Спецпроекты

Новая акция: умные часы Amazfit помогут быть в форме к лету

Техника

Весна уже в самом разгаре, и Amazfit совместно с розничными сетями «Связной», «МТС» и «Мегафон» запускают новую акцию для любителей спорта, которые хотят подготовиться к наступлению тёплых деньков и тренировок под открытым небом. С 20 апреля по 10 мая каждый посетитель магазинов сможет приобрести умные часы Amazfit — современные и многофункциональные гаджеты со стильным дизайном — по самым выгодным ценам. Все представленные модели поддерживают фирменное фитнес-приложение Zepp, доступное для смартфонов на базе ОС Android и iOS. В акции принимают участие:

Amazfit Bip S — яркие и стильные «умные» часы, которые наверняка понравятся молодёжи. Модель весит всего 31 грамм, доступна в 4х различных цветовых решениях и поддерживает 10 спортивных режимов, а также мониторинг сердечного ритма и систему оценки состояния здоровья PAI. Несмотря на компактные размеры, Bip S способны проработать до 40 дней от одного заряда, зачёт экономичного транфлективного дисплея.

Скидка на Amazfit Bip S – 500 рублей.

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Amazfit GTS 2 mini — ещё одна миниатюрная модель, которая подойдёт подросткам, женщинам и обладателям тонких запястий. Металлический корпус этих «умных» часов весит 19 грамм. При этом GTS 2 mini поддерживают 70 спортивных режимов под различные тренировки и активности, умеют отслеживать уровень насыщения крови кислородом, качество сна, общий уровень стресса пользователя и даже женские циклы.

Amazfit GTS — бестселлер 2019 года. Классическая модель с большим дисплеем диагональю 1,65 дюйма, временем автономной работы до 14 дней и водонепроницаемым корпусом (5 ATM). Часы поддерживают 12 спортивных режимов и оснащены фирменным оптическим датчиком BioTracker PPG от Huami для отслеживания частоты сердечных сокращений во время тренировок.

Amazfit GTS 2e / GTR 2e — обновлённые версии «умных» часов, выпущенные в 2021 году. Помимо безрамочного дизайна циферблата (прямоугольного у линейки GTR и круглого у GTS) обе новинки могут похвастаться большим количеством сменных вочфейсов на любой вкус, наличием режима Always-on Display и полным набором технологий для эффективных тренировок и мониторинга состояния здоровья владельца, включая измерение уровня кислорода в крови, уровня стресса и фаз сна.

Скидки на GTS 2 mini, GTS, GTS 2e / GTR 2e – от 500 до 1500 рублей.

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Amazfit GTS 2 и GTR 2 — новейшие и наиболее продвинутые с технической точки зрения гаджеты компании. В этих флагманских моделях появилась возможность отвечать на звонки благодаря наличию встроенных в корпус динамика и микрофона, а доступная пользователю внутренняя память увеличена до 3 ГБ. Новая версия датчика BioTracker 2.0 PPG от Huami стала ещё точнее, время работы от одного заряда достигает 20 дней, а количество спортивных режимов — 90! Также модель GTR 2 доступна в двух дополнительных вариантах корпуса, алюминиевом и титановом.

Скидки на GTS 2 и GTR 2 – от 1000 до 1500 рублей.

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