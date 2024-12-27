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Индексная книга (каталог) CNews*
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Xiaomi Zepp Health Amazfit T-Rex умные часы

Xiaomi - Zepp Health - Amazfit T-Rex - умные часы


27.12.2024 Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж 1
09.02.2024 Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели 1
22.02.2023 Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов 2
05.08.2022 В России выходят защищенные часы Amazfit T-Rex 2 2
11.02.2022 Умные часы для спортсменов: выбор ZOOM 2
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 3
19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 4
18.05.2021 На волне! Amazfit поддержал Zavidovo SUP challenge и выпустил на старт собственную команду 2

Публикаций - 8, упоминаний - 17

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 42 3
Google LLC 11775 2
Apple Inc 12101 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
Polar - Полар 96 2
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 21 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Samsung Electronics 10255 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
Garmin - Гармин 200 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 1
Titanium 84 1
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Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 257 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 5
Часы - Watch 941 5
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 535 5
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 101 4
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 4
Силиконы - полиорганосилоксаны 256 4
AOD - Always On Display 190 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2192 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 3
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 159 3
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 225 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 2
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 217 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 319 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 33 2
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 57 2
PAI - Personal Activity Intelligence - показатель личной активности 12 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 256 1
USB Type-A - USB-A 510 1
SpO2 - Пульсоксиметрия - Метод определения насыщения крови кислородом 40 1
Умные платформы 1682 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 6
Huawei Watch - Умные часы 90 5
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 4
Samsung Galaxy Watch - умные часы 52 4
Honor Watch Magic - умные часы 48 3
Apple iOS 7809 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 3
Google Android 13994 2
Google Android Wear OS 98 2
Samsung Galaxy 955 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 2
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 33 2
Garmin Fenix 8 2
Mobvoi Ticwatch 8 2
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Garmin Pay 22 1
Garmin Connect 32 1
Apple Fitness 9 1
Xiaomi Mi Watch 12 1
Garmin Venu 5 1
Garmin Forerunner 15 1
Nike Run Club 4 1
Xiaomi - Zepp Health - Huami BioTracker PPG 8 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Google Cloud Services 218 1
Samsung Super AMOLED 134 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 1
Garmin Instinct 3 1
Casio G-Shock 17 1
Suunto Baro Titanium 1 1
Huawei Health 12 1
Garmin MARQ Commander 1 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Харитонова Алина 1 1
Синельник Сергей 1 1
Харитонов Дмитрий 50 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 4
Россия - РФ - Российская федерация 144213 3
Сатурн - Титан (спутник) 468 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Европа 21767 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Япония 13282 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 7
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 6
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 5
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 4
Сон - Somnus 428 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 457 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
VO2 max - maximal oxygen consumption - Максимальное потребление кислорода (МПК) 14 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 1
Гидронавт - океанавт - акванавт - водолаз - дайвинг - акваланг, aqua-lung - SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой 31 1
Спорт - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты 85 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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