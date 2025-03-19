Встречайте Amazfit Active 2R: часы для спортсменов и активных людей

Amazfit представляет Active 2R (Round) — новые смарт-часы, созданные для спортсменов и активных людей. Они получили точнейшую GPS-навигацию, сравнимую с профессиональными устройствами, изысканный корпус из нержавеющей стали и две версии ремешков: кожаный и текстурированный силиконовый. Продажи часов в России стартуют 19 марта. Об этом CNews сообщили представители Amazfit.

Ключевые особенности Amazfit Active 2R

Высокоточное спутниковое позиционирование с поддержкой пяти систем навигации и технологией антенн с круговой поляризацией.

Автономность до 12 дней в обычном режиме работы.

Поддержка более 160 спортивных режимов и профессиональные тренировочные планы от Zepp Coach.

Корпус из нержавеющей стали, премиальный сапфировый экран (в Premium-версии).

Точнейшая навигация для профессионалов

Amazfit Active 2R оснащены продвинутой GPS-системой, работающей с пятью спутниковыми навигационными системами. Благодаря технологии антенн с круговой поляризацией, часы показывают чёткие координаты даже в сложных условиях — среди высотных зданий, в лесах и горах.

Встречайте AMAZFIT Active 2R: часы для спортсменов и активных людей

В ходе независимых тестов часы Amazfit Active 2R продемонстрировали точность позиционирования, превосходящую конкурирующие модели от ведущих брендов, стоимость которых значительно выше.

Пользователи могут скачивать бесплатные карты, импортировать маршруты и следить за направлением прямо на экране часов. Функция навигации с указанием поворотов позволяет уверенно ориентироваться на незнакомой местности.

Дизайн, объединяющий стиль и прочность

Корпус Amazfit Active 2R выполнен из нержавеющей стали, обеспечивая надежность и стиль. Премиум-версия оснащена сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам, а ремешки представлены в двух вариантах:

Черный текстурированный силикон — для активного образа жизни и спорта.

Кожаный ремешок — для делового стиля и повседневной носки.

Яркостью до 2000 нит остается читаемым даже под прямыми солнечными лучами. Это довольно впечатляющий показатель для носимых устройств. Часы также предлагают режим Always-On Display, с которым ни одно уведомление не останется пропущенным.

Защита от воды

Новинка получила надежную защиту от попадания воды уровня 5 АТМ. Часы не боятся дождя, их также необязательно снимать в душе или при плавании в бассейне.

Спорт, здоровье, ИИ-технологии

Amazfit Active 2R поддерживают более 160 спортивных режимов, включая бег, плавание, лыжи, велоспорт и силовые тренировки. Алгоритм ExerSense автоматически определяет 25 типов силовых упражнений.

Система Zepp Coach создает адаптивные планы тренировок на основе данных о физической форме и восстановлении. Интерактивный ИИ-помощник позволяет отправлять сообщения, управлять часами голосом и даже редактировать текстовые ответы.

С подключением по Bluetooth можно использовать часы как гарнитуру. Это удобно, когда смартфон находится в кармане или сумке. Amazfit Active 2R измеряют пульс, уровень кислорода в крови, частоту дыхания и уровень стресса в течение дня, помогая поддерживать физическую и ментальную форму.

Amazfit Active 2R (Round) продаются за 9,99 тыс. руб., а пермиум версия за 11,99 тыс. руб. в магазинах «Ситилинк», ДНС и других.