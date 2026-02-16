Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЮУГМУ ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ Челябинский государственный медицинский университет
СОБЫТИЯ
ЮУГМУ ФГБОУ ВО и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеголев Игорь 698 2
|Жаров Александр 180 2
|Фрадков Михаил 160 2
|Бызов Дмитрий 38 1
|Хомутов Дмитрий 53 1
|Ситников Сергей 79 1
|Макаров Вадим 28 1
|Колпаков Антон 57 1
|Белейчев Александр 10 1
|Березной Андрей 73 1
|Тарасов Дмитрий 13 1
|Зигуля Юрий 17 1
|Самойлов Вячеслав 1 1
|Важенин Андрей 1 1
|Юревич Михаил 1 1
|Сироткин Виталий 11 1
|Муратов Иван 1 1
|Мишустин Михаил 754 1
|Липов Андрей 67 1
|Чернышенко Дмитрий 576 1
|Иванов Олег 147 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Козлов Александр 68 1
|Нестеров Александр 36 1
