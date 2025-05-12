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Козлова Екатерина



12.05.2025 «СофтЭксперт» разработала ПО для диагностики показателей здоровья матери и плода 1
03.09.2015 Роскомнадзор разрешил россиянам ходить на вредоносные мошеннические сайты 1
21.09.2012 Чего боятся банкиры: турбулентность, "большой взрыв" и другие риски 1
31.08.2012 Конференция CNews: «Информатизация банков: новые решения старых проблем» 1
13.08.2012 ИТ изменят банки до неузнаваемости 1
06.11.2007 В Питере создали «убийцу» Skype 1
26.10.2007 «Зебра Телеком» стала проводным оператором 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Козлова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 924 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 3
Терн ГК - Tern Group 77 3
Стартелеком 13 3
IBM - International Business Machines Corp 9467 2
ЛайфТелеком - Телфин 225 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 2
Рексофт - Reksoft 424 1
Ростелеком 9892 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
NetApp - Network Appliance 640 1
Haulmont - Хоулмонт 119 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
СофтЭксперт 48 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 3
Росэнергобанк 34 3
Альфа-Банк 1793 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
ББР банк - Балтийский Банк Развития 38 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 2
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 2
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 57 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Фора Банк 60 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Стройкредит АКБ 35 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2808 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 796 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4854 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8279 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24861 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21058 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5470 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 648 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7636 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4169 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12956 2
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4724 1
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1943 1
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8617 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 813 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1515 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6377 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4947 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4090 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 918 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2096 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 624 1
Связной-Клуб - Программа лояльности 18 1
NetApp E-Series СХД 84 1
Diasoft Flextera 57 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 143 1
ЦБ РФ - ЕТКБС - Единая телекоммуникационная сеть Банка России 8 1
Федечкин Эдуард 55 3
Стятюгин Роман 39 3
Кибалко Кирилл 41 3
Белышков Леонид 18 3
Татару Виталий 14 3
Коваленко Галина 3 3
Хургес Михаил 13 3
Сенаторов Михаил 42 2
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