«М.видео» назвала топ-10 смарт-часов и фитнес-браслетов осени 2025 года

«М.видео» проанализировала продажи смарт-часов и фитнес-устройств на российском рынке осенью 2025 г. По итогам сезона в денежном выражении лидерами категории стали компании Apple и Samsung, сформировавшие основную часть выручки за счет продаж премиальных моделей с расширенным функционалом и поддержкой LTE. В количественном выражении наибольший объем продаж обеспечили устройства Xiaomi, Redmi и Huawei, представленные в массовом и среднем сегментах и ориентированные на широкий круг повседневных сценариев использования. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

По количеству проданных устройств в осенний период наибольшим спросом пользовались Redmi Watch 5 Active, Xiaomi Smart Band 10, Huawei Band 10, Huawei Watch Fit 4, Xiaomi Smart Band 9 Active, Apple Watch Series SE (2022) 40 mm, Redmi Watch 5 Lite, Huawei Kids Watch 4 Pro LTE, Huawei Watch Fit 3, Xiaomi Smart Band 9, Huawei Watch GT 5 (46 mm), Xiaomi Watch S4, а также Redmi Watch 5.

Высокая популярность этих моделей в количественном выражении связана с доступной ценой, простотой использования и универсальностью. Основной спрос формировали устройства для контроля активности, сна и базовых показателей здоровья, а также модели начального уровня, которые остаются точкой входа в категорию носимой электроники. Существенную роль сыграли длительное время автономной работы и компактный форм-фактор.

В денежном выражении рейтинг возглавили Apple Watch Series SE (2022) 40 mm, Apple Watch Series 10 (42 mm), Samsung Galaxy Watch 8 LTE (40 mm), Huawei Watch Fit 4, Apple Watch Series 10 (46 mm), Samsung Galaxy Watch Ultra LTE, Samsung Galaxy Watch 8 LTE (46 mm), Huawei Watch GT 6 Pro (46 mm), Xiaomi Smart Band 10, Xiaomi Watch S4, Huawei Kids Watch 4 Pro LTE, Apple Watch Series SE (2022) 44 mm, Huawei Watch GT 5 (46 mm), Samsung Galaxy Watch 8 LTE (44 mm) и Huawei Watch D2.

Лидирующие позиции этих моделей в денежном выражении обусловлены более высокой средней стоимостью и расширенным функционалом. Существенный вклад в выручку категории обеспечили смарт-часы с поддержкой LTE, которые покупатели все чаще выбирают как самостоятельное устройство связи, а также устройства с продвинутыми функциями мониторинга здоровья и интеграцией в экосистемы производителей.

Руководитель категории «Телеком и гаджеты» компании «М.видео» Никита Толпыгин: «Рынок смарт-часов в России остается устойчивым и хорошо сегментированным. В премиальном сегменте покупатели все чаще выбирают модели с расширенными функциями мониторинга здоровья и поддержкой LTE, которые могут использоваться как самостоятельное устройство связи. Одновременно сохраняется высокий спрос на доступные смарт-часы и фитнес-браслеты, которые остаются точкой входа в категорию и закрывают базовые повседневные сценарии. Такая структура спроса позволяет рынку развиваться сразу в нескольких ценовых сегментах».