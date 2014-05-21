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ВТБ ТрансКредитБанк

ВТБ - ТрансКредитБанк


21.05.2014 RS-Payments объединила расчетные системы ВТБ24 и «ТрансКредитБанка»
07.11.2013 «Ай-Теко» создала систему представления ключевых показателей эффективности ИТ-услуг для «ТрансКредитБанка»
01.11.2013 «Ай-Теко» создала систему мониторинга ИТ-сервисов в «ТрансКредитБанке»
15.08.2013 В рамках проекта присоединения «ТрансКредитБанка» к ВТБ24 создан «Единый Клиентский Справочник»
01.08.2013 «ТрансКредитБанк» расширил возможности системы «Клиент-банк»
24.05.2013 «ТрансКредитБанк» управляет программными ИТ-активами с помощью HP Asset Manager
23.04.2013 Погашать кредиты ВТБ24 можно со счетов в «ТрансКредитБанке»
17.04.2013 «ТрансКредитБанке» перевел учет кредитов физлиц на единую ИТ-платформу
29.03.2013 Вице-президент «ТрансКредитБанка» определил основные ИТ-задачи интеграции банка в ВТБ на конференции «ИКТ в финансовом секторе»
14.02.2013 «ТрансКредитБанк» в 2012 г. взял на обслуживание более 950 интернет-магазинов
31.01.2013 «ТрансКредитБанк» перешел на централизованную систему ДБО для юридических лиц на базе решения BSS
18.12.2012 «ТрансКредитБанк» завершает миграцию учета кредитов для физических лиц на единую ИТ-платформу
11.12.2012 «ТрансКредитБанк» расширил возможности услуги SMS-информирования
01.11.2012 «ТрансКредитБанк» разрешил клиентам совершать денежные переводы по номеру карты через «Интернет-банк»
21.09.2012 «ТрансКредитБанк» расширил сеть POS-терминалов для оплаты проезда банковскими картами на станциях Московского региона
07.08.2012 Банкоматы «ТрансКредитБанка» и «Банка Москвы» теперь можно найти с помощью мобильных приложений
25.07.2012 «ТрансКредитБанк» приступил к выпуску чиповых кредитных карт с технологий MasterCard PayPass
10.05.2012 «ТрансКредитБанк» запустил услугу денежных переводов между картами Visa и MasterCard
23.04.2012 «ТрансКредитБанк» обеспечил проведение более 9 млн платежей в российских интернет-магазинах
27.03.2012 Робот поможет отыскать ближайший банкомат или отделение «ТрансКредитБанка» в масштабах страны
14.03.2012 «ТрансКредитБанк» развивает новые технологии и сервисы в интересах РЖД
07.03.2012 «ТрансКредитБанк» автоматизировал трансфертное управление ресурсами с помощью Intersoft Lab
01.03.2012 Топ-менеджер «ТрансКредитБанка» назначен управляющим директором Accenture в России
01.03.2012 Объем операций по покупке ж/д-билетов через платежный шлюз «ТрансКредитБанка» вырос в 2011 г. на 65%
13.02.2012 ТрансКредитБанк» автоматизирует работу с обращениями клиентов
08.12.2011 «ТрансКредитБанк» совместно с MasterCard запустил услугу MoneySend
05.12.2011 «ТрансКредитБанк» увеличивает масштабы СЭД «Дело»
30.09.2011 На основе «1С-Битрикс» запущен новый корпоративный портал ТрансКредитБанка
06.07.2011 «Ай-Теко» создала систему мониторинга и управления сетевыми ресурсами «ТрансКредитБанка»
18.02.2011 «ТрансКредитБанк» выбрал IBM XIV для создания виртуализированной среды хранения данных
14.10.2010 «Астерос» оптимизировал систему обеспечения ИБ в «ТрансКредитБанке»
27.10.2009 «Транскредитбанк» готовит отчетность с помощью Oracle Business Intelligence
26.01.2009 В «Транскредитбанке» внедрят Oracle BI
10.12.2008 «ТрансКредитБанк» автоматизировал управление портфелем ИТ-проектов
10.04.2008 «Самара-Транстелеком» подключил к сети уфимский филиал «Транскредитбанка»
26.09.2006 В "ТрансКредитБанк" внедрили центр обслуживания вызовов
08.04.2002 R-Style Softlab внедрила внутрибанковскую платежную систему в ТрансКредитБанк

Публикаций - 97, упоминаний - 182

ВТБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Diasoft - Диасофт 534 13
Айтеко - iTeco 915 8
Oracle Corporation 6035 8
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 163 6
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 119 6
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
Neoflex - Неофлекс 162 5
Крок - Croc 1616 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 4
Microsoft Corporation 22497 4
Программный продукт ГК 3960 4
Intel Corporation 11262 4
Teradata 196 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 3
ПрограмБанк 94 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
Cisco Systems 4720 3
Dell EMC 4736 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 2
Wacom 139 2
Yandex - Яндекс 5015 2
Фаматек 22 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
Ростелеком - Связьинвест 1698 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
Informatica 111 2
Терн ГК - Tern Group 52 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 89 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 2
Software AG 187 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 2
Directum - Директум 830 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 151 2
SAS Institute 854 2
HP Inc. 5313 2
Splunk 41 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 37
ВТБ - ВТБ24 658 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 24
Альфа-Банк 1476 23
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 22
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 11
Visa International 1809 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 10
Открытие ФК 2713 10
Бинбанк 190 7
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
Союз Банк 20 6
ГПБ - Газпромбанк 842 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 6
Citi - Citibank - Ситибанк 265 6
ПСБ - Промсвязьбанк 682 6
Русский стандарт Банк 370 5
ББР банк - Балтийский Банк Развития 29 5
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 90 5
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 74 5
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 4
Фора-Банк 11 4
OTP Group - ОТП Банк 157 4
Пробизнесбанк АКБ 126 4
Связной Банк 89 4
Открытие ФК - Номос-банк 100 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 148 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 3
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 3
Societe Generale - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 40 3
Открытие ФК - Петрокоммерц 47 3
Абсолют Банк 118 3
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 3
Связь-банк 132 3
МДМ Банк 246 3
Nordea Bank - Нордеа Банк 77 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 111 2
АльфаСтрахование СГ 241 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
Администрация Президента РФ 904 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 8 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Счётная палата РФ 628 1
Президент Российской Федерации 3770 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
Единая Россия - Политическая партия 246 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 18
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 13
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 9
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 609 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 6
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 289 5
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 288 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 5
Big Data - Большие данные 3520 5
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 915 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 3
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 1330 2
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Microsoft Windows 2000 2856 3
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 134 3
ЭОС Дело СЭД 4365 3
Oracle Siebel CRM 209 3
Diasoft 5NT 24 3
Google Android 11959 2
BSS BS-Client ДБО 133 2
Teradata Active EDW 3 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
Linux OS 7669 2
R-Style Softlab - InterBank 126 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 216 2
R-Style Softlab - RS-Securities 68 2
R-Style Softlab - RS-Bank АБС 267 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 2
Microsoft Office 3247 2
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IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 29 2
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 29 1
Informatica PowerCenter 12 1
HP ALM - HP Application Lifecycle Management 6 1
Бифит iBank 44 1
Aladdin Secret Disk 71 1
R-Style Softlab - RS-Loans 59 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 24 1
Intel Pentium III 718 1
R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 68 1
IBM Banking Industry Framework 6 1
Diasoft FA# Insurance 4 1
Neoflex Reporting Big Data Edition 20 1
Abbyy FlexiCapture 138 1
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 17 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 1
R-Style Softlab - RS-Retail 50 1
Aladdin Knowledge Systems 43 1
Diasoft FA# АБС 47 1
BSC GEMINI 12 1
Сотин Денис 106 13
Киричек Алексей 66 8
Серова Елена 317 8
Русанов Сергей 46 7
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Казарцев Алексей 27 4
Первухин Дмитрий 10 4
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Заславский Алексей 13 3
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Занин Виталий 22 2
Федечкин Эдуард 39 2
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Кибалко Кирилл 21 2
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Гузовский Денис 27 2
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 25 2
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Мурашкинцев Игорь 6 2
Клоков Андрей 5 2
Телятников Алексей 20 2
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Юмашев Валентин 7 1
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Евтушенков Феликс 18 1
Диланян Вартан 11 1
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 19 1
Руденко Дмитрий 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 7
Украина 6212 5
Европа 12319 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 4
Казахстан - Республика 4467 4
Беларусь - Белоруссия 3525 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Азия - Азиатский регион 3803 3
Европа Западная 1329 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Ангола - Республика 29 2
Сингапур - Республика 1574 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Индия - Республика 4263 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Нидерланды 2197 2
Америка Северная 2650 2
Армения - Республика 1112 2
Европа Восточная 2927 2
Грузия 1064 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Кипр - Республика 373 2
Австрия - Австрийская Республика 1020 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 475 1
Великобритания - Лондон 2031 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 312 1
Италия - Итальянская Республика 3310 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 4
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 32 1
Денежные переводы 775 1
Кредитование - Сrediting 1515 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 60 1
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
НКО - Некоммерческая организация 220 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 105 1
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 1
Экономический эффект 694 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 1
SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 13 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 86 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 20 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Комсомольская Правда - газета 58 1
Nature 770 1
Variety 20 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 6
Gartner - Гартнер 3301 4
IDC - International Data Corporation 4671 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 2
Juniper Research 468 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 2 1
Fortune Global 100 138 1
In-Stat 81 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
ICEAW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales 1 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197443, в очереди разбора - 937678.
Создано именных указателей - 90907.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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