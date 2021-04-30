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Щеголев Игорь


30.04.2021 Конец «марочной войны»: Путин передал главного в стране издателя марок «Почте России» 1
07.04.2021 Экс-глава столичного ДИТ создал собственную венчурную компанию 2
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 2
03.11.2020 Депутаты предлагают ввести нулевой НДС для российских онлайн-магазинов 1
03.11.2020 МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз 1
08.09.2020 Корневой ИТ-системе электронного правительства грозит реформа 1
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 1
18.08.2020 Экс-замглавы Минкомсвязи стал новым фильтром на пути софта в Реестр отечественного ПО 1
11.08.2020 Роскомнадзор просит у Путина новые полномочия. Он хочет блокировать сайты за информацию об «известных людях» 1
27.07.2020 Из ФАС уволился ветеран антимонопольных войн, куратор ИТ и телекома 1
21.05.2020 Глава Роскомнадзора получил третьего подряд зама из Администрации Президента 4
31.03.2020 Власти потратят 1,85 миллиарда, чтобы в России хорошо работало телевидение 4K 1
30.03.2020 Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля 4
29.03.2020 Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина 3
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 4
24.03.2020 Уволен глава Роскомнадзора 6
13.03.2020 Экс-министр связи может перейти в «Почту России» 4
28.02.2020 Российские разработчики попросили у властей налоговых льгот и гибели инсорса 1
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения 1
27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента 2
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 1
25.12.2019 Один из «отцов-основателей» Рунета под арестом. Возбуждено уголовное дело 1
18.07.2019 Назад в прошлое. Власти усложнят операторам сдачу сетей связи 1
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 2
10.12.2018 «Крестная мать» Реестра отечественного ПО будет лоббировать отечественный софт в Совете Федерации 1
04.12.2018 Центр по импортозамещению в ИКТ Ильи Массуха получит миллиард из бюджета 1
20.11.2018 Глава Аналитического центра при Правительстве: СМЭВ накопила технологическое отставание. Видео 1
02.11.2018 Экс-министр связи Николай Никифоров возвращается: Он станет директором «Ростелекома» 1
11.10.2018 «Галактика» и «Барс груп» будут совместно развивать цифровые технологии в регионах России 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 6
04.07.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности 12
03.07.2018 «Эра-ГЛОНАСС» возглавил выходец из Минкомсвязи и правительства Чечни 1
26.06.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев возглавил крупнейший федеральный округ России 11
13.06.2018 Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 3
21.05.2018 «Хуже не будет», есть надежда, что будет лучше. ИТ-отрасль комментирует назначение нового министра по ИТ 3
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1
18.05.2018 Путин сменил министра по цифровому развитию и связи 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 3
15.05.2018 Минкомсвязи меняет название и получает нового главу 2

Публикаций - 676, упоминаний - 1336

Щеголев Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 209
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 77
Ростелеком Связьинвест 692 69
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 68
Microsoft Corporation 11017 31
VK - Mail.ru Group 2482 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 14
Yandex - Яндекс 4099 13
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 13
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 9
Telegram Group 702 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 8
Rambler Group - Рамблер ГК 484 8
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 302 7
Google LLC 7128 7
Акадо Телеком - Комкор 606 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
АФК Система ПАО 991 6
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 6
Facebook 3765 6
Samsung Electronics 5633 5
Ситроникс - Sitronics 557 5
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 5
Twitter 2204 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Синтерра - Synterra 562 4
Verysell - Верисел 90 4
Ростелеком ЦентрТелеком 188 4
АйТи 749 4
Ростелеком Дальсвязь 203 4
Apple Inc - Эппл Рус 7680 4
НТК - Национальные телекоммуникации 61 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 3
Zello 20 3
IBM 3527 3
Корус Консалтинг ГК 804 2
ECI Telecom 21 2
Скай Линк - Skylink 498 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 13
Газпромбанк - ГПБ 692 8
Газпром-Медиа Холдинг 120 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Почта России ПАО 1570 4
Флибуста 27 4
LinkedIn 520 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Фонд информационной демократии 27 3
РУСАЛ - Объединённая компания 25 3
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
Marshall Capital Partners 63 3
Почта Банк 289 2
Альфа-Банк 1123 2
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 2
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
РКС - Российские космические системы 100 1
UFG Private Equity 25 1
Jaguar Land Rover 63 1
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Развитие Иннополиса 3 1
Перспектива НПО 1 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 7 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
UFG Capital Partners 2 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
eBay Inc 528 1
Газпром ПАО 518 1
Уралсиб Банк 389 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 65
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 25
Президент Российской Федерации 1439 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 24
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 20
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 15
Администрация Президента РФ 267 15
Правительство РФ 2200 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 7
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 6
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 6
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
Федеральное казначейство России 766 3
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 3
МКС - Международная космическая станция 98 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Таганский районный суд города Москвы 44 3
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 17 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Руссофт - Russoft 250 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
ЛДПР 68 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 19
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 4
3G - Стандарт мобильной связи 3709 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
UDP - User Datagram Protocol 84 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 474 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 317 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 1
FTTH - Fiber To The Home 95 1
Google Android 10750 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 5
Microsoft Windows 7 1662 4
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 4
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 4
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 365 4
Google YouTube - Видеохостинг 1706 4
Rakuten Viber 429 3
Google Blogger - Google BlogSpot 49 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
VK - Mail.ru Одноклассники 853 3
Apple iOS 5741 3
Snapchat 89 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 2
WeChat - Мессенджер 96 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
Java - Язык программирования 1167 2
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 2
WhatsApp Messenger 654 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Windows 850 2
Symbian OS 764 2
Apple - App Store 2198 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Aladdin eToken Management System 71 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Яндекс.Новости 29 1
SafeData ЦОД 1 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
Минцифры РФ НПП - Национальная программная платформа 2 1
Путин Владимир 1820 45
Никифоров Николай 1126 41
Юрченко Евгений 75 22
Дворкович Аркадий 169 18
Медведев Дмитрий 1433 17
Жаров Александр 165 17
Рейман Леонид 408 12
Мишустин Михаил 302 12
Сурков Владислав 59 11
Массух Илья 192 10
Липов Андрей 50 10
Носков Константин 201 10
Акимов Максим 167 7
Калугин Сергей 162 6
Малофеев Константин 98 5
Приданцев Сергей 82 5
Духовницкий Олег 91 4
Глотов Алексей 24 4
Дуров Павел 216 4
Волин Алексей 113 4
Дмитриев Кирилл 93 3
Морошкин Александр 106 3
Сапельников Сергей 100 3
Левашов Александр 88 3
Клименко Герман 31 3
Яровая Ирина 63 3
Голомолзин Анатолий 52 3
Бегтин Иван 48 3
Хилов Павел 15 3
Давыдов Денис 32 3
Мякишева Марина 84 3
Осеевский Михаил 221 3
Милашевский Игорь 16 3
Дерипаска Олег 19 3
Страшнов Дмитрий 109 2
Пугачев Павел 29 2
Матвеева Татьяна 83 2
Федоров Алексей 40 2
Скворцова Вероника 51 2
Касперская Наталья 197 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 440
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 136
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 54
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 44
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 27
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 18
Россия - ПФО - Казань 1510 16
Германия - Федеративная Республика 3614 16
Украина 3347 15
Беларусь - Белоруссия 2081 12
Европа 3730 12
Казахстан - Республика 2621 10
Россия - ПФО - Самара 1287 10
Франция - Французская Республика 2112 10
Россия - СФО - Новосибирск 1956 9
Индия - Республика 2161 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 7
Япония 2760 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Восточная Европа 1669 6
Россия - Республика Крым 625 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 3
Россия - Костромская область 228 3
Россия - Дубна 133 3
Россия - Севастополь 420 3
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 220 3
Россия - Тульская область 752 3
Россия - Тверская область 246 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Рязанская область 313 2
Россия - Ярославская область 330 2
Россия - Липецкая область 291 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 8
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
Информационное общество - Государственная программа 282 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 4
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
Антитеррор 62 4
Пиратство - Авторское право 203 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 3
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
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