Щеголев Игорь

Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности ром Путиным и опубликован сегодня на сайте Президента России kremlin.ru. Согласно документу, помимо Игоря Щеголева, в состав Совета Безопасности также включены полномочный представитель Президе

Экс-министр связи Игорь Щеголев возглавил крупнейший федеральный округ России Щеголев назначен полпредом в ЦФО Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Минкомсвязи Игоря Щеголева своим полномочным представителем в Центральном федеральном округе (ЦФО). Указ

Люди года 2014 в отрасли ИКТ по версии CNews. Голосование .NewsBodyLeftInclude{display:none;} Игорь Щеголев, помощник Президента РФ – за инициирование учений, подтвердивших недостаточную

Экс-министр связи Игорь Щеголев попал под санкции США пресс-службы Президента России, а в 2002 г. стал руководителем протокола Президента Путина. Помимо Игоря Щеголева в санкционный список вошли ряд оборонных предприятий: разработчик и производит

Доходы Щеголева заметно выросли, Никифорова – упали а имеет в пользовании квартиру площадью 97,5 кв. м. У помощника президента и бывшего министра связи Игоря Щеголева в 2013 г. произошел заметный рост доходов: за прошлый год он, согласно деклара

Администрация президента нашла «Ростелекому» мега-проект. Минкомсвязи резко против лучевой диагностики. Соответствующая служебная записка, подготовленная помощниками Владимира Путина Игорем Щеголевым и Андреем Фурсенко, была подписана президентом и направлена в правительство

Сколько зарабатывают Николай Никифоров, Игорь Щеголев и их жены 5 кв м. Отчиталась о доходах своих сотрудников и в Администрации президента. У помощника президента Игоря Щеголева, до мая прошлого года занимавшего должность министра связи, доход за прошлый г

Рунет отрегулируют новым мега-законом сегодня этот документ будет обсуждаться на совещании у помощника президента, бывшего министра связи Игоря Щеголева. На это совещание приглашены представители крупнейших телекоммуникационных ком

«Ростелеком» созвал «клуб бывших министров связи» лет возглавляли менявшее название профильное министерство. В частности, во встрече приняли участие Игорь Щеголев (был министром связи и массовых коммуникаций в 2008 -2012 гг.), Леонид Рейман (

Экс-помощница Щеголева планирует войти в число регуляторов Рунета кандидатуры вице-президента «Энвижн Групп» Елены Лашкиной. Ранее она была помощником министра связи Игоря Щеголева, который после майской смены правительства стал помощником президента. Отметим

Щеголев: «Государственная электронная почта почти готова» почты стало известно еще в апреле 2010 г. Тогда Илья Массух, советник тогдашнего главы Минкомсвязи Игоря Щеголева, говорил о планах ее запуска до конца 2010 г. Тогда предполагалось, что операт

Большая игра: ИТ-вертикаль российской власти раздвоилась. КАРТА Группы влияния формируются вокруг нынешнего министра связи Николая Никифорова и экс-министра Игоря Щеголева, назначенного помощником президента Владимира Путина. Минкомсвязи осуществляет

Замминистра Минкомсвязи Алексей Малинин покинул ведомство Жаров - Роcкомнадзор (оба ведомства подчиняются Минкомсвязи). В мае новым главой Минкомсвязи вместо Игоря Щеголева стал Николай Никифоров. После этого министерство покинул замминистра — Илья Ма

Щеголев остается в команде Путина Экс-министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев стал помощником президента Владимира Путина. Он будет отвечать за вопросы, связ

Доходы Щеголева сократились, но супруга министра обзавелась дачей Согласно информации, опубликованной правительством, доход министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щеголева с 1 января по 31 декабря 2011 г. составил 2,89 млн руб. По сравнению с прошлым

Путин поручил найти применение для 180 тыс. веб-камер и 100 тыс. компьютеров Сегодня премьер-министр Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минкомсвязи Игорем Щеголевым и руководителем Минобрнауки Андреем Фурсенко. Обсуждался вопрос о дальнейшем

Как отработала веб-трансляция выборов. Полный отчет ских выборов 4 марта справилась со своей задачей. Как сообщил министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев, в день выборов к порталу Webvybory2012.ru было осуществлено 500 млн обращений,

В Новосибирском технопарке открылся Центр информационных технологий инфраструктуры технопарка. На торжественную церемонию приехал Министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев и губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. Строительство Центра информ

Щеголев: затраты на информатизацию федеральных органов власти в 2011 г. составили более 80 млрд руб млрд руб. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев, передает «ТАСС-Телеком». По его словам, примерно столько же на информатизацию

Интеграторы и Минкомсвязи хотят отрезать дистрибуторов от ввоза оборудования Сегодня на встрече с журналистами министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев заявил CNews, что он рассчитывает уже в 2012 г. увидеть на рассмотрении в Госду

Путин поругал Щеголева за снос 100-летней почты тельства премьер-министр Владимир Путин последовательно слушал доклады министров. Главу Минкомсвязи Игоря Щеголева он попросил рассказать об открытии почтового отделения в Красной Поляне (посел

Щеголев: Электронное правительство России дешевле и современнее, чем в других странах елиться опытом, а также делать решения «под ключ» для различных государств», - заявил он. По словам Игоря Щеголева, «Ростелекому» принадлежит часть прав на систему электронного правительства. К

Сроки подключения регионов к СМЭВ сокращены, за срывы будут отвечать губернаторы домственного электронного взаимодействия (СМЭВ) подключилось 20 регионов, сообщил глава Минкомсвязи Игорь Щеголев. Ранее крайним сроком, установленным для подключения регионов и муниципалитетов

За успехи в электронных госуслугах чиновникам доплатят 760 млн рублей Как заявил CNews министр связи Игорь Щеголев, весной 2012 г. регионы смогут получить первый транш из создаваемого фонда подд

Щеголев сделал первый звонок с мобильного из Камчатской долины гейзеров Министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев сегодня, 26 августа, сделал первый звонок с мобильного телефона из Камчатской д

Россия может потерять свой первый тяжелый телеком-спутник оло 200 км от поверхности Земли). Присутствовавшие на запуске министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев и глава Федерального космического агентства (Роскосмос) Владимир Поповкин назва

Щеголев призвал активнее заинтересовывать потребителей в приобретении цифровых приставок для ТВ егионов в приобретении цифровых приставок. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев на совместной конференции с губернатором Курской области Александром Михайловым

Щеголев: За 2 года Россия выйдет на I место в мире по проникновению интернета иторией было бы трудно бороться с небольшими плотно населенными государствами». При этом, по словам Игоря Щеголева, в то время, как Москва и Санкт-Петербург достигли «вполне европейского уровня

Министр Щеголев передаст Медведеву открытое письмо блоггеров ротиводействии блоггерам охранников и полицейских публикуются в ЖЖ Терновского и Варламова. Министр Игорь Щеголев, пообещав передать президенту Медведеву текст открытого письма, тем не менее де

Министра Щеголева против его воли избрали в совет директоров «Ростелекома» совет вошли 11 человек, в том числе в него впервые был избран министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. При этом сам Щеголев обращался к акционерам «Ростелекома» с просьбой не избира

Игорь Щеголев попросил не избирать его председателем совета директоров «Ростелекома» Министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев обратился сегодня, 27 июня 2011 г., к собранию акционеров ОАО «Ростелеком» с пр

Щеголев обсудил с Microsoft национальную программную платформу Состоялась встреча министра связи России Игоря Щеголева с представителями Microsoft. Со стороны компании в ней принял участие старший

Щеголев: правообладатели не должны применять к интернету устаревшие модели т не должны применять к современным технологиям устаревшие модели. Об этом заявил глава Минкомсвязи Игорь Щеголев на круглом столе, прошедшем в среду на конференции РИФ+КИБ 2011, сообщает РИА «

Министр Щеголев, наконец, купил квартиру ениях о доходах и имуществе членов российского правительства, министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев за 2010 г. заработал 3,273 млн руб. Это почти на 400 тыс. больше, чем в 2009 г.

В России создается центр контроля над интернетом ернета" стал Денис Давыдов (на фото справа), а председателем попечительского совета - министр связи Игорь Щеголев Рабочие места, кадры, ПО для поиска - все это должен предоставить участвующий в

Аналоговые телевизоры в России запретят уже в 2011 г. рии России должны содержать в себе устройства для приема цифрового сигнала”, - заявил министр связи Игорь Щеголев. По его словам проект документа появится в первой половине 2011 г., а затем пот

CNews TV. Игорь Щеголев об «Информационном обществе» и переходе на цифровое ТВ На пленарном заседании Совета Федерации РФ в рамках «Правительственного часа» выступил министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев. Он проинформировал верхнюю палату парламента о госпрограмме «Информационное общество (2011-2020 годы)» и развитии цифрового телевидения.смотреть на CNews.TV

Слухи об отставке Северова сбылись: зам Щеголева покинул министерство ника ходили еще с 2009 г. Северов пришел в Минкомсвязи в 2008 г., вскоре после назначения министром Игоря Щеголева. Первоначально в сферу его ответственности входило развитие в России цифрового