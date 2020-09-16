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Банк «Национальный стандарт» подключился к СБП на базе комплекса решений ЦФТ

ИТ в банках

Банк «Национальный стандарт» предоставил своим клиентам возможность проведения мгновенных переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей Банка России. Проект реализован с использованием комплекса решений «Центра финансовых технологий».

Отправка платежей осуществляется пользователями в интернет-банке и в мобильном приложении на платформе Faktura.ru. Для взаимодействия с операционным и платежным клиринговым центром СБП используется облачная платформа «Золотой Короны». Обработка платежей, их «приземление», управление ликвидностью выполняются в системе ЦФТ-Ритейл банк (на базе Oracle).

«Еще недавно клиентский кейс p2p-переводов фактически ограничивался непрозрачным для отправителя сценарием перечисления денежных средств с одной банковской карты на другую. Система быстрых платежей позволяет по номеру телефона прозрачно и оперативно переводить деньги с любого счета на любой счет», – сказал Андрей Надточий, технический директор сервиса «Платформа банковского самообслуживания», «Золотая Корона».

«Востребованность Системы быстрых платежей со стороны клиентов всех категорий очевидна. Мы вместе с нашими партнерами из ЦФТ успешно реализовали сценарий переводов c2c и продолжим работу над расширением функционала в рамках СБП. Выражаем благодарность команде ЦФТ за комплексную поддержку в реализации проекта подключения к системе быстрых платежей, – отметил Максим Зайцев, директор департамента технологического развития бизнеса банка «Национальный стандарт».

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