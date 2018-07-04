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Щеголев Игорь
СОБЫТИЯ
|04.07.2018
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Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности
ром Путиным и опубликован сегодня на сайте Президента России kremlin.ru. Согласно документу, помимо Игоря Щеголева, в состав Совета Безопасности также включены полномочный представитель Президе
|26.06.2018
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Экс-министр связи Игорь Щеголев возглавил крупнейший федеральный округ России
Щеголев назначен полпредом в ЦФО Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Минкомсвязи Игоря Щеголева своим полномочным представителем в Центральном федеральном округе (ЦФО). Указ
|21.11.2014
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Люди года 2014 в отрасли ИКТ по версии CNews. Голосование
.NewsBodyLeftInclude{display:none;} Игорь Щеголев, помощник Президента РФ – за инициирование учений, подтвердивших недостаточную
|17.07.2014
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Экс-министр связи Игорь Щеголев попал под санкции США
пресс-службы Президента России, а в 2002 г. стал руководителем протокола Президента Путина. Помимо Игоря Щеголева в санкционный список вошли ряд оборонных предприятий: разработчик и производит
|14.04.2014
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Доходы Щеголева заметно выросли, Никифорова – упали
а имеет в пользовании квартиру площадью 97,5 кв. м. У помощника президента и бывшего министра связи Игоря Щеголева в 2013 г. произошел заметный рост доходов: за прошлый год он, согласно деклара
|07.08.2013
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Администрация президента нашла «Ростелекому» мега-проект. Минкомсвязи резко против
лучевой диагностики. Соответствующая служебная записка, подготовленная помощниками Владимира Путина Игорем Щеголевым и Андреем Фурсенко, была подписана президентом и направлена в правительство
|15.04.2013
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Сколько зарабатывают Николай Никифоров, Игорь Щеголев и их жены
5 кв м. Отчиталась о доходах своих сотрудников и в Администрации президента. У помощника президента Игоря Щеголева, до мая прошлого года занимавшего должность министра связи, доход за прошлый г
|23.01.2013
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Рунет отрегулируют новым мега-законом
сегодня этот документ будет обсуждаться на совещании у помощника президента, бывшего министра связи Игоря Щеголева. На это совещание приглашены представители крупнейших телекоммуникационных ком
|16.01.2013
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«Ростелеком» созвал «клуб бывших министров связи»
лет возглавляли менявшее название профильное министерство. В частности, во встрече приняли участие Игорь Щеголев (был министром связи и массовых коммуникаций в 2008 -2012 гг.), Леонид Рейман (
|27.11.2012
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Экс-помощница Щеголева планирует войти в число регуляторов Рунета
кандидатуры вице-президента «Энвижн Групп» Елены Лашкиной. Ранее она была помощником министра связи Игоря Щеголева, который после майской смены правительства стал помощником президента. Отметим
|13.11.2012
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Щеголев: «Государственная электронная почта почти готова»
почты стало известно еще в апреле 2010 г. Тогда Илья Массух, советник тогдашнего главы Минкомсвязи Игоря Щеголева, говорил о планах ее запуска до конца 2010 г. Тогда предполагалось, что операт
|18.09.2012
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Большая игра: ИТ-вертикаль российской власти раздвоилась. КАРТА
Группы влияния формируются вокруг нынешнего министра связи Николая Никифорова и экс-министра Игоря Щеголева, назначенного помощником президента Владимира Путина. Минкомсвязи осуществляет
|29.08.2012
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Замминистра Минкомсвязи Алексей Малинин покинул ведомство
Жаров - Роcкомнадзор (оба ведомства подчиняются Минкомсвязи). В мае новым главой Минкомсвязи вместо Игоря Щеголева стал Николай Никифоров. После этого министерство покинул замминистра — Илья Ма
|22.05.2012
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Щеголев остается в команде Путина
Экс-министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев стал помощником президента Владимира Путина. Он будет отвечать за вопросы, связ
|12.04.2012
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Доходы Щеголева сократились, но супруга министра обзавелась дачей
Согласно информации, опубликованной правительством, доход министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щеголева с 1 января по 31 декабря 2011 г. составил 2,89 млн руб. По сравнению с прошлым
|13.03.2012
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Путин поручил найти применение для 180 тыс. веб-камер и 100 тыс. компьютеров
Сегодня премьер-министр Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минкомсвязи Игорем Щеголевым и руководителем Минобрнауки Андреем Фурсенко. Обсуждался вопрос о дальнейшем
|05.03.2012
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Как отработала веб-трансляция выборов. Полный отчет
ских выборов 4 марта справилась со своей задачей. Как сообщил министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев, в день выборов к порталу Webvybory2012.ru было осуществлено 500 млн обращений,
|26.01.2012
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В Новосибирском технопарке открылся Центр информационных технологий
инфраструктуры технопарка. На торжественную церемонию приехал Министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев и губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. Строительство Центра информ
|30.12.2011
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Щеголев: затраты на информатизацию федеральных органов власти в 2011 г. составили более 80 млрд руб
млрд руб. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев, передает «ТАСС-Телеком». По его словам, примерно столько же на информатизацию
|26.12.2011
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Интеграторы и Минкомсвязи хотят отрезать дистрибуторов от ввоза оборудования
Сегодня на встрече с журналистами министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев заявил CNews, что он рассчитывает уже в 2012 г. увидеть на рассмотрении в Госду
|30.11.2011
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Путин поругал Щеголева за снос 100-летней почты
тельства премьер-министр Владимир Путин последовательно слушал доклады министров. Главу Минкомсвязи Игоря Щеголева он попросил рассказать об открытии почтового отделения в Красной Поляне (посел
|26.10.2011
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Щеголев: Электронное правительство России дешевле и современнее, чем в других странах
елиться опытом, а также делать решения «под ключ» для различных государств», - заявил он. По словам Игоря Щеголева, «Ростелекому» принадлежит часть прав на систему электронного правительства. К
|25.10.2011
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Сроки подключения регионов к СМЭВ сокращены, за срывы будут отвечать губернаторы
домственного электронного взаимодействия (СМЭВ) подключилось 20 регионов, сообщил глава Минкомсвязи Игорь Щеголев. Ранее крайним сроком, установленным для подключения регионов и муниципалитетов
|21.09.2011
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За успехи в электронных госуслугах чиновникам доплатят 760 млн рублей
Как заявил CNews министр связи Игорь Щеголев, весной 2012 г. регионы смогут получить первый транш из создаваемого фонда подд
|26.08.2011
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Щеголев сделал первый звонок с мобильного из Камчатской долины гейзеров
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев сегодня, 26 августа, сделал первый звонок с мобильного телефона из Камчатской д
|18.08.2011
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Россия может потерять свой первый тяжелый телеком-спутник
оло 200 км от поверхности Земли). Присутствовавшие на запуске министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев и глава Федерального космического агентства (Роскосмос) Владимир Поповкин назва
|06.07.2011
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Щеголев призвал активнее заинтересовывать потребителей в приобретении цифровых приставок для ТВ
егионов в приобретении цифровых приставок. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев на совместной конференции с губернатором Курской области Александром Михайловым
|04.07.2011
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Щеголев: За 2 года Россия выйдет на I место в мире по проникновению интернета
иторией было бы трудно бороться с небольшими плотно населенными государствами». При этом, по словам Игоря Щеголева, в то время, как Москва и Санкт-Петербург достигли «вполне европейского уровня
|02.07.2011
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Министр Щеголев передаст Медведеву открытое письмо блоггеров
ротиводействии блоггерам охранников и полицейских публикуются в ЖЖ Терновского и Варламова. Министр Игорь Щеголев, пообещав передать президенту Медведеву текст открытого письма, тем не менее де
|28.06.2011
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Министра Щеголева против его воли избрали в совет директоров «Ростелекома»
совет вошли 11 человек, в том числе в него впервые был избран министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. При этом сам Щеголев обращался к акционерам «Ростелекома» с просьбой не избира
|27.06.2011
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Игорь Щеголев попросил не избирать его председателем совета директоров «Ростелекома»
Министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев обратился сегодня, 27 июня 2011 г., к собранию акционеров ОАО «Ростелеком» с пр
|26.05.2011
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Щеголев обсудил с Microsoft национальную программную платформу
Состоялась встреча министра связи России Игоря Щеголева с представителями Microsoft. Со стороны компании в ней принял участие старший
|21.04.2011
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Щеголев: правообладатели не должны применять к интернету устаревшие модели
т не должны применять к современным технологиям устаревшие модели. Об этом заявил глава Минкомсвязи Игорь Щеголев на круглом столе, прошедшем в среду на конференции РИФ+КИБ 2011, сообщает РИА «
|11.04.2011
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Министр Щеголев, наконец, купил квартиру
ениях о доходах и имуществе членов российского правительства, министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев за 2010 г. заработал 3,273 млн руб. Это почти на 400 тыс. больше, чем в 2009 г.
|16.02.2011
|Щеголев: к концу года цифровое вещание станет доступно для 43 млн россиян
|08.02.2011
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В России создается центр контроля над интернетом
ернета" стал Денис Давыдов (на фото справа), а председателем попечительского совета - министр связи Игорь Щеголев Рабочие места, кадры, ПО для поиска - все это должен предоставить участвующий в
|26.01.2011
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Аналоговые телевизоры в России запретят уже в 2011 г.
рии России должны содержать в себе устройства для приема цифрового сигнала”, - заявил министр связи Игорь Щеголев. По его словам проект документа появится в первой половине 2011 г., а затем пот
|26.01.2011
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CNews TV. Игорь Щеголев об «Информационном обществе» и переходе на цифровое ТВ
На пленарном заседании Совета Федерации РФ в рамках «Правительственного часа» выступил министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев. Он проинформировал верхнюю палату парламента о госпрограмме «Информационное общество (2011-2020 годы)» и развитии цифрового телевидения.смотреть на CNews.TV
|12.01.2011
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Слухи об отставке Северова сбылись: зам Щеголева покинул министерство
ника ходили еще с 2009 г. Северов пришел в Минкомсвязи в 2008 г., вскоре после назначения министром Игоря Щеголева. Первоначально в сферу его ответственности входило развитие в России цифрового
|27.12.2010
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Игорь Щеголев: Мы повысим эффективность госинвестиций в ИТ
не последние инициативы и решения правительства в сфере информатизации государственного управления? Игорь Щеголев: В декабре прошлого года открылся единый портал государственных услуг. Зарегист
Щеголев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 181
|Медведев Дмитрий 1665 139
|Никифоров Николай 1138 119
|Рейман Леонид 1065 100
|Массух Илья 239 69
|Мардер Наум 116 46
|Малофеев Константин 118 45
|Жаров Александр 183 38
|Провоторов Александр 158 37
|Юрченко Евгений 133 36
|Собянин Сергей 538 34
|Липов Андрей 68 25
|Солдатов Алексей 104 25
|Семенов Вадим 65 23
|Свердлов Денис 201 22
|Иванов Сергей 405 22
|Ермолаев Артем 379 21
|Дворкович Аркадий 216 19
|Попов Алексей 339 19
|Малинин Александр 40 18
|Родионов Иван 73 17
|Северов Дмитрий 41 17
|Ситников Сергей 79 16
|Мишустин Михаил 787 15
|Маслов Александр 39 15
|Духовницкий Олег 91 14
|Калугин Сергей 169 14
|Сердюков Анатолий 84 14
|Киселев Александр 115 14
|Сурков Владислав 73 14
|Носков Константин 241 13
|Усманов Алишер 311 13
|Матюхин Владимир 61 13
|Нащекин Алексей 118 12
|Брюквин Юрий 300 12
|Фурсенко Андрей 128 12
|Шадаев Максут 1210 11
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|Симаков Олег 113 11
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