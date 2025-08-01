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Технологии для чемпионов: Владимир Никитин — амбассадор Amazfit в России

Бренд Amazfit объявляет о начале сотрудничества с Владимиром Никитиным — многократным чемпионом и рекордсменом России по легкой атлетике. Владимир стал первым официальным амбассадором Amazfit в России и будет представлять флагманскую модель умных часов Amazfit Balance 2, созданную специально для бегунов и профессиональных спортсменов. Об этом CNews сообщили представители Amazfit.

Владимир Никитин — один из сильнейших бегунов России, обладатель национальных рекордов на средние и длинные дистанции, участник международных соревнований и член сборной страны по легкой атлетике.

Amazfit сотрудничает со спортсменами по всему миру и разрабатывает устройства для тех, кто серьезно занимается спортом. Выбор Владимира отражает желание бренда поддерживать профессиональное спортивное сообщество. Лёгкая атлетика требует дисциплины, выносливости и постоянной работы над собой — именно эти качества вдохновляют Amazfit на создание устройств, которые помогают спортсменам добиваться лучших результатов.

«Я рад стать частью спортивной команды Amazfit. Бренд создает продуманные устройства, в которых чувствуется внимание к реальным нуждам спортсменов. Особенно мне близок подход к функциональности: в Amazfit Balance 2 есть все, что нужно бегуну — точная навигация, долгий заряд и продвинутый трекинг тренировок. Эти часы помогают сосредоточиться на процессе и получать удовольствие от бега», — сказал Владимир Никитин.

Amazfit Balance 2 — это флагманские умные часы с двухдиапазонной GPS-навигацией, поддержкой более 170 тренировок и автономной работой до 21 дня.

Сотрудничество с Владимиром Никитиным — важный шаг в развитии Amazfit в России, который отражает стремление бренда к постоянному совершенствованию спортивных технологий.

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