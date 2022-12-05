ЦФТ перевел кадровые процессы в электронный вид с помощью платформы Docsvision

Российский финтех-провайдер «Центр финансовых технологий» (ЦФТ) перевёл кадровые процессы полностью в электронный вид. В результате компания решила задачу с своевременным подписанием кадровых документов и повысила лояльность 4 тыс. сотрудников из 12 офисов, предоставив им современный и удобный сервис для общения с отделом кадров. Для автоматизации кадрового делопроизводства компания ЦФТ использовала платформу Docsvision.

Компания ЦФТ 12 лет наращивает функциональность решения на базе платформы Docsvision, автоматизировав порядка 20 бизнес-процессов. Изначально на базе платформы были автоматизированы процессы, связанные с оформлением командировок и отпусков. Однако из-за ограничения в законодательстве сотрудники подписывали согласованные документы на бумаге. Переход на удалённый формат работы в 2020 г. побудил компанию искать способ перевести в цифровой вид и подписание. Благодаря участию в эксперименте по электронному кадровому документообороту (ЭКДО), организованном Минтруда, команда проекта смогла собрать методическую и юридическую информацию, оперативно принять решение по переходу на безбумажный кадровый документооборот в период изменения законодательных норм.

Изначально в компании ЦФТ полноценно оцифровали процессы, связанные с отпусками и командировками, ограничившись использованием простой подписи. После команда проекта настроила облачные подписи для всех сотрудников и перевела в цифровой вид ознакомление с приказами, дополнительными соглашениями к трудовым договорам.

Сотрудникам доступен личный кабинет, в котором можно подписать новый документ или ознакомиться с ним. Также личный кабинет реализован для топ-менеджеров, которые подписывают кадровые документы со стороны работодателя. Сотрудники отдела кадров имеют функциональность для запуска согласования нового документа, отправки на подписание и контроля за исполнением. Вся бизнес-логика процесса реализована на платформе Docsvision, которая также интегрирована с кадровой учётной системой на базе «1С».

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«Перевод кадрового делопроизводства из бумаги в цифру решил ряд бизнес-задач. Мы ускорили потоки кадровых документов с нескольких дней до нескольких минут, экономим время всех сотрудников в части кадрового делопроизводства. Перевод процессов в цифровое пространство также позволяет нам быстрее перестраивать процессы, адаптироваться под изменения внешней среды. И наши коллеги отмечают удобство работы с новыми сервисами. Мы продолжаем развивать систему, следить за изменениями в законах и доступных технологиях, чтобы сохранять юридическую значимость документов и комфорт от использования технологий», – сказал Артём Коротченко, руководитель отдела развития управленческого учёта ГК ЦФТ.