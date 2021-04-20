Amazfit собирает команду SUP-сёрфингистов

Бренд Amazfit, производитель умных часов для занятий спортом, начал поиски активных, спортивных и легких на подъем добровольцев, которые войдут в фирменную команду по SUP-сёрфингу на соревнованиях Zavidovo SUP challenge 15 и 16 мая.

«SUP Club» пятый год подряд организует в Завидово соревнования для любителей SUP, и этой весной Amazfit станет партнером мероприятия.

Бренд уже запустил конкурс на своей странице «ВКонтакте» для набора желающих принять участие в мероприятии. Это будет самая настоящая брендовая команда!

Компания обеспечит спортсменам все необходимое для участия в соревнованиях: предоставит доски и гидрокостюмы, оплатит стартовые взносы, проживание в пятизвёздочном отеле, питание и трансфер до места соревнований.

В первый день спортсмены промчат в SUP-гонке на дистанции «Лайт» (6 км), а во второй — сразятся в SUP-поло с другими командами. С берега их будут поддерживать болельщики, а на воде — сопровождать профессиональные спасатели на моторных лодках.

Звучит заманчиво? Узнать подробности и подать заявку на участие, можно тут.

Отбор претендентов на участие в Zavidovo SUP challenge будет проходить в соцсетях до 22 апреля включительно. Принять участие может каждый!



