Индексная книга CNews*
ВТБ ТрансКредитБанк
Публикаций - 97, упоминаний - 182
ВТБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
|Единая Россия - Политическая партия 246 1
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
|АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
|Сотин Денис 106 13
|Киричек Алексей 66 8
|Серова Елена 317 8
|Русанов Сергей 46 7
|Фомичев Андрей 68 7
|Стятюгин Роман 28 7
|Широких Алексей 71 4
|Михайлов Алексей 53 4
|Казарцев Алексей 27 4
|Первухин Дмитрий 10 4
|Сенаторов Михаил 42 4
|Свириденко Кирилл 38 3
|Заславский Алексей 13 3
|Назипов Дмитрий 80 3
|Смирнова-Крелль Оксана 51 2
|Хитров Михаил 24 2
|Чернобыльская Анна 7 2
|Путятинский Сергей 59 2
|Занин Виталий 22 2
|Федечкин Эдуард 39 2
|Андреев Максим 35 2
|Татару Виталий 14 2
|Меднов Сергей 121 2
|Лавров Виталий 22 2
|Белышков Леонид 17 2
|Кибалко Кирилл 21 2
|Затуловский Аркадий 16 2
|Гузовский Денис 27 2
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 25 2
|Педоренко Андрей 42 2
|Мурашкинцев Игорь 6 2
|Клоков Андрей 5 2
|Телятников Алексей 20 2
|Портнягин Сергей 5 2
|Юмашев Валентин 7 1
|Новиков Дмитрий 38 1
|Евтушенков Феликс 18 1
|Диланян Вартан 11 1
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 19 1
|Руденко Дмитрий 25 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 20 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|Комсомольская Правда - газета 58 1
|Nature 770 1
|Variety 20 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197443, в очереди разбора - 937678.
Создано именных указателей - 90907.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197443, в очереди разбора - 937678.
Создано именных указателей - 90907.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.