Xiaomi 14 уже можно купить в «Ситилинке» и получить часы Watch S3 в подарок

Компания Xiaomi представила свой флагман Xiaomi 14 для глобального рынка и уже сегодня новинку можно приобрести в «Ситилинке». Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

В качестве процессора в Xiaomi 14 используется передовая мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающая превосходную производительность и высокую энергоэффективность. Стабильная и комфортная работа устройства обеспечивается технологией Xiaomi Loop LiquidCool. Благодаря ей Xiaomi 14 выдерживает интенсивные нагрузки, игры, потоковое видео высокого разрешения или запуск сложных приложений.

Флагман Xiaomi 14 оснащен новым сенсором изображения Light Fusion 900. Семейство Light Fusion – это серия профессиональных высокодинамичных сенсоров, разработанных специально для мобильной оптики, с выдающимся собственным высоким динамическим диапазоном, превосходным качеством фото- и видеоизображения, высокой пропускной способностью и энергоэффективностью. Light Fusion 900 – самая мощная модель серии, с размером сенсора 1/1,3 и внушительным собственным высоким динамическим диапазоном 13,5EV, позволяющим передавать тончайшие детали света и тени, обеспечивая пользователям профессиональный уровень съемки.

Xiaomi 14 уже можно купить

Результатом совместной работы Xiaomi и Leica стала интеграция в Xiaomi 14 оптического объектива Leica Summilux с улучшенной диафрагмой ƒ/1,6 на основной камере, работающего вместе с сенсором Light Fusion. Это позволит добиться более высокой светоотдачи, чем у Xiaomi 13, на 180%. Более того, разрешение сверхширокоугольной камеры было увеличено до 50 МП, а также предлагается плавающий телеобъектив Leica 75 мм, поддерживающий фокусное расстояние от 10 см.

Что касается дисплея, то в Xiaomi 14 используется матрица с пиковой яркостью 3 000 нит. Экран обеспечивает четкое изображение даже при прямом солнечном свете и поддерживает формат Dolby Vision® HDR. Плотность пикселей дисплея увеличена до 460ppi, что позволяет передавать больше деталей. Кроме того, благодаря технологии LTPO частота обновления варьируется от 1 до 120 Гц, обеспечивая плавное восприятие изображения при просмотре веб-страниц, чтении и играх.

Xiaomi 14 оснащен четырьмя микрофонами, стереодинамиками с технологией Dolby Atmos и портом USB 3.2 Gen 1, поддерживающий скорость передачи данных до 5 Гбит/с, что в 10 раз выше, чем у предыдущего поколения. Производитель также внедрил специализированный линейный механизм с высокой вибрацией по оси X для получения ощущений, схожих с использованием Xiaomi 13 Ultra, в более компактном корпусе.

Кроме того, в системе управления аккумулятором Xiaomi 14 реализованы чипсет зарядки Xiaomi Surge P2 и чипсет управления аккумулятором Xiaomi Surge G1, обеспечивающие быструю зарядку и высокоэффективное управление аккумулятором. Доступна проводная быстрая зарядка HyperCharge мощностью 90 Вт и беспроводная HyperCharge мощностью 50 Вт.

Модель Xiaomi 14 доступна в трех цветах – зеленом, черном и белом.

Стоимость смартфона Xiaomi 14 на старте продаж в версии 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти составит 99,9 тыс. рублей, а при покупке смартфона в период с 1 по 31 марта 2024 г. клиенты получат в подарок умные часы Xiaomi Watch S3! Промо-цены будут действительны только в период с 1 по 31 марта 2024 г.