Xiaomi выпустит собственный суперсовременный процессор – он будет лучше, чем у Intel

Xiaomi намерена освоить разработку процессоров по современным техпроцессам – она хочет выпустить 4-нанометровый чип. Для сравнения, Intel до сих пор выпускает 10-нанометровые процессоры.

Xiaomi станет чипмейкером

Компания Xiaomi, известная во всем мире в первую очередь благодаря своим смартфонам, а во вторую – телевизорам, решила разрабатывать собственные процессоры, пишет портал GizmoChina. Ее цель – выпуск современных решений с техпроцессом не старше 4 нанометров, а это почти самая современная норма производства микросхем, существующая на июнь 2024 г. в мире.

Для сравнения, лишь у Apple и Qualcomm, а также MediaTek есть 3-нанометровые решения. Компания AMD совсем недавно добралась до 4 нм, а Intel сидит на 10 нанометрах.

По предварительным данным, премьера нового чипа Xiaomi ожидается до конца 2024 г.

Первые шаги уже сделаны

Как пишет GizmoChina, Xiaomi уже завершила разработку своего первого 4-нанометрового процессора, однако к моменту выхода материала вся информация о нем была засекречена, включая название. Существует вероятность, что над чипом Xiaomi работала не самостоятельно, а при поддержке довольно крупного игрока на рынке мобильных ARM-процессоров, который одновременно с ней завершил разработку своего чипа с топологией 4 нм, о котором тоже пока ничего неизвестно.

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Речь в данном случае о китайской компании Unisoc, до 2018 г. известной как Spreadtrum. Она сменила название, так как предыдущее ассоциировалось у всего мира с дешевыми процессорами самого базового уровня.

Сейчас экс-Spreadtrum выпускает чипы всех классов, включая почти флагманские. Процессоры Unisoc можно встретить, в том числе, в мобильных устройствах Xiaomi.

Как пишет GizmoChina, достижение Xiaomi и Unisoc может стать поворотным моментом для полупроводниковой промышленности Китая. Во главе с Huawei, а теперь и с выходом на арену Xiaomi и Unisoc, китайские производители чипов готовы потенциально бросить вызов международным конкурентам в лице американской Qualcomm и тайваньской MediaTek. Это также может уменьшить зависимость Китая от иностранных технологий и попутно способствовать инновациям и конкуренции во всем мире в полупроводниковом секторе.

Но аналитики уверены, что широкое распространение китайских 4-нм процессоров в китайских же смартфонах может произойти не раньше 2026 г. В настоящее время доминирующие позиции на китайском рынке мобильных чипов занимают упомянутые MediaTek и Qualcomm.

Не все так радужно

Вполне может оказаться так, что использование суперсовременного 4-нанометрового техпроцесса, широкое распространение которого началось лишь в конце 2021 г., не даст процессору Xiaomi особых преимуществ перед чипами на более старых топологиях. По данным GizmoChina, его возможности окажутся на уровне чипа Kirin 9000s.

За Kirin 9000s стоит китайская компания Huawei, и это один из самых современных ее процессоров. Напомним, что в мае 2020 г. Huawei лишилась возможности выпускать чипы по современным нормам производства на фабриках TSMC, а своих мощностей у нее не было, в связи с чем ей пришлось на некоторое время покинуть рынок процессоров.

Новое творение Huawei в лице Kirin 9000s увидело свет в конце августа 2023 г. Процессор производится по 7-нанометровому техпроцессу, но при этом выдает очень достойный по нынешним меркам результат – более 900 тыс. баллов в AnTuTu 10 и свыше 4100 баллов в многоядерном режиме в GeekBench 6. Внутри него есть одно ядро TaiShan V120 на 2,62 ГГц, трио ядер TaiShan V120 с частотой 2,15 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 на 1,53 ГГц, а также графика Maleoon 910.

Но все же это далеко не рекордный показатель. Для сравнения, 3-нанометровый Apple A17 Pro из состава смартфона iPhone 15 Pro Max выдает почти 1,54 млн баллов в AnTuTu и около 7500 баллов в GeekBench.

Тем временем, 4-нанометровый чип Unisoc по производительности должен будет оказаться на уровне Qualcomm Snapdragon 888. Это довольно старый чип с точки зрения выпуска чип – в декабре 2024 г. ему исполнится четыре года. Тем не менее, выпускается он по техпроцессу 5 нм и выдает почти 893 тыс. баллов в AnTuTu и 3500 в GeekBench.

Все новое – это хорошо забытое старое

Будущий 4-нанометровый процессор нельзя будет первенцем Xiaomi. На самом деле у компании уже есть опыт по выпуску собственных CPU, но удачным (как и откровенно неудачным) его назвать нельзя.

В феврале 2017 г., более семи лет назад, Xiaomi представила на суд общественности процессор Surge S1 и сразу же первый (и единственный) смартфон на его основе – Mi 5C. CPU выпускался на фабрике TSMC по древнему по меркам 2024 г. техпроцессу 28 нанометров и располагал восемью ядрами Cortex-A53, половина из которых работала на частоте 2,26 ГГц, а другая половина – на 1,4 ГГц. Также был в наличии видеоускоритель Mali-T860.

До релиза все аналитики ждали от Surge S1 производительности топового на тот момент Qualcomm Snapdragon 808, но на деле у Xiaomi получился чип, который едва мог тягаться с Snapdragon 625 и MediaTek Helio P20 – процессорами среднего класса.

Почти сразу после релиза Surge S1 Xiaomi заявила о разработке чипа S2, который должен был быть во всем лучше предшественника. Однако по прошествии семи с половиной лет с появления Surge S1 его «наследник» так и не увидел свет, в том числе, по причине провала первого чипа Xiaomi.