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Здравоохранение ЭКГ Электрокардиография Электрокардиостимулятор, ЭКС кардиостимулятор искусственный водитель ритма, ИВР



06.11.2024 Резидент «Сколково» внедрил в разработку для анализа ЭКГ поиск рисков с использованием ИИ

Компания «Кардиокварк», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), выпустила обновление для телеметрической системы мониторинга «КардиоКарта». ИИ-система анализа ЭКГ позволит определять риски развития ряда патологических состояний и заболеваний сердца, а также тенденций их изменений. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». На октябрь 2024 г. ра
21.08.2024 Электронная торговая площадка «Фабрикант» внедрила сервис проверки репутации на основе ЭКГ-рейтинга

Электронная торговая площадка «Фабрикант» первой среди российских ЭТП внедрила возможность отслеживать ЭКГ-рейтинг компаний — национальный стандарт оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Об этом CNews сообщили представители ЭТП «Фабрикант». Пользователи площадки «Фа
07.03.2024 В Сеченовском университете разрабатывают систему автоматической классификации электрокардиограмм с использованием нейросетей

На цифровой кафедре Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России создают систему классификации электрокардиограмм (ЭКГ) с использованием нейронных сетей. Цель проекта — разработать модель глубокого обучения, способную анализировать ЭКГ и с высокой точностью автоматически распределять их по классам. Д
03.08.2020 Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией

прикрепляемого к коже, на котором закреплены микроскопические светодиоды, и специального фотоэлектрического устройства, интегрированного в гибкий медицинский имплантат. Ученые учитывали тот факт, что кардиостимуляторы обычно расположены непосредственно под кожей. Новая технология обеспечивает устойчивое питание батарей кардиостимуляторов прямо через живые ткани Когда пластырь контактирует с
17.01.2020 ЭКГ в часах: что умеют и не умеют современные умные часы

ЭКГ и смарт-часы «Умные часы с функцией ЭКГ» – звучит довольно заманчиво. Так как из-за быстрого ритма жизни на сердце и нервную сист
12.01.2017 Разработчики полгода чинили «дыру», позволяющую дистанционно отключать кардиостимуляторы

уется для постоянного мониторинга состояния сердечных имплантатов. В августе 2016 г. стало известно, что Merlin@home содержит критические уязвимости, которые позволяют производить кибератаки прямо на кардиостимуляторы и кардиовертеры-дефибрилляторы, подвергая физической угрозе жизнь и здоровье пациентов, вынужденных носить подобные устройства. Сведения об этой уязвимости опубликовала инвест
21.02.2014 Канадцы представили технологию идентификации по ЭКГ

рдечного ритма позволяет использовать его в качестве биометрического идентификатора, - заявил генеральный директор Bionym Карл Мартин (Karl Martin). - В сущности, нужно сделать следующее: взять форму ЭКГ и подвергнуть ее машинному анализу, чтобы выявить уникальные и постоянные особенности». Исследователи компании Bionym совместно с университетом Торонто провели подобное исследование на мате
24.07.2013 ЭКГ под майкой

Японская компания NTT проводит заключительные тесты на безопасность созданных ею тканевых электродов для снятия ЭКГ. Тканевые электроды сделаны из шёлка и специального электропроводного синтетического волокна. Волокно имеет отличную биологическую совместимость, не вызывает реакции на коже и неприятных ощ
16.08.2010 Инфракрасный кардиостимулятор поможет даже эмбрионам

озможно, поможет разработать новое поколение электрокардиостимуляторов. Причины появления многих врожденных дефектов неизвестны, но есть основания считать, что на раннем, эмбриональном, этапе частота сердцебиения влияет на генную регуляцию и изменения в развитии организма. Если удастся контролировать сокращение сердечной мышцы, ученые смогут изучить структуру, функции и экспрессию генов, от
02.07.2010 В Англии «умные» дома снабдили сенсорами ЭКГ

t Prance) и его коллегами из университета Суссекса. Основа такой системы - сенсоры электрических потенциалов EPS. Над ними специалисты из университета работают уже несколько лет. EPS могут записывать ЭКГ или ЭЭГ на расстоянии метра от пациента без прямого физического контакта, они способны ловить сигналы от электрической активности мышц и нервных волокон. Технология еще не доведена до промы
13.03.2008 Показана успешная хакерская атака на кардиостимулятор

университетов показали, что к длинному перечню объектов, уязвимых для хакерских атак, следует добавить человеческое сердце. Им удалось продемонстрировать, как можно перепрограммировать имплантируемый кардиостимулятор, имеющий функции дефибриллятора и водителя ритма. Атака осуществлялась через встроенное радиоустройство, с помощью которого медики обычно контролируют и корректируют работу кар
09.02.2007 Разработана альтернатива ЭКГ

рованную систему получения и обработки информации об электрической активности сердца, которая позволяет диагностировать сердечные заболевания точнее, быстрее и на более ранней стадии, чем стандартная ЭКГ. Система под названием HyperQ Stress System уже получила одобрение американской FDA и европейской службы контроля за качеством медицинских товаров и выпущена на рынки США и ЕС, сообщает isr
04.12.2003 "Умный" кардиостимулятор всегда на связи с врачом

. Врач, например, может изменить частоту электрических импульсов стимулятора или их амплитуду. Больной и сам может послать сигнал врачу, если почувствует что-нибудь неладное. Новый "интеллектуальный" кардиостимулятор стоит около $8000, его используют почти 3000 пациентов. Тем не менее, в США их совсем немного, поскольку федеральные власти озабочены возможными последствиями его применения дл
04.12.2003 "Умный" кардиостимулятор всегда на связи с врачом

. Врач, например, может изменить частоту электрических импульсов стимулятора или их амплитуду. Больной и сам может послать сигнал врачу, если почувствует что-нибудь неладное. Новый "интеллектуальный" кардиостимулятор стоит около $8000, его используют почти 3000 пациентов. Тем не менее, в США их совсем немного, поскольку федеральные власти озабочены возможными последствиями его применения дл
16.06.2003 Не все мобильники одинаково полезны...

алов. Второй - новым керамическим фильтром, подключенным непосредственно во внутреннюю сеть. Третий кардиостимулятор был оснащен обоими фильтрами. Для каждого кардиостимулятора исследователи из

Публикаций - 225, упоминаний - 245

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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 10
Япония 13282 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 7
Южная Корея - Республика 6646 7
Израиль 2730 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
Земля - планета Солнечной системы 10374 5
Великобритания - Лондон 2386 5
Индия - Bharat 5431 5
Сатурн - Титан (спутник) 468 4
Азия - Азиатский регион 5528 4
Нидерланды 3517 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 4
Франция - Французская Республика 7845 4
США - Пенсильвания 358 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 3
Китай - Тайвань 3984 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 3
Беларусь - Белоруссия 5637 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 3
Сингапур - Республика 1849 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 3
США - Калифорния - Купертино 271 3
Австрия - Вена 253 3
Австралия - Мельбурн 111 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 123
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 122
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 51
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 40
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 30
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 27
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 26
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 21
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 20
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 20
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 14
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 11
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Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 10
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 9
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