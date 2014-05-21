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ВТБ ТрансКредитБанк

ВТБ - ТрансКредитБанк

СОБЫТИЯ

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21.05.2014 RS-Payments объединила расчетные системы ВТБ24 и «ТрансКредитБанка»

компании R-Style Softlab была выбрана банком ВТБ24 для проведения платежей в присоединенном к нему «ТрансКредитБанке». Использование данного ПО в рамках сети поглощенного банка позволило объеди
07.11.2013 «Ай-Теко» создала систему представления ключевых показателей эффективности ИТ-услуг для «ТрансКредитБанка»

завершении проекта по созданию системы представления ключевых показателей эффективности ИТ-услуг в «ТрансКредитБанке», которая обеспечивает своевременное предоставление руководству банка качест
01.11.2013 «Ай-Теко» создала систему мониторинга ИТ-сервисов в «ТрансКредитБанке»

ообщила об успешном завершении проекта по созданию комплексной системы мониторинга ИТ-сервисов для «ТрансКредитБанка». «Мы продолжаем оптимизировать деятельность банка, опираясь на значительный
15.08.2013 В рамках проекта присоединения «ТрансКредитБанка» к ВТБ24 создан «Единый Клиентский Справочник»

«ТрансКредитБанк» сообщил о том, что в рамках интеграции в группу ВТБ и предстоящего объединен
01.08.2013 «ТрансКредитБанк» расширил возможности системы «Клиент-банк»

«ТрансКредитБанк» объявил о том, что с июля 2013 г. клиентам системы дистанционного банковског
24.05.2013 «ТрансКредитБанк» управляет программными ИТ-активами с помощью HP Asset Manager

ла о завершении проекта по внедрению системы управления программными ИТ-активами, выполненного для «ТрансКредитБанка» на базе решения HP Asset Manager. Сегодня банк использует почти две сотни т
23.04.2013 Погашать кредиты ВТБ24 можно со счетов в «ТрансКредитБанке»

«ТрансКредитБанк» сообщил о том, что в рамках реализации стратегии интеграции банка в группу В
17.04.2013 «ТрансКредитБанке» перевел учет кредитов физлиц на единую ИТ-платформу

кредитам из «Диасофт5NT», преобразовать и загрузить данные по кредитам в формат InvoRetail. За год «ТрансКредитБанк» провел 12 этапов миграций кредитов. В конце марта 2013 г. состоялся перевод

29.03.2013 Вице-президент «ТрансКредитБанка» определил основные ИТ-задачи интеграции банка в ВТБ на конференции «ИКТ в финансовом секторе»

Вице-президент — директор технологической дирекции «ТрансКредитБанка» Денис Сотин на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе» презентовал основные задачи технологического блока «ТрансКредитБанка» в рамках интеграции банка в группу ВТБ
14.02.2013 «ТрансКредитБанк» в 2012 г. взял на обслуживание более 950 интернет-магазинов

Согласно данным «ТрансКредитБанка», в 2012 г. банк выполнил 22,5 млн транзакций на сумму более 45 млрд руб., ч
31.01.2013 «ТрансКредитБанк» перешел на централизованную систему ДБО для юридических лиц на базе решения BSS

ах интеграции в группу ВТБ и организации обслуживания корпоративных клиентов по единым стандартам, «ТрансКредитБанк» внедрил централизованную систему ДБО для юридических лиц, разработанную на б
18.12.2012 «ТрансКредитБанк» завершает миграцию учета кредитов для физических лиц на единую ИТ-платформу

В «ТрансКредитБанке» завершается процесс миграции учета кредитов физических лиц из распределенны
11.12.2012 «ТрансКредитБанк» расширил возможности услуги SMS-информирования

«ТрансКредитБанк» предоставил своим клиентам новые возможности услуги SMS-информирования. Как

01.11.2012 «ТрансКредитБанк» разрешил клиентам совершать денежные переводы по номеру карты через «Интернет-банк»

«ТрансКредитБанк» расширил функциональность системы дистанционного банковского обслуживания «И
21.09.2012 «ТрансКредитБанк» расширил сеть POS-терминалов для оплаты проезда банковскими картами на станциях Московского региона

«ТрансКредитБанк» в сотрудничестве с «Центральной пригородной пассажирской компанией» продолжа
07.08.2012 Банкоматы «ТрансКредитБанка» и «Банка Москвы» теперь можно найти с помощью мобильных приложений

,4 тыс. устройств) и «Банка Москвы» (свыше 1,8 тыс. устройств). Отметим, что 1 июля 2011 г. ВТБ24, «ТрансКредитБанк» и «Банк Москвы» подписали соглашение об объединении банкоматных сетей. Таким
25.07.2012 «ТрансКредитБанк» приступил к выпуску чиповых кредитных карт с технологий MasterCard PayPass

«ТрансКредитБанк» сообщил о начале выпуска чиповых кредитных банковских карт с инновационной т
10.05.2012 «ТрансКредитБанк» запустил услугу денежных переводов между картами Visa и MasterCard

«ТрансКредитБанк» сообщил о запуске услуги перевода денежных средств между картами платежных с
23.04.2012 «ТрансКредитБанк» обеспечил проведение более 9 млн платежей в российских интернет-магазинах

на первое место для клиентов и банков, обслуживающих такие операции, выходит вопрос безопасности. «ТрансКредитБанк» предложил своим клиентам специальный продукт для проведения операций в интер
27.03.2012 Робот поможет отыскать ближайший банкомат или отделение «ТрансКредитБанка» в масштабах страны

«ТрансКредитБанк» установил автоматический речевой сервис «Поиск банкоматов и отделений банка»
14.03.2012 «ТрансКредитБанк» развивает новые технологии и сервисы в интересах РЖД

В 2011 г. «ТрансКредитБанк» обеспечил еще 183 кассы железнодорожных вокзалов интегрированными платежными
07.03.2012 «ТрансКредитБанк» автоматизировал трансфертное управление ресурсами с помощью Intersoft Lab

«ТрансКредитБанк» сообщил о внедрении BPM-приложения «Трансфертное управление ресурсами» произ
01.03.2012 Топ-менеджер «ТрансКредитБанка» назначен управляющим директором Accenture в России

остью компании. Вартан Диланян пришел в Accenture в апреле 2011 г. на позицию управляющего директора финансовой практики в России. До прихода в Accenture он работал советником председателя правления «ТрансКредитБанка». Ранее возглавлял «Бинбанк» в должности президента банка. До этого Вартан Диланян в течение 15 лет занимал руководящие должности в крупных консалтинговых компаниях и финансовы
01.03.2012 Объем операций по покупке ж/д-билетов через платежный шлюз «ТрансКредитБанка» вырос в 2011 г. на 65%

Согласно данным «ТрансКредитБанка», объем совершенных операций по покупке железнодорожных билетов через платеж
13.02.2012 ТрансКредитБанк» автоматизирует работу с обращениями клиентов

«ТрансКредитБанк» сообщил о начале тестирования электронной системы по обработке обращений кли
08.12.2011 «ТрансКредитБанк» совместно с MasterCard запустил услугу MoneySend

«ТрансКредитБанк» объявил о запуске услуги MoneySend совместно с международной платежной систе
05.12.2011 «ТрансКредитБанк» увеличивает масштабы СЭД «Дело»

ставке дополнительных рабочих мест системы электронного документооборота «Дело» (разработка ЭОС) в «ТрансКредитБанк». Таким образом, на сегодняшний день количество рабочих мест системы, установ
30.09.2011 На основе «1С-Битрикс» запущен новый корпоративный портал ТрансКредитБанка

ламентирующим документам - положениям, распоряжениям и приказам, устанавливающим стандарты работы в ТрансКредитБанке, к документам, содержащим общую информацию о работе компании (Кодексам корпо
06.07.2011 «Ай-Теко» создала систему мониторинга и управления сетевыми ресурсами «ТрансКредитБанка»

Компания «Ай-Теко» создала систему мониторинга и управления сетевой инфраструктурой «ТрансКредитБанка». Работы по проектированию и внедрению системы заняли 5 месяцев. Как отмечае
18.02.2011 «ТрансКредитБанк» выбрал IBM XIV для создания виртуализированной среды хранения данных

ых приложений в режиме 24*7 с заданным уровнем качества обслуживания, говорится в сообщении IBM. В «ТрансКредитБанке» эксплуатируется централизованная отказоустойчивая ИТ-инфраструктура, котора
14.10.2010 «Астерос» оптимизировал систему обеспечения ИБ в «ТрансКредитБанке»

енности за обеспечение информационной безопасности (ИБ). Чтобы выполнить установленные требования, «ТрансКредитБанк» инициировал проект по совершенствованию системы обеспечения ИБ, в качестве п
04.08.2010 ПО Informatica поможет «ТрансКредитБанку» оптимизировать подготовку данных для расчета нормативов

Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, сообщила о том, что «ТрансКредитБанк» завершил пилотный проект, в результате которого были оценены возможности инт
27.10.2009 «Транскредитбанк» готовит отчетность с помощью Oracle Business Intelligence

«Транскредитбанк» и компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, объявили р
26.01.2009 В «Транскредитбанке» внедрят Oracle BI

я станет «первым шагом» к созданию единой корпоративной системы отчетности на платформе Oracle BI. «Транскредитбанк» развивает BPM-систему на базе хранилища данных «Контур Корпорация» (продукт

10.12.2008 «ТрансКредитБанк» автоматизировал управление портфелем ИТ-проектов

Компания «Ай-Теко» объявила о завершении работ по автоматизации управления портфелем ИТ-проектов в «ТрансКредитБанке» на основе системы Microsoft Project Portfolio Server. В результате внедрени
10.04.2008 «Самара-Транстелеком» подключил к сети уфимский филиал «Транскредитбанка»

осы с головным офисом, с филиалами банка в других регионах и областным отделением железной дороги. «Транскредитбанк» имеет разветвленную региональную сеть, включающую 36 филиалов, и является яд
26.09.2006 В "ТрансКредитБанк" внедрили центр обслуживания вызовов

лябинске, Саратове и Красноярске) ведутся работы по внедрению удаленных рабочих мест. В дальнейшем "ТрансКредитБанк" планирует расширять функциональность контакт-центра за счет обработки мульти
08.04.2002 R-Style Softlab внедрила внутрибанковскую платежную систему в ТрансКредитБанк

овый для нашего рынка класс систем "Банк-Банк". Источник: официальный пресс-релиз R-Style Softlab и ТрансКредитБанк. R-Style Softlab - ведущий отечественный разработчик программного обеспечения

Публикаций - 105, упоминаний - 190

ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1144 13
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 11
Oracle Corporation 7074 8
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 8
Крок - Croc 1964 6
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 6
Neoflex - Неофлекс 257 6
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 6
Microsoft Corporation 25775 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 5
Intel Corporation 12811 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
HP Inc. 5883 4
Teradata - Терадата 225 4
ПрограмБанк 98 3
SAP SE 5601 3
Dell EMC 5180 3
Cisco Systems 5372 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
SAS Institute 1082 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 3
Wacom 143 3
ИнтэлЛекс - Intellex 19 3
Oracle Siebel Systems 519 2
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 2
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 27 2
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 2
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 55 2
Стартелеком 13 2
Фаматек 22 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МегаФон 10742 2
Yandex - Яндекс 9216 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 40
ВТБ - ВТБ24 671 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 26
Альфа-Банк 1979 24
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 23
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 12
Visa International 1993 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 8
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 7
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 6
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 6
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 5
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 5
Русский стандарт Банк 509 5
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 5
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 5
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 4
Фора Банк 86 4
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 4
Стройкредит АКБ 35 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 4
Связной Банк 113 4
Пробизнесбанк АКБ 135 4
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 3
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 3
Росэнергобанк 34 3
ТрансКредитКарт 4 3
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 20 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 38
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 29
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 21
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 18
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 12
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 9
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
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RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 5
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 4
Связной-Клуб - Программа лояльности 25 4
Diasoft 5NT 24 3
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 58 3
Microsoft Windows 16882 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 3
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 2
MasterCard MoneySend 44 2
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 88 2
Intersoft Lab - Контур Корпорация 71 2
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 2
Salesforce - Informatica PowerCenter 26 2
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 2
Инверсия - InvoBank АБС - InvoRetail АБС 10 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Pay - RS-Payments 10 2
Compass Plus - TranzWare 24 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Balance 25 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 15244 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Office 4170 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 2
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 2
ЕПБ - Единый проездной билет 71 2
BSS BS-Client ДБО 126 2
Teradata Data Warehouse Appliance - Teradata Active EDW - Teradata Active Enterprise Data Warehouse - Teradata Integrated Data Warehouse - Teradata Warehouse Miner - Teradata Data Warehousing 18 2
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 2
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 1
Ivanti Management Suite - Ivanti Management Automation Platform 29 1
BSC GEMINI 13 1
Сотин Денис 216 13
Киричек Алексей 66 8
Русанов Сергей 48 8
Серова Елена 320 8
Стятюгин Роман 44 7
Фомичев Андрей 74 7
Первухин Дмитрий 10 4
Шеин Валерий 18 4
Свириденко Кирилл 40 4
Сенаторов Михаил 42 4
Казарцев Алексей 27 4
Назипов Дмитрий 86 4
Широких Алексей 72 4
Михайлов Алексей 115 4
Чернобыльская Анна 8 3
Заславский Алексей 13 3
Федорец Андрей 19 2
Кибалко Кирилл 46 2
Хитров Михаил 26 2
Клоков Андрей 5 2
Белышков Леонид 18 2
Татару Виталий 14 2
Хургес Михаил 13 2
Мурашкинцев Игорь 6 2
Шутченко Дмитрий 3 2
Коваленко Галина 3 2
Лященко Алексей 3 2
Козлова Екатерина 7 2
Колмаков Антон 3 2
Плетнев Владислав 4 2
Гармаш Ирина 2 2
Чамров Михаил 2 2
Дуванов Артем 2 2
Билялов Эльдар 3 2
Кушлевич Николай 5 2
Савченко Александр 3 2
Путятинский Сергей 112 2
Затуловский Аркадий 16 2
Гузовский Денис 79 2
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Европа 24964 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Украина 7928 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
Казахстан - Республика 6048 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 4
Азия - Азиатский регион 5920 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Европа Западная 1496 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 2
Армения - Республика 2449 2
Сингапур - Республика 1953 2
Индия - Bharat 5870 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Израиль 2856 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Грузия 1332 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Нидерланды 3746 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 2
Кипр - Республика 636 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Ангола - Республика 36 2
Москва - ВАО - Перово 26 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 27 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 95
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 31
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 13
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
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Celent - Celent Communications 12 1
Juniper Research 131 1
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Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 3 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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