|Висящев Андрей 52 2
|Новиков Яков 6 2
|Гоц Роман 24 2
|Арлазаров Владимир 118 2
|Кравченко Денис 24 2
|Яковлев Александр 21 1
|Крылов Павел 21 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Бычков Александр 39 1
|Бойко Елена 151 1
|Лобас Аркадий 9 1
|CNews Analytics 1988 43
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 9
|Gartner 2188 4
|IDC - International Data Corporation 2709 3
|CNews Fast рейтинг 29 3
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
|ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756370, в очереди разбора - 660060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756370, в очереди разбора - 660060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru