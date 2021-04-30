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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Щеголев Игорь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 676, упоминаний - 1336
Щеголев Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 45
|Никифоров Николай 1126 41
|Юрченко Евгений 75 22
|Дворкович Аркадий 169 18
|Медведев Дмитрий 1433 17
|Жаров Александр 165 17
|Рейман Леонид 408 12
|Мишустин Михаил 302 12
|Сурков Владислав 59 11
|Массух Илья 192 10
|Липов Андрей 50 10
|Носков Константин 201 10
|Акимов Максим 167 7
|Калугин Сергей 162 6
|Малофеев Константин 98 5
|Приданцев Сергей 82 5
|Духовницкий Олег 91 4
|Глотов Алексей 24 4
|Дуров Павел 216 4
|Волин Алексей 113 4
|Дмитриев Кирилл 93 3
|Морошкин Александр 106 3
|Сапельников Сергей 100 3
|Левашов Александр 88 3
|Клименко Герман 31 3
|Яровая Ирина 63 3
|Голомолзин Анатолий 52 3
|Бегтин Иван 48 3
|Хилов Павел 15 3
|Давыдов Денис 32 3
|Мякишева Марина 84 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Милашевский Игорь 16 3
|Дерипаска Олег 19 3
|Страшнов Дмитрий 109 2
|Пугачев Павел 29 2
|Матвеева Татьяна 83 2
|Федоров Алексей 40 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Касперская Наталья 197 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756456, в очереди разбора - 660146.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756456, в очереди разбора - 660146.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru