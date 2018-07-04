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Щеголев Игорь

СОБЫТИЯ


04.07.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности

ром Путиным и опубликован сегодня на сайте Президента России kremlin.ru. Согласно документу, помимо Игоря Щеголева, в состав Совета Безопасности также включены полномочный представитель Президе
26.06.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев возглавил крупнейший федеральный округ России

Щеголев назначен полпредом в ЦФО Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Минкомсвязи Игоря Щеголева своим полномочным представителем в Центральном федеральном округе (ЦФО). Указ

21.11.2014 Люди года 2014 в отрасли ИКТ по версии CNews. Голосование

.NewsBodyLeftInclude{display:none;} Игорь Щеголев, помощник Президента РФ – за инициирование учений, подтвердивших недостаточную

17.07.2014 Экс-министр связи Игорь Щеголев попал под санкции США

пресс-службы Президента России, а в 2002 г. стал руководителем протокола Президента Путина. Помимо Игоря Щеголева в санкционный список вошли ряд оборонных предприятий: разработчик и производит
14.04.2014 Доходы Щеголева заметно выросли, Никифорова – упали

а имеет в пользовании квартиру площадью 97,5 кв. м. У помощника президента и бывшего министра связи Игоря Щеголева в 2013 г. произошел заметный рост доходов: за прошлый год он, согласно деклара
07.08.2013 Администрация президента нашла «Ростелекому» мега-проект. Минкомсвязи резко против

лучевой диагностики. Соответствующая служебная записка, подготовленная помощниками Владимира Путина Игорем Щеголевым и Андреем Фурсенко, была подписана президентом и направлена в правительство

15.04.2013 Сколько зарабатывают Николай Никифоров, Игорь Щеголев и их жены

5 кв м. Отчиталась о доходах своих сотрудников и в Администрации президента. У помощника президента Игоря Щеголева, до мая прошлого года занимавшего должность министра связи, доход за прошлый г
23.01.2013 Рунет отрегулируют новым мега-законом

сегодня этот документ будет обсуждаться на совещании у помощника президента, бывшего министра связи Игоря Щеголева. На это совещание приглашены представители крупнейших телекоммуникационных ком
16.01.2013 «Ростелеком» созвал «клуб бывших министров связи»

лет возглавляли менявшее название профильное министерство. В частности, во встрече приняли участие Игорь Щеголев (был министром связи и массовых коммуникаций в 2008 -2012 гг.), Леонид Рейман (
27.11.2012 Экс-помощница Щеголева планирует войти в число регуляторов Рунета

кандидатуры вице-президента «Энвижн Групп» Елены Лашкиной. Ранее она была помощником министра связи Игоря Щеголева, который после майской смены правительства стал помощником президента. Отметим
13.11.2012 Щеголев: «Государственная электронная почта почти готова»

почты стало известно еще в апреле 2010 г. Тогда Илья Массух, советник тогдашнего главы Минкомсвязи Игоря Щеголева, говорил о планах ее запуска до конца 2010 г. Тогда предполагалось, что операт
18.09.2012 Большая игра: ИТ-вертикаль российской власти раздвоилась. КАРТА

Группы влияния формируются вокруг нынешнего министра связи Николая Никифорова и экс-министра Игоря Щеголева, назначенного помощником президента Владимира Путина. Минкомсвязи осуществляет
29.08.2012 Замминистра Минкомсвязи Алексей Малинин покинул ведомство

Жаров - Роcкомнадзор (оба ведомства подчиняются Минкомсвязи). В мае новым главой Минкомсвязи вместо Игоря Щеголева стал Николай Никифоров. После этого министерство покинул замминистра — Илья Ма
22.05.2012 Щеголев остается в команде Путина

Экс-министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев стал помощником президента Владимира Путина. Он будет отвечать за вопросы, связ
12.04.2012 Доходы Щеголева сократились, но супруга министра обзавелась дачей

Согласно информации, опубликованной правительством, доход министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щеголева с 1 января по 31 декабря 2011 г. составил 2,89 млн руб. По сравнению с прошлым
13.03.2012 Путин поручил найти применение для 180 тыс. веб-камер и 100 тыс. компьютеров

Сегодня премьер-министр Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минкомсвязи Игорем Щеголевым и руководителем Минобрнауки Андреем Фурсенко. Обсуждался вопрос о дальнейшем
05.03.2012 Как отработала веб-трансляция выборов. Полный отчет

ских выборов 4 марта справилась со своей задачей. Как сообщил министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев, в день выборов к порталу Webvybory2012.ru было осуществлено 500 млн обращений,
26.01.2012 В Новосибирском технопарке открылся Центр информационных технологий

инфраструктуры технопарка. На торжественную церемонию приехал Министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев и губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. Строительство Центра информ
30.12.2011 Щеголев: затраты на информатизацию федеральных органов власти в 2011 г. составили более 80 млрд руб

млрд руб. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев, передает «ТАСС-Телеком». По его словам, примерно столько же на информатизацию

26.12.2011 Интеграторы и Минкомсвязи хотят отрезать дистрибуторов от ввоза оборудования

Сегодня на встрече с журналистами министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев заявил CNews, что он рассчитывает уже в 2012 г. увидеть на рассмотрении в Госду
30.11.2011 Путин поругал Щеголева за снос 100-летней почты

тельства премьер-министр Владимир Путин последовательно слушал доклады министров. Главу Минкомсвязи Игоря Щеголева он попросил рассказать об открытии почтового отделения в Красной Поляне (посел
26.10.2011 Щеголев: Электронное правительство России дешевле и современнее, чем в других странах

елиться опытом, а также делать решения «под ключ» для различных государств», - заявил он. По словам Игоря Щеголева, «Ростелекому» принадлежит часть прав на систему электронного правительства. К
25.10.2011 Сроки подключения регионов к СМЭВ сокращены, за срывы будут отвечать губернаторы

домственного электронного взаимодействия (СМЭВ) подключилось 20 регионов, сообщил глава Минкомсвязи Игорь Щеголев. Ранее крайним сроком, установленным для подключения регионов и муниципалитетов
21.09.2011 За успехи в электронных госуслугах чиновникам доплатят 760 млн рублей

Как заявил CNews министр связи Игорь Щеголев, весной 2012 г. регионы смогут получить первый транш из создаваемого фонда подд
26.08.2011 Щеголев сделал первый звонок с мобильного из Камчатской долины гейзеров

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев сегодня, 26 августа, сделал первый звонок с мобильного телефона из Камчатской д
18.08.2011 Россия может потерять свой первый тяжелый телеком-спутник

оло 200 км от поверхности Земли). Присутствовавшие на запуске министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев и глава Федерального космического агентства (Роскосмос) Владимир Поповкин назва
06.07.2011 Щеголев призвал активнее заинтересовывать потребителей в приобретении цифровых приставок для ТВ

егионов в приобретении цифровых приставок. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев на совместной конференции с губернатором Курской области Александром Михайловым
04.07.2011 Щеголев: За 2 года Россия выйдет на I место в мире по проникновению интернета

иторией было бы трудно бороться с небольшими плотно населенными государствами». При этом, по словам Игоря Щеголева, в то время, как Москва и Санкт-Петербург достигли «вполне европейского уровня
02.07.2011 Министр Щеголев передаст Медведеву открытое письмо блоггеров

ротиводействии блоггерам охранников и полицейских публикуются в ЖЖ Терновского и Варламова. Министр Игорь Щеголев, пообещав передать президенту Медведеву текст открытого письма, тем не менее де
28.06.2011 Министра Щеголева против его воли избрали в совет директоров «Ростелекома»

совет вошли 11 человек, в том числе в него впервые был избран министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. При этом сам Щеголев обращался к акционерам «Ростелекома» с просьбой не избира
27.06.2011 Игорь Щеголев попросил не избирать его председателем совета директоров «Ростелекома»

Министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев обратился сегодня, 27 июня 2011 г., к собранию акционеров ОАО «Ростелеком» с пр
26.05.2011 Щеголев обсудил с Microsoft национальную программную платформу

Состоялась встреча министра связи России Игоря Щеголева с представителями Microsoft. Со стороны компании в ней принял участие старший

21.04.2011 Щеголев: правообладатели не должны применять к интернету устаревшие модели

т не должны применять к современным технологиям устаревшие модели. Об этом заявил глава Минкомсвязи Игорь Щеголев на круглом столе, прошедшем в среду на конференции РИФ+КИБ 2011, сообщает РИА «
11.04.2011 Министр Щеголев, наконец, купил квартиру

ениях о доходах и имуществе членов российского правительства, министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев за 2010 г. заработал 3,273 млн руб. Это почти на 400 тыс. больше, чем в 2009 г.
16.02.2011 Щеголев: к концу года цифровое вещание станет доступно для 43 млн россиян
08.02.2011 В России создается центр контроля над интернетом

ернета" стал Денис Давыдов (на фото справа), а председателем попечительского совета - министр связи Игорь Щеголев Рабочие места, кадры, ПО для поиска - все это должен предоставить участвующий в
26.01.2011 Аналоговые телевизоры в России запретят уже в 2011 г.

рии России должны содержать в себе устройства для приема цифрового сигнала”, - заявил министр связи Игорь Щеголев. По его словам проект документа появится в первой половине 2011 г., а затем пот
26.01.2011 CNews TV. Игорь Щеголев об «Информационном обществе» и переходе на цифровое ТВ

На пленарном заседании Совета Федерации РФ в рамках «Правительственного часа» выступил министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев. Он проинформировал верхнюю палату парламента о госпрограмме «Информационное общество (2011-2020 годы)» и развитии цифрового телевидения.смотреть на CNews.TV
12.01.2011 Слухи об отставке Северова сбылись: зам Щеголева покинул министерство

ника ходили еще с 2009 г. Северов пришел в Минкомсвязи в 2008 г., вскоре после назначения министром Игоря Щеголева. Первоначально в сферу его ответственности входило развитие в России цифрового
27.12.2010 Игорь Щеголев: Мы повысим эффективность госинвестиций в ИТ

не последние инициативы и решения правительства в сфере информатизации государственного управления? Игорь Щеголев: В декабре прошлого года открылся единый портал государственных услуг. Зарегист

Публикаций - 699, упоминаний - 1178

Щеголев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 218
Ростелеком - Связьинвест 1719 105
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 89
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 85
МегаФон 10742 77
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 41
Microsoft Corporation 25775 41
Восход ФГБУ НИИ 721 33
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 33
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 31
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 31
Yandex - Яндекс 9216 30
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 29
NVision Group - Энвижн Груп 699 25
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 25
VK - Mail.ru Group 3602 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 21
Google LLC 12690 21
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 17
Cisco Systems 5372 17
X Corp - Twitter 2938 17
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 12
Apple Inc 13156 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 12
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 11
Huawei 4677 11
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 11
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 11
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 10
Основа Телеком 71 10
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 10
Intel Corporation 12811 10
Почта России ПАО 2370 37
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 15
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 14
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
ИНС - Институт национальной стратегии 31 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 11
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 10
РВК - Российская венчурная компания 571 9
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 8
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Альфа-Групп 745 7
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Газпром ПАО 1493 6
Microsoft - LinkedIn 699 5
Volvo Cars 262 5
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 5
Россети Ленэнерго 1699 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 5
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Транснефть 335 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Флибуста 34 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Telconet Capital 28 4
Резонанс НПП 407 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Альфа-Банк 1979 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 532
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 135
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 110
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 87
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 86
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 63
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 59
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 44
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 43
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 37
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 36
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 36
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 32
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 28
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 24
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 24
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 23
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 22
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 15
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 14
Федеральное казначейство России 1949 14
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 14
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 13
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 13
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 27
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 14
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
Единая Россия - Политическая партия 321 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 6
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 5
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 4
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 4
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 3
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 3
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
Российская академия радио - РАР 4 2
ЛДПР 116 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 154
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 139
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 91
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 81
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 79
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 76
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 60
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 57
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 51
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 49
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 46
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 41
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 40
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 35
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 35
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 35
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 34
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 32
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 30
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 27
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 27
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 26
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 26
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 21
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 21
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 20
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 112
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 43
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 27
Microsoft Windows 2000 8678 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 24
Linux OS 11533 20
Microsoft Windows 16882 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 10
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
Subaru Outback 10 9
Google Android 15244 9
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 7
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 7
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 6
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 18 6
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 6
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Apple iPhone 6 4861 5
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 5
Apple iPad 4012 5
Microsoft Windows 7 2007 5
Microsoft Office 4170 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 4
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 4
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Реестр добросовестных экспортеров 213 4
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 4
Путин Владимир 3454 181
Медведев Дмитрий 1665 139
Никифоров Николай 1138 119
Рейман Леонид 1065 100
Массух Илья 239 69
Мардер Наум 116 46
Малофеев Константин 118 45
Жаров Александр 183 38
Провоторов Александр 158 37
Юрченко Евгений 133 36
Собянин Сергей 538 34
Липов Андрей 68 25
Солдатов Алексей 104 25
Семенов Вадим 65 23
Свердлов Денис 201 22
Иванов Сергей 405 22
Ермолаев Артем 379 21
Дворкович Аркадий 216 19
Попов Алексей 339 19
Малинин Александр 40 18
Родионов Иван 73 17
Северов Дмитрий 41 17
Ситников Сергей 79 16
Мишустин Михаил 787 15
Маслов Александр 39 15
Духовницкий Олег 91 14
Калугин Сергей 169 14
Сердюков Анатолий 84 14
Киселев Александр 115 14
Сурков Владислав 73 14
Носков Константин 241 13
Усманов Алишер 311 13
Матюхин Владимир 61 13
Нащекин Алексей 118 12
Брюквин Юрий 300 12
Фурсенко Андрей 128 12
Шадаев Максут 1210 11
Волин Алексей 122 11
Симаков Олег 113 11
Володин Вячеслав 108 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 572
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 190
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 82
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 54
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 47
Европа 24964 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 36
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 25
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Франция - Французская Республика 8177 22
Украина 7928 18
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 15
Россия - СФО - Новосибирск 4876 14
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 13
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 12
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 12
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 11
Казахстан - Республика 6048 11
Швеция - Королевство 3782 11
Индия - Bharat 5870 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 10
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 9
Россия - ЦФО - Костромская область 477 9
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 9
Сингапур - Республика 1953 9
Америка - Американский регион 2206 9
Евразия - Евразийский континент 643 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 442
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 93
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 47
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 17
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 9
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 7
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 5
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МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 4
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 20
Связь-Экспокомм 276 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
CNews AWARDS - награда 571 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
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