Apple в расстройствах. Будущий iPhone должен стать гораздо дешевле и мощнее, чтобы избежать провала
Из-за сверхнизких продаж iPhone 14 и 14 Plus, в которых нет почти ничего нового в сравнении с iPhone 13, Apple придется снизить цену на грядущие 15 и 15 Plus. Также она будет вынуждена перенести в них некоторые «фишки» старших моделей из Pro-серии, чтобы хоть как-то привлечь внимание потребителей. Премьера новинок запланирована на сентябрь 2023 г.
Apple в безвыходной ситуации
Компания Apple планирует полностью пересмотреть линейку смартфонов iPhone 15, которая выйдет в 2023 г. Как пишет MacRumors, реорганизация будет очень масштабной, хотя и на первый взгляд совершенно незаметной с точки зрения названий смартфонов и количества моделей в линейке.
По предварительным данным, в 2023 г. мир вновь будут ждать четыре новых iPhone – 15, 15 Plus, 15 Pro и Pro Max. Но модель iPhone 15 Plus окажется сильно дешевле нынешнего iPhone 14 Plus, следовательно, подешевеет и самый базовый iPhone 15. В настоящее время iPhone 14 стоит в США от $799 (57 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 декабря 2022 г.) за 64 ГБ памяти, а 14 Plus – $899 (64,1 тыс. руб.) с таким же накопителем.
Более того, линейке iPhone 15 может больше не быть столь гигантской пропасти между базовыми и Pro-моделями с точки зрения спецификаций. Как именно Apple намерена устранить ее, и какие отличия все же сохранятся, пока остается неизвестным. Вероятно, в iPhone 15 и 15 Plus появится новый заменитель фирменной «челки» – Dynamic Island, который сейчас есть только в 14 Pro и Pro Max. Но, быть может, этим дело не ограничится. По оценке портала GizChina, стоит ждать еще и более продвинутую 48-мегапиксельную камеру, как в 14 Pro и Pro Max.
А раз уж столь яркой разницы между обычными iPhone и их Pro-модификациями уже не окажется, то и цены на Pro-версии повышать не будет никакого резона, если Apple намерена продавать эти смартфоны, а не копить их на складах. Таким образом, новые iPhone 15 Pro и Pro Max, с высокой долей вероятности, будут стоить, как и их предшественники – от $999 (71,2 тыс. руб.) и $1099 (78,4 тыс. руб.) соответственно за 128 ГБ.
Случилось чудо?
У всех этих метаморфоз, в том числе и у вероятного сохранения цен на уровне моделей 2022 года выпуска, есть лишь одна причина. В 2022 г. Apple выбрала неправильную тактику и попыталась продать миру прошлогодние iPhone 13 под видом новейших iPhone 14. напичканных новшествами, по ее утверждению, по самую «монобровь».
Обмануть потребителей у Apple не получилось. Потенциальные покупатели сразу поняли, что базовые iPhone 14 от такого же базового iPhone 13 почти ничем не отличаются внутренне, а внешних отличий между ними нет и вовсе. В смартфон добавили лишь несколько новых функций, польза от которых для большинства пользователей оказалась околонулевой. При этом новый функциональный вырез Dynamic Island iPhone 14 и 14 Plus не достался – у них стандартная «челка».
Что касается iPhone 14 Plus, то единственное его значимое отличие от iPhone 14 и, следовательно, от iPhone 13 – это увеличенный экран. Появление данной модели в линейке не случайно – у Apple не получилось надавить на ностальгию по компактным iPhone первых поколений с провалившимися в продаже iPhone 12 mini и 13 mini, и она решила вспомнить другие былые времена – эпоху фаблетов iPhone 6 Plus, 7 Plus и 8 Plus.
Как оказалось, переплачивать только лишь за большой экран и приставку Plus в названии покупатели тоже не собираются. Итог очевиден – уже через несколько недель после начала продаж Apple стало понятно, что iPhone 14 и 14 Plus продаются не просто плохо, а очень плохо, и ей пришлось экстренно сокращать объемы их производства.
Надежда на флагманы
На 29 декабря 2022 г. не было информации, чем Apple собирается удивлять мир в сентябре 2023 г. Пока к потенциальным нововведениям относится отказ от Lightning в пользу USB-С, но, опять же, не по воле самой Apple. Ей придется сделать это, если она хочет продавать iPhone в Европе, где принят закон о едином стандарте интерфейса для зарядки.
В настоящее время единственное, что остается делать Apple – надеяться, что iPhone 14 Pro и Pro Max будут вплоть до анонса следующей линейки продаваться столь же хорошо, сколь и на старте продаж. О планах компании по снижению цен на iPhone 14 и 14 Plus информации пока нет, потому что в ее линейке сохранились iPhone 13 и 13 mini, которые теперь стоят $699 (49,9 тыс. руб.) и $599 (42,7 тыс. руб.) соответственно. Любителям классического дизайна Apple предлагает iPhone 12 двухлетней давности за те же $599, а фанатам больших рамок экрана и кнопки Home на лицевой панели – iPhone SE 2022 за $429 (30,6 тыс. руб.).