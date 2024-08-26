Apple iPhone 15
|26.08.2024
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Xiaomi напряглась. Ее лютый конкурент выпускает супердешевый смартфон с емкой батареей, переизбытком памяти и экраном больше, чем у iPhone 15 Pro Max
йших нескольких дней. Вариантов расцветки пластикового корпуса два – темно-серая и голубая. Крупнее iPhone 15 Pro Max Отличительная черта Realme Note 60 – это его экран с диагональю 6,74 дюйма,
|29.07.2024
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Adata SC750 - беспроводной SSD в формате флешки
у телефону или планшету для доступа по принципу «включай и работай». Он поддерживает новейшую серию iPhone 15 и смартфоны Android с Type-C. Об этом CNews сообщили представители Adata. Внешний т
|30.05.2024
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Caviar создал кастомный Apple Watch в пару к iPhone 15 Pro «Победа»
енный цветами Георгиевской ленты. Модель стала дополнением к «победному» комплекту, в который вошел iPhone 15 Pro «Победа» и футляр с встроенным дисплеем, который проигрывает видео о победах Ро
|24.05.2024
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Самым популярным смартфоном у россиян стал iPhone 15
прошедший год. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. Самым популярным телефоном стал iPhone 15 128 Black. Его заказывали в разных конфигурациях: 42% покупателей выбрали iPhone
|23.05.2024
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IPhone в России значительно подешевели с осени прошлого года
относительно периода, когда начались продажи этих смартфонов в России — сентября и октября 2023 г. IPhone 15, IPhone 15 Pro, IPhone Pro Max в среднем подешевели на 25%, и в связи с заме
|06.05.2024
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Caviar выпустила «победный» комплект iPhone 15 Pro к 9 мая
Caviar представил на сайте патриотический комплект для победителей. В него входит iPhone 15 Pro, посвященный 79 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войн
|16.04.2024
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Caviar выпустил коллекцию iPhone 15, вдохновленную фильмами о мафии
ых группировок. В обновлении под названием «Desperado Mafia» дизайнеры бренда разместили на корпусе iPhone 15 Pro отсылки к культовым фильмам и сериалам о гангстерах. В новый выпуск вошли смарт
|12.03.2024
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Caviar превратил iPhone 15 Pro Max в Apple Vision Pro, а Samsung S24 Ultra — в Cybertruck
волюционных устройств современности — Apple Vision Pro и Tesla Cybertruck. Флагманом серии является iPhone 15 Pro Vision. Дизайнеры Caviar вдохновились эстетикой Apple Vision Pro и воплотили ег
|07.03.2024
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Любимый россиянами заклятый конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с экраном как у iPhone 15 Pro Max. Российская премьера не за горами. Видео
т 91,4% площади лицевой панели за счет тонких рамок. Фото: Realme Корпус смартфона отнюдь не металлический В основе дисплея лежит матрица IPS с диагональю 6,72 дюйма (даже больше, чем у 6,7-дюймового Apple iPhone 15 Pro Max). Разрешение экрана – Full HD+ или 2400х1080 пикселей. Realme собрала свою новинку на одном из новейших процессоров тайваньской компании MediaTek – на Dimensity 6100+. Ч
|21.02.2024
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Caviar выпустил коллекцию из iPad, Samsung Ultra и iPhone 15 Pro ко Дню Защитника Отечества
рию кастомных девайсов Apple и Samsung, посвященных России. Флагманом патриотической коллекции стал iPhone 15 Pro Max «Империя», корпус которого полностью сделан из 18-каратного золота. Его сто
|13.02.2024
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Caviar выпустил умное сердце в комплекте с золотым iPhone 15 за 4 млн рублей
сайте кастомный AirTag в виде сердца ко Дню святого Валентина. Компания дарит аксессуар при покупке iPhone 15 Pro из коллекции ювелирных смартфонов «Garden of Eden». Цена самого дорогого телефо
|19.12.2023
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Caviar показал кастомный iPhone 15, вдохновленный часами Richard Mille стоимостью $ 1 млн
д люксовой кастомизации смартфонов Apple и Samsung, представила на своем сайте обновление коллекции iPhone 15 Pro Pair of Kings («Королевская пара»). В рамках новой серии были представлены три
|07.12.2023
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Лютый конкурент Xiaomi выпустил супермощного и супердешевого «убийцу» флагманов. Видео
овейший Xiaomi 14 образца ноября 2023 г., с которым он напрямую конкурирует. Также это альтернатива iPhone 15 Pro Max с точки зрения размеров, аппаратной производительности и возможностей камер
|07.12.2023
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Caviar представил шоколадный iPhone 15 Pro Max за 180 тысяч рублей
Caviar представил на российском сайте iPhone 15 Pro Max из натурального шоколада, покрытый пищевым 23-каратным золотом. Цена сладко
|17.11.2023
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Caviar представил кастомный iPhone за 700 тыс. руб. со стрелой времен Рюрика на корпусе
Caviar представил на сайте серию кастомных iPhone 15 Pro Versus. Флагман украшен фрагментом стрелы времен Рюрика. Также среди премиальны
|17.10.2023
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Сервис «Бери Заряд!» выяснил, почему россиянине не хотят покупать IPhone 15
пать последний iPhone от Apple. Компания опросила две тыс. мужчин и женщин старше 18 лет по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Бери Заряд!». Результаты опроса показали, что приобрести iPhone 15-го поколения планируют лишь 38% респондентов, в то время как 62% россиян не спешат обзаводиться новым гаджетом. Главной причиной, из-за которой россияне не могут или не хотят приобрес
|16.10.2023
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Apple все сломала. ОС iPhone взялась стирать контакты, экраны выгорают
ь из которых программные, часть – аппаратные. Больше других не повезло тем, кто потратился на новые iPhone 15 Pro Max, которые в США стоят от $1199 (около 117 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 октябр
|02.10.2023
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Беспроводная зарядка в машинах BMW «ломает» чипы в новом iPhone 15
BMW «убивает» NFC-чип в iPhone 15 Беспроводные зарядные устройства автомобилей марки BMW могут нарушать работу NFC-чи
|29.09.2023
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Старт продаж iPhone 15 в билайне
Сегодня в мире мобильных устройств произошло событие, долгожданное для многих энтузиастов и поклонников бренда Apple. В интернет-магазине, а скоро и на полках офисов продаж билайна в наличии iPhone 15 — последний шедевр «яблочной» компании, который, без сомнения, установит новые стандарты в индустрии. iPhone 15 — это не просто очередной смартфон. Это сочетание инновационных
|27.09.2023
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В «Ситилинке» стартовали продажи iPhone 15
«Ситилинк» открыл продажи новой линейки смартфонов Apple – iPhone 15. Стоимость устройств начинается от 129990 руб. Онлайн-ритейлер предоставляет собственную гарантию и страховку, а также другие дополнительные услуги. По данным «Ситилинка», Apple, как
|18.09.2023
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Caviar вернул золотой, фиолетовый и красный корпус для серии iPhone 15 Pro
Caviar представил на сайте кастомный iPhone 15 Pro с вариациями корпусов в ярких цветах, цена превысила 650 тыс. руб. В коллекции
|13.09.2023
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«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на iPhone 15 и новые Apple Watch
ой коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, запускает предзаказ на смартфоны iPhone 15 и новые серии смарт-часов Apple. Клиенты получат кешбэк 20%, гарантию, возможность
|31.08.2023
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Caviar выставил цены на линейку iPhone 15. Побит барьер в 300 тыс. рублей
Caviar представил на российском сайте цены на линейку iPhone 15. Компания предлагает сделать предзаказ до официальной презентации, чтобы первым пол
|28.08.2023
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МТС открыла предзаказ на iPhone 15
ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила предзаказ на iPhone 15. Владельцы виртуальных сертификатов смогут получить новинки одними из первых в России. Об этом CNews сообщили представители МТС. Стоимость виртуального сертификата составляет 50 тыс.
|28.08.2023
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МТС открыла предзаказ на iPhone 15
МТС запустила предзаказ на iPhone 15. Владельцы виртуальных сертификатов смогут получить новинки одними из первых в России. Стоимость виртуального сертификата составляет 50 тыс. руб. Приобрести его можно в интернет-магаз
|09.08.2023
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Caviar представил iPhone 15 «Баба Яга» в коллекции John Wick Edition
фильму и дорогие материалы – это еще не полный список того, чем может похвастаться кастомная серия iPhone 15 JWE. Об этом CNews сообщили представители Caviar. Первый фильм о Джоне Уике вышел в
|18.05.2023
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Caviar начал продавать новый iPhone 15 Pro в темно-красном цвете по цене 184 тыс. рублей
Международный бренд Caviar начал принимать заявки на предзаказ смартфонов из линейки iPhone 15, которая выйдет в сентябре 2023 г. Оставить заявку на флагман Apple на официальном
|30.12.2022
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Apple в 2023 г. исправит один из двух фундаментальных недостатков iPhone
енью 2023 г., но лишь тех, кто собирается перейти на новые, пока не анонсированные мобильники серии iPhone 15, и то далеко не всех из них. Решить проблему плохой автономности Apple планирует во
|29.12.2022
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Apple в расстройствах. Будущий iPhone должен стать гораздо дешевле и мощнее, чтобы избежать провала
Apple в безвыходной ситуации Компания Apple планирует полностью пересмотреть линейку смартфонов iPhone 15, которая выйдет в 2023 г. Как пишет MacRumors, реорганизация будет очень масштабной
Apple iPhone 15 и организации, системы, технологии, персоны:
|Губанов Андрей 88 11
|Китов Сергей 16 6
|Чернов Федор 30 5
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 379 2
|Уваров Сергей 33 2
|Комаров Павел 18 2
|Бедеров Игорь 54 1
|Рогозин Дмитрий 100 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
|Шашкин Дмитрий 10 1
|Погудалов Алексей 13 1
|Gurman Mark - Гурман Марк 9 1
|Гуськов Антон 39 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
|Колосов Дмитрий 2 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Bond James - Бонд Джеймс 67 1
|Горелкин Антон 93 1
|Махлаюк Артур 8 1
|James Renee - Джеймс Рене 24 1
|Nadal Rafael - Надаль Рафаэль 5 1
|Вильянов Сергей 14 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 118 1
|Громаковский Евгений 18 1
|Егоров Василий 2 1
|Косарева Елена 1 1
|Иванова Дагмара 34 1
|Догадин Михаил 18 1
|Дуров Павел 291 1
|Жовнер Павел 7 1
|Гуров Алексей 11 1
|Кайгородова Оксана 53 1
|Кечинов Михаил 4 1
|Старостин Александр 6 1
|Иксанова Екатерина 16 1
|Bloomberg 1286 5
|MacRumors 137 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 4
|Tom’s Hardware 393 4
|Ведомости 996 4
|GizmoChina 134 4
|WCCFTech - Издание 63 3
|Известия ИД 624 3
|VK - Mail.ru Hi-tech 26 3
|The Information 60 2
|TechSpot 113 2
|AppleInsider 395 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
|GizChina - Издание 72 1
|DigiTimes - Издание 1310 1
|Reddit 312 1
|Android Authority 47 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 519 1
|Liliputing 59 1
|Digital Chat Station 3 1
|9to5Mac 70 1
|The Register - The Register Hardware 1551 1
|FT - Financial Times 1219 1
|Forbes - Форбс 816 1
|Ars Technica 419 1
|Neowin 139 1
|Times 622 1
|TrendForce 113 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|Counterpoint Research 88 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
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