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Xiaomi Zepp Health Huami BioTracker PPG


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков 1
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM 1
18.10.2022 Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM 1
23.03.2022 Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM 1
01.11.2021 Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED 2
11.06.2021 Amazfit объявляет Zepp Health weeks! 1
19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 1
23.04.2021 Новая акция: умные часы Amazfit помогут быть в форме к лету 2
24.10.2020 Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 46 7
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 25 6
Garmin - Гармин 204 3
Samsung Electronics 10370 2
МегаФон 9256 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13204 2
Xiaomi 1814 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 646 2
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4129 1
Huawei 4017 1
Apple Inc 12264 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 420 1
Digma 213 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 187 1
Связной ГК 1374 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 458 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 254 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1196 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7805 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24688 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12635 6
AOD - Always On Display 201 6
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 166 6
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1240 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9836 5
PAI - Personal Activity Intelligence - показатель личной активности 12 5
Оповещение и уведомление - Notification 4864 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7433 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24901 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6130 4
Аксессуары 3967 4
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 107 4
Часы - Watch 958 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6480 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11516 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14018 3
Наушники - Headphones 4115 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1602 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3513 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10921 3
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 238 3
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 569 3
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 35 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7422 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8630 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3010 2
Умные платформы 1751 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25977 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1456 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2532 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10784 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3705 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1916 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1049 2
Силиконы - полиорганосилоксаны 268 2
SpO2 - Пульсоксиметрия - Метод определения насыщения крови кислородом 45 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5029 5
Apple iOS 7958 5
Google Android 14252 4
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTS 11 3
Samsung Galaxy Watch - умные часы 54 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7168 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 499 2
Samsung Galaxy 967 2
Huawei Watch - Умные часы 104 2
Garmin Pay 22 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTR - серия умных часов 14 2
Garmin Venu 5 2
Apple - App Store 2931 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1186 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 692 1
Xiaomi Wear 2 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit T-Rex - умные часы 10 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 210 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 787 1
Digma Force - фитнес-браслет 2 1
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 22 1
Honor Band - Фитнес-трекер 44 1
Apple Siri - Голосовой помощник 402 1
Apple Pay 492 1
Samsung Pay 292 1
Google Android Wear OS 98 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 77 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Bosch Home Connect 9 1
Strava 14 1
Samsung Galaxy Fit 8 1
Garmin Connect 32 1
Huawei Watch Fit 36 1
Acer Quick Access 1 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit Bip 11 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit PowerBuds 6 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit Zepp E 1 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit Zepp OS 3 1
Xiaomi Redmi Watch 14 1
BBK Realme Watch 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5242 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17446 1
Украина 7664 1
Европа 24371 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9038 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6042 8
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 849 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5079 5
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 722 4
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 371 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1407 3
Спорт - Ходьба 58 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24743 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 699 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1771 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11117 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2337 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1609 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4494 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 189 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 584 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1921 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1092 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6533 1
Сон - Somnus 439 1
Кислород - Oxygenium 46 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2764 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 607 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 597 1
Спорт - Теннис 69 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 104 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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