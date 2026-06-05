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Кириллов Вячеслав

СОБЫТИЯ


05.06.2026 Kaspersky DDoS Protection: число DDoS-атак на российские компании в начале 2026 года выросло на 27% 1
03.09.2015 Роскомнадзор разрешил россиянам ходить на вредоносные мошеннические сайты 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кириллов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5517 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 864 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22614 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26014 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1891 1
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TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 646 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5648 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9174 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21179 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 680 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 56 1
Ампелонский Вадим 31 1
Старченко Анатолий 1 1
Кутафин Олег 1 1
Козлова Екатерина 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1818 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8722 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7447 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 17 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5053 1
Конституция Российской Федерации 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728584.
Создано именных указателей - 195631.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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