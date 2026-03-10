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Xiaomi Surge мобильный процессор

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.03.2026 В России начались продажи серии планшетов Xiaomi Pad 8 и обновленной линейки носимых устройств 1
29.01.2026 В России начались продажи серии смартфонов Redmi Note 15: титаническая прочность в сочетании с продвинутой камерой 1
29.01.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Redmi Note 15 1
16.01.2026 Старт продаж Poco M8 5G и Poco M8 Pro 5G в России 1
25.09.2025 В «М.Видео» начались продажи Redmi 15 1
23.05.2025 Xiaomi выпустила процессор не хуже, чем в iPhone 16 Pro Max. Суперсовременный техпроцесс 3 нм, 19 млрд транзисторов. Он уже используется 1
05.05.2025 Китай тайно строит мегафабрику – завод всех заводов по производству микросхем 1
03.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи серии Xiaomi 15 1
24.06.2024 Xiaomi выпустит собственный суперсовременный процессор – он будет лучше, чем у Intel 1
01.03.2024 Xiaomi 14 уже можно купить в «Ситилинке» и получить часы Watch S3 в подарок 2
26.02.2024 МТС открыла предзаказ на флагманский смартфон Xiaomi 14 2
26.03.2021 Дешевым смартфонам Xiaomi конец. Компания готовится к росту цен 2
05.11.2020 В мире смартфонов грядет революция – крупнейшие вендоры готовятся отказаться от американских чипов 2
24.03.2020 Xiaomi выпустила гигантский телевизор в 20 раз дешевле аналогов 2
22.02.2018 MWC 2018: самые ожидаемые анонсы 1
07.03.2017 Продажи Xiaomi и LeEco рухнули из-за подорожания на $15 1

Публикаций - 16, упоминаний - 21

Xiaomi Surge и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2232 15
Qualcomm Technologies 1974 7
Huawei 4677 6
MediaTek - Ralink 595 6
Apple Inc 13156 5
Leica Summilux 16 4
Samsung Electronics 11065 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
Leica Camera 282 3
Ланит - diHouse - Дихаус 264 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Lenovo Group 2447 2
Huawei - HiSilicon Technologies 70 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
Xiaomi Guardian Structure 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
LG Electronics 3735 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Intel Corporation 12811 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 1
BBK OPPO Electronics 484 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Sony 6739 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 1
HMD Global - Nokia 144 1
Lenovo Motorola 3566 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 1
LeEco - LeTV 61 1
AKG 66 1
Nvidia Corp 4002 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
TÜV Rheinland Group 181 2
Carl Zeiss AG 307 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 5
Микрофон - Microphone 2809 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 4
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 3
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 259 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 2
Электроника - Дисплей - AMOLED LTPO - Low Temperature Polycrystalline Oxid - технология объединительной платы для OLED-дисплеев 88 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 10
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 8
Xiaomi Mi Watch 24 5
Dolby Vision 282 5
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 4
Xiaomi 17 - Xiaomi 16 - Xiaomi 15 - Xiaomi 14 - Xiaomi 13 49 4
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 4
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 4
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 4
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 4
Xiaomi Poco 3D IceLoop 11 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 3
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 3
Xiaomi Mi C - серия смартфонов 16 2
Xiaomi HyperOS 88 2
Xiaomi LiquidCool Technology 13 2
Xiaomi XRing 5 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 2
Huawei Mate - серия смартфонов 453 2
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 2
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 105 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Huawei DC Dimming 40 2
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 60 2
Xiaomi Max - серия телевизоров 6 1
Samsung Super AMOLED - Samsung Super OLED 144 1
Philips PUF - серия телевизоров 1 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
МТС Premium 56 1
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 29 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 1
GFXBench Benchmark 20 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 184 1
Xiaomi Redmi Buds 18 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
Apple iPhone 15 187 1
Apple iPhone 16 219 1
Помозов Алексей 88 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Wang Xiang - Ванг Сян 11 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Китай - Тайвань 4245 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Европа 24964 1
Канада 5082 1
Китай - Хубэй - Ухань 64 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Литий - Lithium - химический элемент 663 1
Видеокамера - Видеосъёмка 720 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
GizmoChina 171 2
WCCFTech - Издание 110 2
GizChina - Издание 84 1
DigiTimes - Издание 1331 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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