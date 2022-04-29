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Предприятие «Росэлектроники» разработало VR-курс для медиков

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» оборудовал интерактивным VR-комплексом учебный класс в Южно-Уральском медицинском университете. Его программное обеспечение позволит студентам получить практические навыки по оказанию помощи, в том числе в нештатных ситуациях на производстве или борту самолета.

Многофункциональный интерактивный комплекс основан на технологиях виртуальной реальности. Его главное преимущество – высокая реалистичность. Благодаря этому студенты могут глубоко погрузиться в процесс, отточить практические навыки и познакомиться с особенностями дисциплины. Учебные занятия можно проводить в обычном учебном классе. Это позволяет обойтись без специализированного медицинского оборудования и эффективнее расходовать медицинские расходные материалы.

Во время занятия студент находится в VR-шлеме и управляет устройством при помощи джойстиков. Также комплекс оборудован пульсометром. Во время занятия он отслеживает частоту сердцебиения студента. Благодаря этому учащийся может научиться справляться с учащенным сердцебиением – распространенной ошибкой, возникающей при неуверенности и недостатке врачебных навыков. В случае ошибок система направляет уведомление пользователю и корректирует процесс. Оценка работы проводится преподавателем, который в режиме реального времени следит за виртуальным уроком на экране.

Курс для медицинского университета включает в себя занятия по оказанию сердечно-легочной реанимации пострадавшему. Разработку системы виртуального обучения и оборудование учебного класса выполнил Челябинский радиозавод «Полет» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»).

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Безопасность

«Использование VR-технологий позволяет моделировать различные реалистичные сценарии медицинских случаев. Это помогает разнообразить возможности практических занятий и повысить уровень подготовки будущих медиков. Кроме того, цифровые технологии дают возможность организовать удаленное обучение. Мы планируем предлагать разработанный курс не только медицинским вузам, но и всем, кто на работе может столкнуться с необходимостью проведения первичных реанимационных действий – в первую очередь управлениям МЧС, авиакомпаниям и РЖД», – отметил генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.

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