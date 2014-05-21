ВТБ - ТрансКредитБанк

RS-Payments объединила расчетные системы ВТБ24 и «ТрансКредитБанка» компании R-Style Softlab была выбрана банком ВТБ24 для проведения платежей в присоединенном к нему «ТрансКредитБанке». Использование данного ПО в рамках сети поглощенного банка позволило объеди

«Ай-Теко» создала систему представления ключевых показателей эффективности ИТ-услуг для «ТрансКредитБанка» завершении проекта по созданию системы представления ключевых показателей эффективности ИТ-услуг в «ТрансКредитБанке», которая обеспечивает своевременное предоставление руководству банка качест

«Ай-Теко» создала систему мониторинга ИТ-сервисов в «ТрансКредитБанке» ообщила об успешном завершении проекта по созданию комплексной системы мониторинга ИТ-сервисов для «ТрансКредитБанка». «Мы продолжаем оптимизировать деятельность банка, опираясь на значительный

В рамках проекта присоединения «ТрансКредитБанка» к ВТБ24 создан «Единый Клиентский Справочник» «ТрансКредитБанк» сообщил о том, что в рамках интеграции в группу ВТБ и предстоящего объединен

«ТрансКредитБанк» расширил возможности системы «Клиент-банк» «ТрансКредитБанк» объявил о том, что с июля 2013 г. клиентам системы дистанционного банковског

«ТрансКредитБанк» управляет программными ИТ-активами с помощью HP Asset Manager ла о завершении проекта по внедрению системы управления программными ИТ-активами, выполненного для «ТрансКредитБанка» на базе решения HP Asset Manager. Сегодня банк использует почти две сотни т

Погашать кредиты ВТБ24 можно со счетов в «ТрансКредитБанке» «ТрансКредитБанк» сообщил о том, что в рамках реализации стратегии интеграции банка в группу В

«ТрансКредитБанке» перевел учет кредитов физлиц на единую ИТ-платформу кредитам из «Диасофт5NT», преобразовать и загрузить данные по кредитам в формат InvoRetail. За год «ТрансКредитБанк» провел 12 этапов миграций кредитов. В конце марта 2013 г. состоялся перевод

Вице-президент «ТрансКредитБанка» определил основные ИТ-задачи интеграции банка в ВТБ на конференции «ИКТ в финансовом секторе» Вице-президент — директор технологической дирекции «ТрансКредитБанка» Денис Сотин на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе» презентовал основные задачи технологического блока «ТрансКредитБанка» в рамках интеграции банка в группу ВТБ

«ТрансКредитБанк» в 2012 г. взял на обслуживание более 950 интернет-магазинов Согласно данным «ТрансКредитБанка», в 2012 г. банк выполнил 22,5 млн транзакций на сумму более 45 млрд руб., ч

«ТрансКредитБанк» перешел на централизованную систему ДБО для юридических лиц на базе решения BSS ах интеграции в группу ВТБ и организации обслуживания корпоративных клиентов по единым стандартам, «ТрансКредитБанк» внедрил централизованную систему ДБО для юридических лиц, разработанную на б

«ТрансКредитБанк» завершает миграцию учета кредитов для физических лиц на единую ИТ-платформу В «ТрансКредитБанке» завершается процесс миграции учета кредитов физических лиц из распределенны

«ТрансКредитБанк» расширил возможности услуги SMS-информирования «ТрансКредитБанк» предоставил своим клиентам новые возможности услуги SMS-информирования. Как

«ТрансКредитБанк» разрешил клиентам совершать денежные переводы по номеру карты через «Интернет-банк» «ТрансКредитБанк» расширил функциональность системы дистанционного банковского обслуживания «И

«ТрансКредитБанк» расширил сеть POS-терминалов для оплаты проезда банковскими картами на станциях Московского региона «ТрансКредитБанк» в сотрудничестве с «Центральной пригородной пассажирской компанией» продолжа

Банкоматы «ТрансКредитБанка» и «Банка Москвы» теперь можно найти с помощью мобильных приложений ,4 тыс. устройств) и «Банка Москвы» (свыше 1,8 тыс. устройств). Отметим, что 1 июля 2011 г. ВТБ24, «ТрансКредитБанк» и «Банк Москвы» подписали соглашение об объединении банкоматных сетей. Таким

«ТрансКредитБанк» приступил к выпуску чиповых кредитных карт с технологий MasterCard PayPass «ТрансКредитБанк» сообщил о начале выпуска чиповых кредитных банковских карт с инновационной т

«ТрансКредитБанк» запустил услугу денежных переводов между картами Visa и MasterCard «ТрансКредитБанк» сообщил о запуске услуги перевода денежных средств между картами платежных с

«ТрансКредитБанк» обеспечил проведение более 9 млн платежей в российских интернет-магазинах на первое место для клиентов и банков, обслуживающих такие операции, выходит вопрос безопасности. «ТрансКредитБанк» предложил своим клиентам специальный продукт для проведения операций в интер

Робот поможет отыскать ближайший банкомат или отделение «ТрансКредитБанка» в масштабах страны «ТрансКредитБанк» установил автоматический речевой сервис «Поиск банкоматов и отделений банка»

«ТрансКредитБанк» развивает новые технологии и сервисы в интересах РЖД В 2011 г. «ТрансКредитБанк» обеспечил еще 183 кассы железнодорожных вокзалов интегрированными платежными

«ТрансКредитБанк» автоматизировал трансфертное управление ресурсами с помощью Intersoft Lab «ТрансКредитБанк» сообщил о внедрении BPM-приложения «Трансфертное управление ресурсами» произ

Топ-менеджер «ТрансКредитБанка» назначен управляющим директором Accenture в России остью компании. Вартан Диланян пришел в Accenture в апреле 2011 г. на позицию управляющего директора финансовой практики в России. До прихода в Accenture он работал советником председателя правления «ТрансКредитБанка». Ранее возглавлял «Бинбанк» в должности президента банка. До этого Вартан Диланян в течение 15 лет занимал руководящие должности в крупных консалтинговых компаниях и финансовы

Объем операций по покупке ж/д-билетов через платежный шлюз «ТрансКредитБанка» вырос в 2011 г. на 65% Согласно данным «ТрансКредитБанка», объем совершенных операций по покупке железнодорожных билетов через платеж

ТрансКредитБанк» автоматизирует работу с обращениями клиентов «ТрансКредитБанк» сообщил о начале тестирования электронной системы по обработке обращений кли

«ТрансКредитБанк» совместно с MasterCard запустил услугу MoneySend «ТрансКредитБанк» объявил о запуске услуги MoneySend совместно с международной платежной систе

«ТрансКредитБанк» увеличивает масштабы СЭД «Дело» ставке дополнительных рабочих мест системы электронного документооборота «Дело» (разработка ЭОС) в «ТрансКредитБанк». Таким образом, на сегодняшний день количество рабочих мест системы, установ

На основе «1С-Битрикс» запущен новый корпоративный портал ТрансКредитБанка ламентирующим документам - положениям, распоряжениям и приказам, устанавливающим стандарты работы в ТрансКредитБанке, к документам, содержащим общую информацию о работе компании (Кодексам корпо

«Ай-Теко» создала систему мониторинга и управления сетевыми ресурсами «ТрансКредитБанка» Компания «Ай-Теко» создала систему мониторинга и управления сетевой инфраструктурой «ТрансКредитБанка». Работы по проектированию и внедрению системы заняли 5 месяцев. Как отмечае

«ТрансКредитБанк» выбрал IBM XIV для создания виртуализированной среды хранения данных ых приложений в режиме 24*7 с заданным уровнем качества обслуживания, говорится в сообщении IBM. В «ТрансКредитБанке» эксплуатируется централизованная отказоустойчивая ИТ-инфраструктура, котора

«Астерос» оптимизировал систему обеспечения ИБ в «ТрансКредитБанке» енности за обеспечение информационной безопасности (ИБ). Чтобы выполнить установленные требования, «ТрансКредитБанк» инициировал проект по совершенствованию системы обеспечения ИБ, в качестве п

ПО Informatica поможет «ТрансКредитБанку» оптимизировать подготовку данных для расчета нормативов Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, сообщила о том, что «ТрансКредитБанк» завершил пилотный проект, в результате которого были оценены возможности инт

«Транскредитбанк» готовит отчетность с помощью Oracle Business Intelligence «Транскредитбанк» и компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, объявили р

В «Транскредитбанке» внедрят Oracle BI я станет «первым шагом» к созданию единой корпоративной системы отчетности на платформе Oracle BI. «Транскредитбанк» развивает BPM-систему на базе хранилища данных «Контур Корпорация» (продукт

«ТрансКредитБанк» автоматизировал управление портфелем ИТ-проектов Компания «Ай-Теко» объявила о завершении работ по автоматизации управления портфелем ИТ-проектов в «ТрансКредитБанке» на основе системы Microsoft Project Portfolio Server. В результате внедрени

«Самара-Транстелеком» подключил к сети уфимский филиал «Транскредитбанка» осы с головным офисом, с филиалами банка в других регионах и областным отделением железной дороги. «Транскредитбанк» имеет разветвленную региональную сеть, включающую 36 филиалов, и является яд

В "ТрансКредитБанк" внедрили центр обслуживания вызовов лябинске, Саратове и Красноярске) ведутся работы по внедрению удаленных рабочих мест. В дальнейшем "ТрансКредитБанк" планирует расширять функциональность контакт-центра за счет обработки мульти