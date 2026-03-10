В России начались продажи серии планшетов Xiaomi Pad 8 и обновленной линейки носимых устройств

Компания diHouse, официальный дистрибьютор продукции Xiaomi и Redmi в России, объявляет о старте продаж нового поколения устройств. Российским пользователям впервые доступны мощные и ультратонкие планшеты флагманской серии Xiaomi Pad 8 и Xiaomi Pad 8 Pro1, а также обновленная линейка носимых устройств: часы Xiaomi Watch 5 и наушники Redmi Buds 8 Pro. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Серия Xiaomi Pad 8

Обе модели планшетов оснащены 11,2-дюймовым 3.2K дисплеем с яркостью до 800 нит и частотой обновления 144 Гц. Планшеты обладают тонким корпусом 5,75 мм и весом 485 г. Обе модели оснащены батареей емкостью 9200 мАч.

Серия Xiaomi Pad 8 работает на операционной системе Xiaomi HyperOS 3. Обновленный режим разделенного экрана теперь поддерживает вертикальное разделение 5:5, позволяя пользователям максимально эффективно использовать большой дисплей, и новое горизонтальное соотношение 1:9 для более гибкого управления окнами. В режиме Workstation увеличено количество приложений док-панели для отображения большего числа приложений быстрого доступа. Процесс работы на устройстве дополнительно упрощается интегрированным WPS Office PC, который обеспечивает полную совместимость с WPS Docs, WPS Slides, WPS Sheets и WPS PDF для создания и редактирования документов прямо на устройстве.

Флагманская модель линейки, Xiaomi Pad 8 Pro, работает на мобильной платформе Snapdragon 8 Elite Mobile Platform. Благодаря поддержке быстрой зарядки 67W HyperCharge Xiaomi Pad 8 Pro быстро заряжаетсx. Основная камера на – 50 МП, фронтальная камера – 32 МП. Xiaomi Pad 8 Pro предлагает до 512 ГБ встроенной памяти. Xiaomi Pad 8 Pro также доступен в версии с матовым стеклом, оснащенной дисплеем нового поколения с нанотекстурным травлением и технологией антибликового покрытия, которая снижает блики на 44% по сравнению с предыдущим поколением.

Xiaomi Pad 8 предлагает мобильную платформу Snapdragon 8s Gen 410. Поддерживается быстрая зарядка 45 Вт. Основная камера – 13 МП, фронтальная камера – 8 МП, объем памяти устройства – до 256 ГБ.

Xiaomi Watch 5

Xiaomi Watch 5 – смарт-часы, работают на Wear OS 6. Взаимодействие улучшено благодаря быстрым жестам на основе датчиков ЭМГ, ИМУ и ФПГ, позволяющим выполнять основные действия простыми движениями кисти или руки. С помощью двух базовых жестов (двойное касание и двойное потирание) и трех настраиваемых жестов (щелчок пальцами, встряхивание запястья и вращение запястья) пользователи могут отклонять вызовы, отключать будильники, запускать тренировки, удаленно управлять камерой для фото и видеосъемки. Бесшовное межсетевое управление устройствами например, удаленный доступ к камере телефона для фото и видеосъемки, а также управление подключенными устройствами через Xiaomi Smart Hub обеспечивается технологией «Взаимосвязанность Xiaomi».

Xiaomi Watch 5 оснащены аккумулятором емкостью 930 мАч с 10% содержанием кремний-углерода в аккумуляторе, дополненным технологией Xiaomi Surge, двухчиповой архитектурой на базе Snapdragon W5 Gen 1 и энергоэффективным сопроцессором BES2800. Это обеспечивает до шести дней работы в смарт-режиме или до 18 дней в режиме энергосбережения. Xiaomi Watch 5 получили корпус из нержавеющей стали и 1,54-дюймовый дисплей с тонкими рамками, защищенный сапфировым стеклом. Комплексное отслеживание здоровья и физической формы включает проверку здоровья одним касанием, расширенную аналитику тренировок и точное отслеживание на открытом воздухе с двухдиапазонным GNSS.

Redmi Buds 8 Pro

Redmi Buds 8 Pro оснащены улучшенной коаксиальной конфигурацией с тремя драйверами. Благодаря поддержке Dolby Audio Redmi Buds 8 Pro позволяют смотреть фильмы, видео, играть в компьютерные игры с одинаково чистым звуком.

Кроме того, Redmi Buds 8 Pro поддерживают объемное аудио Xiaomi, предлагая несколько специальных режимов пространственного звучания, адаптированных под разные сценарии прослушивания, включая стандартный режим для сбалансированного повседневного использования, музыкальный режим с усиленным вокалом и басами, кинорежим, игровой режим с акцентом на более точную пространственную ориентацию и режим аудиокниг, с более сфокусированным воспроизведением голоса.

Redmi Buds 8 Pro поддерживают активное шумоподавление до 55 дБ с расширенной полосой пропускания до 5 кГц, что позволяет снижать как низкочастотный гул, так и более высокие тона окружающего шума. Усовершенствованный адаптивный алгоритм шумоподавления анализирует окружающие звуки до 32 тыс. раз в секунду, обеспечивая регулировку в реальном времени, создавая плавное и стабильное ощущение тишины. Во время разговоров система шумоподавления на основе искусственного интеллекта с тремя микрофонами минимизирует фоновый шум, гарантируя надежную связь как в помещении, так и на улице. Специальная ветрозащитная конструкция дополнительно повышает четкость вызовов и обеспечивает чистое улавливание голоса даже при ветре до 12 м/с.

Redmi Buds 8 Pro поддерживают быструю зарядку, обеспечивая до 2 часов прослушивания от 5 минут зарядки. Также наушники способны длительное время работать автономно - до 8 часов непрерывного воспроизведения от одного заряда наушников или до 33 часов с использованием зарядного футляра.

Цены и доступность

Xiaomi Pad 8 доступен в цветах: зеленый, синий, серый, в двух конфигурациях: 8 ГБ+128 ГБ – рекомендованная розничная цена: от 38 990 руб.; 8 ГБ+256 ГБ – рекомендованная розничная цена: от 43 990 руб. В период с 4 по 31 марта 2026 г, на обе конфигурации Xiaomi Pad 8 действует дополнительная скидка в размере 2 000 руб.,

Xiaomi Pad 8 Pro доступен в цветах: зеленый, синий, серый в трех конфигурациях: 8 ГБ+128 ГБ – рекомендованная розничная цена: от 56 990 руб.; 8 ГБ+256 ГБ – рекомендованная розничная цена: от 59 990 руб.; 12 ГБ+512 ГБ – рекомендованная розничная цена: от 66 990 руб.;

Дополнительно доступна комплектация 12 ГБ+512 ГБ с клавиатурой с тачпадом в комплекте по рекомендованной розничной цене от 70 990 руб.

Xiaomi Watch 5 доступны в цветах зеленый и черный по рекомендованной розничная цене от 24 990 руб.

Redmi Buds 8 Pro доступны в цветах белый, черный и голубой по рекомендованной розничная цене от 6 990 руб.