ЦФТ и Postgres Professional усилят построение импортонезависимой программной бизнес-среды

«Центр финансовых технологий» и Postgres Professional подписали официальное соглашение о сотрудничестве, нацеленное на продолжение совместной деятельности по построению импортонезависимой программной бизнес-среды для своих клиентов. В результате нового этапа партнерства число решений ЦФТ и клиентов, использующих российскую СУБД Postgres Pro, будет расширено.

Postgres Pro – СУБД, разработанная компанией Postgres Professional на основе свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL. Система входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Продукт сертифицирован ФСТЭК России. Особый акцент в СУБД Postgres Pro сделан на кластерные технологии и повышение производительности, что делает систему реальной альтернативой западным аналогам. СУБД Postgres Pro имеет открытый код и расширяемую базу данных, выпускается в трех вариантах: Standard, Certified, Enterprise.

ЦФТ – одна из немногих отечественных компаний в сегменте разработчиков банковских систем, кто уже несколько лет ведёт работы по тестированию и миграции своих прикладных систем на opensource-платформах, в том числе внесенных в реестр отечественного ПО. Одна из таких платформ – СУБД Postgres Pro. Тестирования на совместимость системы «ЦФТ-банк» и СУБД Postgres Pro состоялись еще в 2015 г., уже тогда в ходе тестов были зафиксированы качественные показатели производительности системы «ЦФТ-банк» на СУБД Postgres Pro.

«Расширение списка СУБД, на базе которых могут работать наши флагманские решения ЦФТ-Банк и ЦФТ-Корпорация, является важным шагом компании к максимально полному удовлетворению запросов клиентов, – сказал Андрей Фомичёв, заместитель председателя правления ГК ЦФТ. – Благодаря совместимости программного обеспечения ЦФТ и СУБД Postgres Pro мы сможем предлагать партнёрам решения, реализованные на российском технологическом стеке. Это актуально для компаний государственного сектора, которых становится всё больше в числе клиентов ЦФТ. Отмечу, что финансовые организации также проявляют высокий интерес к таким решениям, поскольку они не уступают импортным аналогам по производительности, надежности и безопасности, но имеют меньшую стоимость. Партнерство с Postgres Professional позволит нам обеспечить для клиентов более выгодную полную стоимость владения программно-аппаратным комплексом, сохраняя при этом все возможности полноценных Enterprise решений. Уверен, что мультиплатформенность добавляет нашему продукту преимуществ».