ЮУГМУ ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ Челябинский государственный медицинский университет


СОБЫТИЯ


16.02.2026 На базе ЮУГМУ появится лаборатория для клинической оценки и доработки медицинского ИИ 1
23.08.2024 МТС оцифровала крупнейший медицинский кластер Челябинска 1
27.03.2024 Челябинские абитуриенты предпочитают вузы региона столичным 3
23.06.2022 Межсетевой экран Ideco UTM защитил сайт ЮУГМУ от DDoS-атак 1
09.06.2022 R-Vision и МГЛУ имени Мориса Тореза объявили о сотрудничестве 1
29.04.2022 Предприятие «Росэлектроники» разработало VR-курс для медиков 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
16.12.2015 Вадим Макаров назначен директором екатеринбургского филиала «Ростелекома» 1
28.09.2015 «Ростелеком» подключил к интернету студентов Челябинского профессионального колледжа 1
29.05.2013 Бывший министр ИТ и связи Челябинской области возглавил региональный Минздрав 2
05.05.2012 Назначен новый надзирающий за телекомом и ИТ 1
12.05.2011 Юрий Зигуля стал президентом «Манго Телеком» 1
02.12.2009 В «Челябинской Государственной Медицинской Академии» внедрен корпоративный портал DeskWork 2

Ростелеком 10418 2
Ideco - Айдеко 103 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
Т2 - Т2 Мобайл - Челябинская Сотовая Связь 25 1
МегаФон 10107 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14649 1
Softline - Софтлайн 3334 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 888 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 269 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 177 1
R-Vision - Р-Вижн 222 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 36 1
101Hotels.com 456 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
Газпром ПАО 1425 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 283 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 88 1
Флибуста 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13045 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5278 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 2
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 28 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 495 1
Правительство Челябинской области 75 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6349 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4831 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57516 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22017 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8797 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6645 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1618 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32049 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73853 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8819 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1102 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1194 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 103 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17848 1
Joystick - Джойстик 1143 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14915 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 269 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7200 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3084 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9516 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1547 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3113 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18785 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9462 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7458 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3109 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3590 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4853 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 304 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4068 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8944 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9614 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 619 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1761 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 636 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4156 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7372 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 117 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 39 1
Rutor - BitTorrent-трекер 22 1
Softline - DeskWork 117 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1555 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
Щеголев Игорь 698 2
Жаров Александр 180 2
Фрадков Михаил 160 2
Бызов Дмитрий 38 1
Хомутов Дмитрий 53 1
Ситников Сергей 79 1
Макаров Вадим 28 1
Колпаков Антон 57 1
Белейчев Александр 10 1
Березной Андрей 73 1
Тарасов Дмитрий 13 1
Зигуля Юрий 17 1
Самойлов Вячеслав 1 1
Важенин Андрей 1 1
Юревич Михаил 1 1
Сироткин Виталий 11 1
Муратов Иван 1 1
Мишустин Михаил 754 1
Липов Андрей 67 1
Чернышенко Дмитрий 576 1
Иванов Олег 147 1
Духовницкий Олег 91 1
Бондаренко Александр 39 1
Козлов Александр 68 1
Нестеров Александр 36 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 6
Россия - УФО - Челябинская область 1423 5
Россия - РФ - Российская федерация 158480 4
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 290 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46129 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3213 3
Россия - УФО - Свердловская область 1796 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 2
Россия - УФО - Челябинская область - Верхнеуральск 17 1
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 69 1
Россия - УФО - Челябинская область - Усть-Катав 15 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2444 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18816 1
Европа Восточная 3124 1
Франция - Французская Республика 8006 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3428 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 516 1
Россия - УФО - Курганская область 595 1
Россия - ЦФО - Костромская область 445 1
Латвия - Рига 98 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 320 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31967 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9699 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 322 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 1
Английский язык 6891 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51343 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
Энергетика - Energy - Energetically 5530 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3264 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 562 1
Пропаганда и агитация 195 1
Электронная демократия - облачная демократия 98 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3677 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6382 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 116 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 2
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 1
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 17 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 1
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 158 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 25 1
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 10 1
ЧелПК ГБПОУ - Челябинский профессиональный колледж 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1116 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1301 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
