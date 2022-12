Apple в расстройствах. Будущий iPhone должен стать гораздо дешевле и мощнее, чтобы избежать провала

Из-за сверхнизких продаж iPhone 14 и 14 Plus, в которых нет почти ничего нового в сравнении с iPhone 13, Apple придется снизить цену на грядущие 15 и 15 Plus. Также она будет вынуждена перенести в них некоторые «фишки» старших моделей из Pro-серии, чтобы хоть как-то привлечь внимание потребителей. Премьера новинок запланирована на сентябрь 2023 г.

Apple в безвыходной ситуации

Компания Apple планирует полностью пересмотреть линейку смартфонов iPhone 15, которая выйдет в 2023 г. Как пишет MacRumors, реорганизация будет очень масштабной, хотя и на первый взгляд совершенно незаметной с точки зрения названий смартфонов и количества моделей в линейке.

По предварительным данным, в 2023 г. мир вновь будут ждать четыре новых iPhone – 15, 15 Plus, 15 Pro и Pro Max. Но модель iPhone 15 Plus окажется сильно дешевле нынешнего iPhone 14 Plus, следовательно, подешевеет и самый базовый iPhone 15. В настоящее время iPhone 14 стоит в США от $799 (57 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 декабря 2022 г.) за 64 ГБ памяти, а 14 Plus – $899 (64,1 тыс. руб.) с таким же накопителем.

Более того, линейке iPhone 15 может больше не быть столь гигантской пропасти между базовыми и Pro-моделями с точки зрения спецификаций. Как именно Apple намерена устранить ее, и какие отличия все же сохранятся, пока остается неизвестным. Вероятно, в iPhone 15 и 15 Plus появится новый заменитель фирменной «челки» – Dynamic Island, который сейчас есть только в 14 Pro и Pro Max. Но, быть может, этим дело не ограничится. По оценке портала GizChina, стоит ждать еще и более продвинутую 48-мегапиксельную камеру, как в 14 Pro и Pro Max.

Тим Кук, представляя миру новые iPhone 14 и 14 Plus, явно не ожидал такого оглушительного их провала

А раз уж столь яркой разницы между обычными iPhone и их Pro-модификациями уже не окажется, то и цены на Pro-версии повышать не будет никакого резона, если Apple намерена продавать эти смартфоны, а не копить их на складах. Таким образом, новые iPhone 15 Pro и Pro Max, с высокой долей вероятности, будут стоить, как и их предшественники – от $999 (71,2 тыс. руб.) и $1099 (78,4 тыс. руб.) соответственно за 128 ГБ.

Случилось чудо?

У всех этих метаморфоз, в том числе и у вероятного сохранения цен на уровне моделей 2022 года выпуска, есть лишь одна причина. В 2022 г. Apple выбрала неправильную тактику и попыталась продать миру прошлогодние iPhone 13 под видом новейших iPhone 14. напичканных новшествами, по ее утверждению, по самую «монобровь».

Обмануть потребителей у Apple не получилось. Потенциальные покупатели сразу поняли, что базовые iPhone 14 от такого же базового iPhone 13 почти ничем не отличаются внутренне, а внешних отличий между ними нет и вовсе. В смартфон добавили лишь несколько новых функций, польза от которых для большинства пользователей оказалась околонулевой. При этом новый функциональный вырез Dynamic Island iPhone 14 и 14 Plus не достался – у них стандартная «челка».

Мировая общественность новый iPhone 14 Plus, мягко говоря, не оценила

Что касается iPhone 14 Plus, то единственное его значимое отличие от iPhone 14 и, следовательно, от iPhone 13 – это увеличенный экран. Появление данной модели в линейке не случайно – у Apple не получилось надавить на ностальгию по компактным iPhone первых поколений с провалившимися в продаже iPhone 12 mini и 13 mini, и она решила вспомнить другие былые времена – эпоху фаблетов iPhone 6 Plus, 7 Plus и 8 Plus.

Как оказалось, переплачивать только лишь за большой экран и приставку Plus в названии покупатели тоже не собираются. Итог очевиден – уже через несколько недель после начала продаж Apple стало понятно, что iPhone 14 и 14 Plus продаются не просто плохо, а очень плохо, и ей пришлось экстренно сокращать объемы их производства.

Надежда на флагманы

На 29 декабря 2022 г. не было информации, чем Apple собирается удивлять мир в сентябре 2023 г. Пока к потенциальным нововведениям относится отказ от Lightning в пользу USB-С, но, опять же, не по воле самой Apple. Ей придется сделать это, если она хочет продавать iPhone в Европе, где принят закон о едином стандарте интерфейса для зарядки.

Своего покупателя iPhone 14 Pro и Pro Max определенно нашли

В настоящее время единственное, что остается делать Apple – надеяться, что iPhone 14 Pro и Pro Max будут вплоть до анонса следующей линейки продаваться столь же хорошо, сколь и на старте продаж. О планах компании по снижению цен на iPhone 14 и 14 Plus информации пока нет, потому что в ее линейке сохранились iPhone 13 и 13 mini, которые теперь стоят $699 (49,9 тыс. руб.) и $599 (42,7 тыс. руб.) соответственно. Любителям классического дизайна Apple предлагает iPhone 12 двухлетней давности за те же $599, а фанатам больших рамок экрана и кнопки Home на лицевой панели – iPhone SE 2022 за $429 (30,6 тыс. руб.).