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ГПК РФ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации



21.04.2025 Новые материалы для юристов в «КонсультантПлюс»: Ответы на часто задаваемые вопросы 1
01.11.2022 В России потратят 2,3 миллиарда на суперсервис для суда через интернет 1
20.10.2020 Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны 1
06.12.2019 «Мегафон» за свой счет строит платформу судебных видеоконференций для всей страны 1
25.01.2019 Центробанку разрешили блокировать сайты в Рунете 1
07.11.2017 Программа для Путина: Российские законы пропустят через искусственный интеллект 1
29.09.2016 Минэкономразвития раскритиковало антипиратский законопроект Минкомсвязи 2
03.09.2015 Роскомнадзор разрешил россиянам ходить на вредоносные мошеннические сайты 1
14.07.2015 Путин подписал закон о «праве на забвение» в интернете 2
03.07.2015 Россиянам не удалось избежать «права на забвение» в интернете 1
04.12.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2014 года 1
25.02.2014 «Единая Россия» ужесточает «антипиратское» законодательство и благословляет блокировки сайтов по IP 2
26.06.2013 Сенаторы приняли закон о борьбе с интернет-пиратством 1
13.06.2013 «Яндекс» предпринял последнюю попытку защитить Рунет от антипиратского закона 1
07.06.2013 «Яндекс»: Новый антипиратский закон опасен 1
06.06.2013 В Госдуму внесен антипиратский законопроект 1
13.05.2013 Путин перетряхнул законодательство о персональных данных 1

Публикаций - 17, упоминаний - 20

ГПК РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7616 3
МегаФон 9161 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1077 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Восход ФГБУ НИИ 655 1
Box inc - box.com - box.net 362 1
Администрация Краснодара - Электронный Краснодар МКУ - Муниципальное казённое учреждение муниципального образования города Краснодара 9 1
Право.ру - Pravo.Tech - ПравоТех 12 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
Astey 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Резонанс НПП 372 1
КонсультантПлюс 137 1
Емельянников, Попова и партнеры - Консалтинговое агентство 5 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 791 11
Судебная власть - Judicial power 2331 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 7
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
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Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
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ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 187 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
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