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Apple iPhone 15



26.08.2024 Xiaomi напряглась. Ее лютый конкурент выпускает супердешевый смартфон с емкой батареей, переизбытком памяти и экраном больше, чем у iPhone 15 Pro Max

йших нескольких дней. Вариантов расцветки пластикового корпуса два – темно-серая и голубая. Крупнее iPhone 15 Pro Max Отличительная черта Realme Note 60 – это его экран с диагональю 6,74 дюйма,
29.07.2024 Adata SC750 - беспроводной SSD в формате флешки

у телефону или планшету для доступа по принципу «включай и работай». Он поддерживает новейшую серию iPhone 15 и смартфоны Android с Type-C. Об этом CNews сообщили представители Adata. Внешний т
30.05.2024 Caviar создал кастомный Apple Watch в пару к iPhone 15 Pro «Победа»

енный цветами Георгиевской ленты. Модель стала дополнением к «победному» комплекту, в который вошел iPhone 15 Pro «Победа» и футляр с встроенным дисплеем, который проигрывает видео о победах Ро
24.05.2024 Самым популярным смартфоном у россиян стал iPhone 15

прошедший год. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. Самым популярным телефоном стал iPhone 15 128 Black. Его заказывали в разных конфигурациях: 42% покупателей выбрали iPhone
23.05.2024 IPhone в России значительно подешевели с осени прошлого года

относительно периода, когда начались продажи этих смартфонов в России — сентября и октября 2023 г. IPhone 15, IPhone 15 Pro, IPhone Pro Max в среднем подешевели на 25%, и в связи с заме
06.05.2024 Caviar выпустила «победный» комплект iPhone 15 Pro к 9 мая

Caviar представил на сайте патриотический комплект для победителей. В него входит iPhone 15 Pro, посвященный 79 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войн
16.04.2024 Caviar выпустил коллекцию iPhone 15, вдохновленную фильмами о мафии

ых группировок. В обновлении под названием «Desperado Mafia» дизайнеры бренда разместили на корпусе iPhone 15 Pro отсылки к культовым фильмам и сериалам о гангстерах. В новый выпуск вошли смарт
12.03.2024 Caviar превратил iPhone 15 Pro Max в Apple Vision Pro, а Samsung S24 Ultra — в Cybertruck

волюционных устройств современности — Apple Vision Pro и Tesla Cybertruck. Флагманом серии является iPhone 15 Pro Vision. Дизайнеры Caviar вдохновились эстетикой Apple Vision Pro и воплотили ег
07.03.2024 Любимый россиянами заклятый конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с экраном как у iPhone 15 Pro Max. Российская премьера не за горами. Видео

т 91,4% площади лицевой панели за счет тонких рамок. Фото: Realme Корпус смартфона отнюдь не металлический В основе дисплея лежит матрица IPS с диагональю 6,72 дюйма (даже больше, чем у 6,7-дюймового Apple iPhone 15 Pro Max). Разрешение экрана – Full HD+ или 2400х1080 пикселей. Realme собрала свою новинку на одном из новейших процессоров тайваньской компании MediaTek – на Dimensity 6100+. Ч
21.02.2024 Caviar выпустил коллекцию из iPad, Samsung Ultra и iPhone 15 Pro ко Дню Защитника Отечества

рию кастомных девайсов Apple и Samsung, посвященных России. Флагманом патриотической коллекции стал iPhone 15 Pro Max «Империя», корпус которого полностью сделан из 18-каратного золота. Его сто
13.02.2024 Caviar выпустил умное сердце в комплекте с золотым iPhone 15 за 4 млн рублей

сайте кастомный AirTag в виде сердца ко Дню святого Валентина. Компания дарит аксессуар при покупке iPhone 15 Pro из коллекции ювелирных смартфонов «Garden of Eden». Цена самого дорогого телефо
19.12.2023 Caviar показал кастомный iPhone 15, вдохновленный часами Richard Mille стоимостью $ 1 млн

д люксовой кастомизации смартфонов Apple и Samsung, представила на своем сайте обновление коллекции iPhone 15 Pro Pair of Kings («Королевская пара»). В рамках новой серии были представлены три

07.12.2023 Лютый конкурент Xiaomi выпустил супермощного и супердешевого «убийцу» флагманов. Видео

овейший Xiaomi 14 образца ноября 2023 г., с которым он напрямую конкурирует. Также это альтернатива iPhone 15 Pro Max с точки зрения размеров, аппаратной производительности и возможностей камер
07.12.2023 Caviar представил шоколадный iPhone 15 Pro Max за 180 тысяч рублей

Caviar представил на российском сайте iPhone 15 Pro Max из натурального шоколада, покрытый пищевым 23-каратным золотом. Цена сладко
17.11.2023 Caviar представил кастомный iPhone за 700 тыс. руб. со стрелой времен Рюрика на корпусе

Caviar представил на сайте серию кастомных iPhone 15 Pro Versus. Флагман украшен фрагментом стрелы времен Рюрика. Также среди премиальны
17.10.2023 Сервис «Бери Заряд!» выяснил, почему россиянине не хотят покупать IPhone 15

пать последний iPhone от Apple. Компания опросила две тыс. мужчин и женщин старше 18 лет по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Бери Заряд!». Результаты опроса показали, что приобрести iPhone 15-го поколения планируют лишь 38% респондентов, в то время как 62% россиян не спешат обзаводиться новым гаджетом. Главной причиной, из-за которой россияне не могут или не хотят приобрес
16.10.2023 Apple все сломала. ОС iPhone взялась стирать контакты, экраны выгорают

ь из которых программные, часть – аппаратные. Больше других не повезло тем, кто потратился на новые iPhone 15 Pro Max, которые в США стоят от $1199 (около 117 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 октябр
02.10.2023 Беспроводная зарядка в машинах BMW «ломает» чипы в новом iPhone 15

BMW «убивает» NFC-чип в iPhone 15 Беспроводные зарядные устройства автомобилей марки BMW могут нарушать работу NFC-чи
29.09.2023 Старт продаж iPhone 15 в билайне

Сегодня в мире мобильных устройств произошло событие, долгожданное для многих энтузиастов и поклонников бренда Apple. В интернет-магазине, а скоро и на полках офисов продаж билайна в наличии iPhone 15 — последний шедевр «яблочной» компании, который, без сомнения, установит новые стандарты в индустрии. iPhone 15 — это не просто очередной смартфон. Это сочетание инновационных

27.09.2023 В «Ситилинке» стартовали продажи iPhone 15

«Ситилинк» открыл продажи новой линейки смартфонов Apple – iPhone 15. Стоимость устройств начинается от 129990 руб. Онлайн-ритейлер предоставляет собственную гарантию и страховку, а также другие дополнительные услуги. По данным «Ситилинка», Apple, как

18.09.2023 Caviar вернул золотой, фиолетовый и красный корпус для серии iPhone 15 Pro

Caviar представил на сайте кастомный iPhone 15 Pro с вариациями корпусов в ярких цветах, цена превысила 650 тыс. руб. В коллекции

13.09.2023 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на iPhone 15 и новые Apple Watch

ой коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, запускает предзаказ на смартфоны iPhone 15 и новые серии смарт-часов Apple. Клиенты получат кешбэк 20%, гарантию, возможность

31.08.2023 Caviar выставил цены на линейку iPhone 15. Побит барьер в 300 тыс. рублей

Caviar представил на российском сайте цены на линейку iPhone 15. Компания предлагает сделать предзаказ до официальной презентации, чтобы первым пол
28.08.2023 МТС открыла предзаказ на iPhone 15

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила предзаказ на iPhone 15. Владельцы виртуальных сертификатов смогут получить новинки одними из первых в России. Об этом CNews сообщили представители МТС. Стоимость виртуального сертификата составляет 50 тыс.

28.08.2023 МТС открыла предзаказ на iPhone 15

МТС запустила предзаказ на iPhone 15. Владельцы виртуальных сертификатов смогут получить новинки одними из первых в России. Стоимость виртуального сертификата составляет 50 тыс. руб. Приобрести его можно в интернет-магаз
09.08.2023 Caviar представил iPhone 15 «Баба Яга» в коллекции John Wick Edition

фильму и дорогие материалы – это еще не полный список того, чем может похвастаться кастомная серия iPhone 15 JWE. Об этом CNews сообщили представители Caviar. Первый фильм о Джоне Уике вышел в
18.05.2023 Caviar начал продавать новый iPhone 15 Pro в темно-красном цвете по цене 184 тыс. рублей

Международный бренд Caviar начал принимать заявки на предзаказ смартфонов из линейки iPhone 15, которая выйдет в сентябре 2023 г. Оставить заявку на флагман Apple на официальном

30.12.2022 Apple в 2023 г. исправит один из двух фундаментальных недостатков iPhone

енью 2023 г., но лишь тех, кто собирается перейти на новые, пока не анонсированные мобильники серии iPhone 15, и то далеко не всех из них. Решить проблему плохой автономности Apple планирует во
29.12.2022 Apple в расстройствах. Будущий iPhone должен стать гораздо дешевле и мощнее, чтобы избежать провала

Apple в безвыходной ситуации Компания Apple планирует полностью пересмотреть линейку смартфонов iPhone 15, которая выйдет в 2023 г. Как пишет MacRumors, реорганизация будет очень масштабной

Публикаций - 127, упоминаний - 242

Apple iPhone 15 и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12100 92
Xiaomi 1732 33
Samsung Electronics 10254 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 20
Huawei 3933 16
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 16
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 11
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 11
MediaTek - Ralink 527 9
Google LLC 11775 8
Qualcomm Technologies 1822 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 7
AMD - Advanced Micro Devices 4231 5
Yandex - Яндекс 7339 4
Intel Corporation 12197 4
Nvidia Corp 3487 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 4
BBK OnePlus 216 4
Microsoft Corporation 24624 4
Telegram Group 1983 4
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 4
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 4
Ugreen 15 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 3
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 3
Adata Technology 102 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 3
Ланит - diHouse - Дихаус 188 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 429 2
BBK OPPO Electronics 384 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
LG Electronics 3614 2
Sony 6544 2
BBK Electronics Corp 313 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 2
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 2
GitHub 814 2
Unsplash 762 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 5
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 4
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 58 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Lionsgate Entertainment Corporation 24 1
Континенталь 7 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 13 1
Лента - Монетка - торговая сеть 55 1
BMW Group 446 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Uber 330 1
Яндекс - Бери Заряд! 19 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Swarovski AG 73 1
Tesla Motors 396 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Связной ГК 1369 1
Smarta - Смарта 1 1
ПСБ - Связь.ON 8 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 142 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Евросоюз - Европейский совет - European Council - Conseil européen 29 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 111
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 35
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 28
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 27
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 20
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 16
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 14
Наушники - Headphones 3999 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 12
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 12
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 12
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 11
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 11
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 10
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 9
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Apple iPhone 16 69 24
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FreePik 980 7
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 3
Япония 13282 2
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Армения - Республика 2280 2
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