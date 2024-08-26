Apple iPhone 15

Xiaomi напряглась. Ее лютый конкурент выпускает супердешевый смартфон с емкой батареей, переизбытком памяти и экраном больше, чем у iPhone 15 Pro Max йших нескольких дней. Вариантов расцветки пластикового корпуса два – темно-серая и голубая. Крупнее iPhone 15 Pro Max Отличительная черта Realme Note 60 – это его экран с диагональю 6,74 дюйма,

Adata SC750 - беспроводной SSD в формате флешки у телефону или планшету для доступа по принципу «включай и работай». Он поддерживает новейшую серию iPhone 15 и смартфоны Android с Type-C. Об этом CNews сообщили представители Adata. Внешний т

Caviar создал кастомный Apple Watch в пару к iPhone 15 Pro «Победа» енный цветами Георгиевской ленты. Модель стала дополнением к «победному» комплекту, в который вошел iPhone 15 Pro «Победа» и футляр с встроенным дисплеем, который проигрывает видео о победах Ро

Самым популярным смартфоном у россиян стал iPhone 15 прошедший год. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. Самым популярным телефоном стал iPhone 15 128 Black. Его заказывали в разных конфигурациях: 42% покупателей выбрали iPhone

IPhone в России значительно подешевели с осени прошлого года относительно периода, когда начались продажи этих смартфонов в России — сентября и октября 2023 г. IPhone 15, IPhone 15 Pro, IPhone Pro Max в среднем подешевели на 25%, и в связи с заме

Caviar выпустила «победный» комплект iPhone 15 Pro к 9 мая Caviar представил на сайте патриотический комплект для победителей. В него входит iPhone 15 Pro, посвященный 79 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войн

Caviar выпустил коллекцию iPhone 15, вдохновленную фильмами о мафии ых группировок. В обновлении под названием «Desperado Mafia» дизайнеры бренда разместили на корпусе iPhone 15 Pro отсылки к культовым фильмам и сериалам о гангстерах. В новый выпуск вошли смарт

Caviar превратил iPhone 15 Pro Max в Apple Vision Pro, а Samsung S24 Ultra — в Cybertruck волюционных устройств современности — Apple Vision Pro и Tesla Cybertruck. Флагманом серии является iPhone 15 Pro Vision. Дизайнеры Caviar вдохновились эстетикой Apple Vision Pro и воплотили ег

Любимый россиянами заклятый конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с экраном как у iPhone 15 Pro Max. Российская премьера не за горами. Видео т 91,4% площади лицевой панели за счет тонких рамок. Фото: Realme Корпус смартфона отнюдь не металлический В основе дисплея лежит матрица IPS с диагональю 6,72 дюйма (даже больше, чем у 6,7-дюймового Apple iPhone 15 Pro Max). Разрешение экрана – Full HD+ или 2400х1080 пикселей. Realme собрала свою новинку на одном из новейших процессоров тайваньской компании MediaTek – на Dimensity 6100+. Ч

Caviar выпустил коллекцию из iPad, Samsung Ultra и iPhone 15 Pro ко Дню Защитника Отечества рию кастомных девайсов Apple и Samsung, посвященных России. Флагманом патриотической коллекции стал iPhone 15 Pro Max «Империя», корпус которого полностью сделан из 18-каратного золота. Его сто

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Caviar показал кастомный iPhone 15, вдохновленный часами Richard Mille стоимостью $ 1 млн д люксовой кастомизации смартфонов Apple и Samsung, представила на своем сайте обновление коллекции iPhone 15 Pro Pair of Kings («Королевская пара»). В рамках новой серии были представлены три

Лютый конкурент Xiaomi выпустил супермощного и супердешевого «убийцу» флагманов. Видео овейший Xiaomi 14 образца ноября 2023 г., с которым он напрямую конкурирует. Также это альтернатива iPhone 15 Pro Max с точки зрения размеров, аппаратной производительности и возможностей камер

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Беспроводная зарядка в машинах BMW «ломает» чипы в новом iPhone 15 BMW «убивает» NFC-чип в iPhone 15 Беспроводные зарядные устройства автомобилей марки BMW могут нарушать работу NFC-чи

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Apple в 2023 г. исправит один из двух фундаментальных недостатков iPhone енью 2023 г., но лишь тех, кто собирается перейти на новые, пока не анонсированные мобильники серии iPhone 15, и то далеко не всех из них. Решить проблему плохой автономности Apple планирует во