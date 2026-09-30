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PPI pixels per inch пикселей на дюйм пиксельная плотность единица измерения разрешающей способности монитора

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.09.2026 Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр 1
23.09.2026 Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM 1
22.09.2026 На российском рынке появился новый игровой монитор Acer Predator X49X 1
15.09.2026 Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM 1
08.09.2026 Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман 1
14.08.2026 Планшет Honor Pad X9b Max c матовым экраном 13 дюймов и стереозвуком IMAX Enhanced поступил в продажу 1
31.07.2026 На российском рынке появился монитор Nitro XV275K: 4K IPS с 400 нит, 95% DCI‑P3 и поддержкой KVM для работы с несколькими ПК 1
02.07.2026 На российском рынке анонсирован новый игровой монитор Acer Nitro XF240Y W5 1
18.06.2026 Смартфон iQOO Z11 5G вышел в России 1
18.06.2026 Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM 1
08.06.2026 Onyx Boox Go 6 (Gen II) – второе поколение популярного компактного ридера уже в продаже 1
03.06.2026 Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16 1
25.05.2026 Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи 1
20.05.2026 Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта 1
19.05.2026 OnePlus представляет OnePlus Nord CE6 и OnePlus Pad 4 в России 1
08.05.2026 Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ 1
07.05.2026 Китай развязал новую войну форм-факторов. Apple нечем ответить, остальному миру и подавно 1
04.05.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad SE 11″ 2026 1
03.05.2026 Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров 2
24.04.2026 Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность 1
20.04.2026 Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM 1
20.04.2026 Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья 1
15.04.2026 TCL представляет игровой монитор 32X3A 1
07.04.2026 Исследователи НИУ ВШЭ научили нейросеть точнее определять взаимодействия между белками 1
17.02.2026 Любимый россиянами бренд выпустил в России два дешевых смартфона с огромными батареями. Фото 1
09.12.2025 «Оникс Букс Кон-Тики 5» – популярный 7,8-дюймовый ридер получил продолжение 1
25.11.2025 7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж 1
23.10.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой 1
27.09.2025 Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить? 1
14.09.2025 Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж 1
29.08.2025 Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы 1
27.08.2025 Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений 1
22.08.2025 В России начались продажи монитора ультратонкого монитора Acer SH322QK на высококонтрастной VA-матрице 1
18.07.2025 Китай смог. Выпущен неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Он супердешевый и уже в продаже 1
10.07.2025 В России начались продажи Серии Redmi Pad 2 по специальной цене 1
10.07.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Redmi Pad 2 1
09.07.2025 «Оникс Букс Галилео 3» – обновление серии 7-дюймовых ридеров 1

Публикаций - 632, упоминаний - 640

PPI и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13309 194
Samsung Electronics 11154 176
Huawei 4725 103
Google LLC 12823 102
Microsoft Corporation 25887 87
LG Electronics 3749 69
HTC Corporation 1425 68
Nvidia Corp 4108 67
Lenovo Group 2475 59
Sony 6757 55
Intel Corporation 12882 53
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 52
Qualcomm Technologies 1993 49
Xiaomi - Сяоми 2296 46
AMD - Advanced Micro Devices 4707 42
ASUS - AsusTek Computer Inc 2204 41
MediaTek - Ralink 602 40
Acer Group - Acer Inc 2826 39
Lenovo Motorola 3573 29
Cisco Systems 5383 20
Meta Platforms - Facebook 4638 19
Amazon Inc - Amazon.com 3310 18
HP Inc. 5910 18
Sharp Corporation 1062 18
Yandex - Яндекс 9407 17
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 962 16
Dell EMC 5207 16
X Corp - Twitter 2942 16
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 16
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 15
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 15
ONYX International 159 15
Dell Technologies - Dell Computer 2224 14
Adobe Systems 1609 14
BBK OnePlus 302 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16194 13
Oracle Corporation 7111 13
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 13
ZTE Corporation 802 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9583 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 41
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 36
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3007 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
TÜV Rheinland Group 189 15
Carl Zeiss AG 309 13
eBay Inc 1642 12
Связной ГК 1406 12
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 504 11
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 289 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1964 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1990 8
Евросеть 1421 7
Россети Ленэнерго 1699 7
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 6
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 5
McDonald’s - Макдоналдс 221 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 5
Walt Disney Company 649 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 198 5
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 142 5
Barnes & Noble 171 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 4
Prudential Securities 68 4
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1092 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 4
American Express - Amex 341 4
Bank of America - Банк Америки 273 4
Ford 437 4
Coca-Cola Company 261 4
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 99 4
JD.com - Jingdong Mall 101 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 129 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 323 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5787 28
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 403 23
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 6
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 653 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6026 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 345 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6711 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 444 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 397 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1430 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 294 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 46 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2530 1
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 8 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии (регионы) - в том числе - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 81 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2350 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 128 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 445 26
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 5
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 157 2
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 76 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 63 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27206 413
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13387 404
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22841 378
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10515 362
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10857 326
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28627 289
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13629 266
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6512 265
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6300 237
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8016 230
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3195 226
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13157 217
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2374 212
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10413 209
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8618 206
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6485 166
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5453 165
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10686 157
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18525 149
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2867 145
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10818 143
Наушники - Headphones 4552 142
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1429 134
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2537 131
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2534 123
USB Type-C - USB-C - USB 3 2449 123
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3291 123
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4014 117
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7565 114
Контрастность 3073 106
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14908 104
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15569 104
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2506 99
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8920 98
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2348 95
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1998 90
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2589 89
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 499 89
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4252 89
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3436 87
Google Android 15384 309
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2283 207
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5278 139
Apple iPhone - серия смартфонов 7721 135
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 107
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 97
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 89
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2998 87
Apple iPad 4027 82
Apple iOS 8662 80
Microsoft Windows 17038 78
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 741 78
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1229 76
Samsung Galaxy Note 702 75
Samsung Galaxy 1042 74
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 454 71
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 477 67
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 430 66
Apple iPhone 5 784 63
MediaTek MT - Mediatek MTK - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 724 59
Apple iPhone 6 4861 53
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 52
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 480 49
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 45
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 44
Google Play - Google Store - Google Android Market 3592 43
Apple iPad mini 433 43
Nvidia Tegra - серия процессоров 455 42
HTC One - серия смартфонов 187 40
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 610 39
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 38
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1375 38
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 446 38
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 380 38
Nestle KitKat 165 36
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 447 35
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 35
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 376 33
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 33
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 21
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 410 11
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 8
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 4
Green Peter - Грин Питер 16 4
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 4
Hyman Barry - Хайман Барри 40 4
Schrader Tom - Шрейдер Том 10 3
Nabi Stanley - Наби Стенли 5 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Малевич Казимир 11 2
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 2
Hogan Art - Хоган Арт 47 2
Dow Philip - Доу Филипп 4 2
Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 14 2
McCarthy Maureen - МакКарти Морин 6 2
Aksentijević Mirko - Аксентиевич Мирко 5 2
Holland Michael - Холланд Майкл 6 2
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 2
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 2
Kugel Alfred - Кугел Альфред 3 2
Forelli John - Форелли Джон 25 2
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 2
Stovall Robert - Стоволл Роберт 8 2
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 2
Schaeffer Bernie - Шэффер Берни 2 2
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 2
Shim Richard - Шим Ричард 15 2
Abate Joe - Абате Джо 2 2
Donahoe Mark - Донахью Марк 12 2
Costa Peter - Коста Питер 4 2
Gunnar Joseph 23 2
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 2
Heekin Tim - Хикин Тим 21 2
Landesman Uri - Ландесман Ури 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 168842 318
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55131 156
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19411 151
Солнце - звезда Солнечной системы 5527 78
Южная Корея - Республика 7116 76
Европа 25036 53
Япония 13864 43
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13876 26
США - Калифорния - Купертино 282 25
Азия - Азиатский регион 5962 22
Индия - Bharat 5920 18
Канада 5098 18
Германия - Федеративная Республика 13311 16
Испания - Каталония - Барселона 752 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48175 15
Финляндия - Финляндская Республика 3708 11
Испания - Королевство 3856 11
Ирак - Республика 711 11
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 411 11
Ближний Восток 3171 9
Франция - Французская Республика 8214 9
Америка - Американский регион 2211 8
США - Нью-Йорк 3197 8
Германия - Берлин 739 8
Сингапур - Республика 1969 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14875 7
Украина 7967 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1467 7
Китай - Пекин - Beijing 1110 7
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 6
Земля - планета Солнечной системы 10921 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 807 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19810 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 6
Италия - Итальянская Республика 4527 6
Бразилия - Федеративная Республика 2535 5
Великобритания - Лондон 2438 5
Солнечная система - Solar system 2575 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5583 117
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