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ВТБ ТрансКредитБанк
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|21.05.2014
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RS-Payments объединила расчетные системы ВТБ24 и «ТрансКредитБанка»
компании R-Style Softlab была выбрана банком ВТБ24 для проведения платежей в присоединенном к нему «ТрансКредитБанке». Использование данного ПО в рамках сети поглощенного банка позволило объеди
|07.11.2013
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«Ай-Теко» создала систему представления ключевых показателей эффективности ИТ-услуг для «ТрансКредитБанка»
завершении проекта по созданию системы представления ключевых показателей эффективности ИТ-услуг в «ТрансКредитБанке», которая обеспечивает своевременное предоставление руководству банка качест
|01.11.2013
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«Ай-Теко» создала систему мониторинга ИТ-сервисов в «ТрансКредитБанке»
ообщила об успешном завершении проекта по созданию комплексной системы мониторинга ИТ-сервисов для «ТрансКредитБанка». «Мы продолжаем оптимизировать деятельность банка, опираясь на значительный
|15.08.2013
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В рамках проекта присоединения «ТрансКредитБанка» к ВТБ24 создан «Единый Клиентский Справочник»
«ТрансКредитБанк» сообщил о том, что в рамках интеграции в группу ВТБ и предстоящего объединен
|01.08.2013
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«ТрансКредитБанк» расширил возможности системы «Клиент-банк»
«ТрансКредитБанк» объявил о том, что с июля 2013 г. клиентам системы дистанционного банковског
|24.05.2013
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«ТрансКредитБанк» управляет программными ИТ-активами с помощью HP Asset Manager
ла о завершении проекта по внедрению системы управления программными ИТ-активами, выполненного для «ТрансКредитБанка» на базе решения HP Asset Manager. Сегодня банк использует почти две сотни т
|23.04.2013
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Погашать кредиты ВТБ24 можно со счетов в «ТрансКредитБанке»
«ТрансКредитБанк» сообщил о том, что в рамках реализации стратегии интеграции банка в группу В
|17.04.2013
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«ТрансКредитБанке» перевел учет кредитов физлиц на единую ИТ-платформу
кредитам из «Диасофт5NT», преобразовать и загрузить данные по кредитам в формат InvoRetail. За год «ТрансКредитБанк» провел 12 этапов миграций кредитов. В конце марта 2013 г. состоялся перевод
|29.03.2013
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Вице-президент «ТрансКредитБанка» определил основные ИТ-задачи интеграции банка в ВТБ на конференции «ИКТ в финансовом секторе»
Вице-президент — директор технологической дирекции «ТрансКредитБанка» Денис Сотин на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе» презентовал основные задачи технологического блока «ТрансКредитБанка» в рамках интеграции банка в группу ВТБ
|14.02.2013
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«ТрансКредитБанк» в 2012 г. взял на обслуживание более 950 интернет-магазинов
Согласно данным «ТрансКредитБанка», в 2012 г. банк выполнил 22,5 млн транзакций на сумму более 45 млрд руб., ч
|31.01.2013
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«ТрансКредитБанк» перешел на централизованную систему ДБО для юридических лиц на базе решения BSS
ах интеграции в группу ВТБ и организации обслуживания корпоративных клиентов по единым стандартам, «ТрансКредитБанк» внедрил централизованную систему ДБО для юридических лиц, разработанную на б
|18.12.2012
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«ТрансКредитБанк» завершает миграцию учета кредитов для физических лиц на единую ИТ-платформу
В «ТрансКредитБанке» завершается процесс миграции учета кредитов физических лиц из распределенны
|11.12.2012
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«ТрансКредитБанк» расширил возможности услуги SMS-информирования
«ТрансКредитБанк» предоставил своим клиентам новые возможности услуги SMS-информирования. Как
|01.11.2012
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«ТрансКредитБанк» разрешил клиентам совершать денежные переводы по номеру карты через «Интернет-банк»
«ТрансКредитБанк» расширил функциональность системы дистанционного банковского обслуживания «И
|21.09.2012
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«ТрансКредитБанк» расширил сеть POS-терминалов для оплаты проезда банковскими картами на станциях Московского региона
«ТрансКредитБанк» в сотрудничестве с «Центральной пригородной пассажирской компанией» продолжа
|07.08.2012
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Банкоматы «ТрансКредитБанка» и «Банка Москвы» теперь можно найти с помощью мобильных приложений
,4 тыс. устройств) и «Банка Москвы» (свыше 1,8 тыс. устройств). Отметим, что 1 июля 2011 г. ВТБ24, «ТрансКредитБанк» и «Банк Москвы» подписали соглашение об объединении банкоматных сетей. Таким
|25.07.2012
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«ТрансКредитБанк» приступил к выпуску чиповых кредитных карт с технологий MasterCard PayPass
«ТрансКредитБанк» сообщил о начале выпуска чиповых кредитных банковских карт с инновационной т
|10.05.2012
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«ТрансКредитБанк» запустил услугу денежных переводов между картами Visa и MasterCard
«ТрансКредитБанк» сообщил о запуске услуги перевода денежных средств между картами платежных с
|23.04.2012
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«ТрансКредитБанк» обеспечил проведение более 9 млн платежей в российских интернет-магазинах
на первое место для клиентов и банков, обслуживающих такие операции, выходит вопрос безопасности. «ТрансКредитБанк» предложил своим клиентам специальный продукт для проведения операций в интер
|27.03.2012
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Робот поможет отыскать ближайший банкомат или отделение «ТрансКредитБанка» в масштабах страны
«ТрансКредитБанк» установил автоматический речевой сервис «Поиск банкоматов и отделений банка»
|14.03.2012
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«ТрансКредитБанк» развивает новые технологии и сервисы в интересах РЖД
В 2011 г. «ТрансКредитБанк» обеспечил еще 183 кассы железнодорожных вокзалов интегрированными платежными
|07.03.2012
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«ТрансКредитБанк» автоматизировал трансфертное управление ресурсами с помощью Intersoft Lab
«ТрансКредитБанк» сообщил о внедрении BPM-приложения «Трансфертное управление ресурсами» произ
|01.03.2012
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Топ-менеджер «ТрансКредитБанка» назначен управляющим директором Accenture в России
остью компании. Вартан Диланян пришел в Accenture в апреле 2011 г. на позицию управляющего директора финансовой практики в России. До прихода в Accenture он работал советником председателя правления «ТрансКредитБанка». Ранее возглавлял «Бинбанк» в должности президента банка. До этого Вартан Диланян в течение 15 лет занимал руководящие должности в крупных консалтинговых компаниях и финансовы
|01.03.2012
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Объем операций по покупке ж/д-билетов через платежный шлюз «ТрансКредитБанка» вырос в 2011 г. на 65%
Согласно данным «ТрансКредитБанка», объем совершенных операций по покупке железнодорожных билетов через платеж
|13.02.2012
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ТрансКредитБанк» автоматизирует работу с обращениями клиентов
«ТрансКредитБанк» сообщил о начале тестирования электронной системы по обработке обращений кли
|08.12.2011
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«ТрансКредитБанк» совместно с MasterCard запустил услугу MoneySend
«ТрансКредитБанк» объявил о запуске услуги MoneySend совместно с международной платежной систе
|05.12.2011
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«ТрансКредитБанк» увеличивает масштабы СЭД «Дело»
ставке дополнительных рабочих мест системы электронного документооборота «Дело» (разработка ЭОС) в «ТрансКредитБанк». Таким образом, на сегодняшний день количество рабочих мест системы, установ
|30.09.2011
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На основе «1С-Битрикс» запущен новый корпоративный портал ТрансКредитБанка
ламентирующим документам - положениям, распоряжениям и приказам, устанавливающим стандарты работы в ТрансКредитБанке, к документам, содержащим общую информацию о работе компании (Кодексам корпо
|06.07.2011
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«Ай-Теко» создала систему мониторинга и управления сетевыми ресурсами «ТрансКредитБанка»
Компания «Ай-Теко» создала систему мониторинга и управления сетевой инфраструктурой «ТрансКредитБанка». Работы по проектированию и внедрению системы заняли 5 месяцев. Как отмечае
|18.02.2011
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«ТрансКредитБанк» выбрал IBM XIV для создания виртуализированной среды хранения данных
ых приложений в режиме 24*7 с заданным уровнем качества обслуживания, говорится в сообщении IBM. В «ТрансКредитБанке» эксплуатируется централизованная отказоустойчивая ИТ-инфраструктура, котора
|14.10.2010
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«Астерос» оптимизировал систему обеспечения ИБ в «ТрансКредитБанке»
енности за обеспечение информационной безопасности (ИБ). Чтобы выполнить установленные требования, «ТрансКредитБанк» инициировал проект по совершенствованию системы обеспечения ИБ, в качестве п
|04.08.2010
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ПО Informatica поможет «ТрансКредитБанку» оптимизировать подготовку данных для расчета нормативов
Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, сообщила о том, что «ТрансКредитБанк» завершил пилотный проект, в результате которого были оценены возможности инт
|27.10.2009
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«Транскредитбанк» готовит отчетность с помощью Oracle Business Intelligence
«Транскредитбанк» и компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, объявили р
|26.01.2009
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В «Транскредитбанке» внедрят Oracle BI
я станет «первым шагом» к созданию единой корпоративной системы отчетности на платформе Oracle BI. «Транскредитбанк» развивает BPM-систему на базе хранилища данных «Контур Корпорация» (продукт
|10.12.2008
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«ТрансКредитБанк» автоматизировал управление портфелем ИТ-проектов
Компания «Ай-Теко» объявила о завершении работ по автоматизации управления портфелем ИТ-проектов в «ТрансКредитБанке» на основе системы Microsoft Project Portfolio Server. В результате внедрени
|10.04.2008
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«Самара-Транстелеком» подключил к сети уфимский филиал «Транскредитбанка»
осы с головным офисом, с филиалами банка в других регионах и областным отделением железной дороги. «Транскредитбанк» имеет разветвленную региональную сеть, включающую 36 филиалов, и является яд
|26.09.2006
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В "ТрансКредитБанк" внедрили центр обслуживания вызовов
лябинске, Саратове и Красноярске) ведутся работы по внедрению удаленных рабочих мест. В дальнейшем "ТрансКредитБанк" планирует расширять функциональность контакт-центра за счет обработки мульти
|08.04.2002
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R-Style Softlab внедрила внутрибанковскую платежную систему в ТрансКредитБанк
овый для нашего рынка класс систем "Банк-Банк". Источник: официальный пресс-релиз R-Style Softlab и ТрансКредитБанк. R-Style Softlab - ведущий отечественный разработчик программного обеспечения
ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сотин Денис 216 13
|Киричек Алексей 66 8
|Русанов Сергей 48 8
|Серова Елена 320 8
|Стятюгин Роман 44 7
|Фомичев Андрей 74 7
|Первухин Дмитрий 10 4
|Шеин Валерий 18 4
|Свириденко Кирилл 40 4
|Сенаторов Михаил 42 4
|Казарцев Алексей 27 4
|Назипов Дмитрий 86 4
|Широких Алексей 72 4
|Михайлов Алексей 115 4
|Чернобыльская Анна 8 3
|Заславский Алексей 13 3
|Федорец Андрей 19 2
|Кибалко Кирилл 46 2
|Хитров Михаил 26 2
|Клоков Андрей 5 2
|Белышков Леонид 18 2
|Татару Виталий 14 2
|Хургес Михаил 13 2
|Мурашкинцев Игорь 6 2
|Шутченко Дмитрий 3 2
|Коваленко Галина 3 2
|Лященко Алексей 3 2
|Козлова Екатерина 7 2
|Колмаков Антон 3 2
|Плетнев Владислав 4 2
|Гармаш Ирина 2 2
|Чамров Михаил 2 2
|Дуванов Артем 2 2
|Билялов Эльдар 3 2
|Кушлевич Николай 5 2
|Савченко Александр 3 2
|Путятинский Сергей 112 2
|Затуловский Аркадий 16 2
|Гузовский Денис 79 2
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
|РЖД - Северная магистраль 1 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Комсомольская правда ИД 83 1
|Nature 832 1
|Variety 24 1
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