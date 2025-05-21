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Xiaomi Zepp Health Huami BioTracker PPG
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков 1
|02.11.2022
|Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM 1
|18.10.2022
|Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM 1
|23.03.2022
|Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM 1
|01.11.2021
|Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED 2
|11.06.2021
|Amazfit объявляет Zepp Health weeks! 1
|19.05.2021
|Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 1
|23.04.2021
|Новая акция: умные часы Amazfit помогут быть в форме к лету 2
|24.10.2020
|Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта 1
Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:
|Связной ГК 1374 3
|Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 458 1
|Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 254 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148697 5
|Солнце - звезда Солнечной системы 5242 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17446 1
|Украина 7664 1
|Европа 24371 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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