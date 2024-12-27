Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Xiaomi Mi Watch



27.12.2024 Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж 1
03.10.2024 МТС открыла продажи смартфонов серии Xiaomi 14T 2
27.09.2024 «Румиком» представил новинки Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T и Xiaomi MIX Flip 2
26.09.2024 МТС открыла предзаказ на серию Xiaomi 14T МТС и Xiaomi MIX Flip 2
28.03.2024 В МТС стартовал предзаказ флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra 1
28.03.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на смартфон Xiaomi 14 Ultra в России 1
01.03.2024 Xiaomi 14 уже можно купить в «Ситилинке» и получить часы Watch S3 в подарок 1
26.02.2024 МТС открыла предзаказ на флагманский смартфон Xiaomi 14 1
26.05.2022 Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
26.01.2022 В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры 1
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей 2

Публикаций - 12, упоминаний - 16

Xiaomi Mi Watch и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1732 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
Leica Camera 261 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 4
Huawei 3933 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 3
Leica Summilux 13 3
Google LLC 11775 2
Apple Inc 12101 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 42 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 2
Xiaomi Guardian Structure 2 2
МегаФон 8805 1
Samsung Electronics 10255 1
МегаФон Ритейл 79 1
Garmin - Гармин 200 1
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 21 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Suunto 3 1
Xiaomi - Rumicom - Румиком 3 1
ONYX International 143 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Гранит 53 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 5
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
Умные платформы 1682 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 4
Часы - Watch 941 4
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 159 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 4
Микрофон - Microphone 2501 4
AOD - Always On Display 190 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 3
Оповещение и уведомление - Notification 4608 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 3
Dolby Vision 184 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 3
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 256 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 2
PAI - Personal Activity Intelligence - показатель личной активности 12 2
Аксессуары 3881 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 2
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 217 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 311 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1402 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1856 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 6
Huawei Watch - Умные часы 90 4
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 4
Honor Watch Magic - умные часы 48 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 3
Google Android Wear OS 98 3
Huawei Watch Fit 31 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 3
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 96 3
Xiaomi Redmi T - серия смартфонов 19 3
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
BBK Realme Watch 10 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit Bip 10 2
Xiaomi Redmi Watch 10 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTS 11 2
Xiaomi Surge - мобильный процессор 8 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 2
МТС Premium 50 2
Xiaomi Loop LiquidCool 2 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 52 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit T-Rex - умные часы 8 1
Garmin Pay 22 1
Garmin Connect 32 1
Apple Fitness 9 1
Garmin Venu 5 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTR - серия умных часов 13 1
Huawei Band - Умный браслет 21 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 72 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 1
Xiaomi Wear 2 1
BBK Realme Link 12 1
Samsung Galaxy 955 1
Губанов Андрей 88 3
Скурихин Владимир 16 1
Помозов Алексей 50 1
Уваров Сергей 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 4
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 4
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 3
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 3
Сон - Somnus 428 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Биоритмы - Биологические ритмы 28 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Видеокамера - Видеосъёмка 692 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
День знаний - 1 сентября 35 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще