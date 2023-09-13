«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на iPhone 15 и новые Apple Watch

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, запускает предзаказ на смартфоны iPhone 15 и новые серии смарт-часов Apple. Клиенты получат кешбэк 20%, гарантию, возможность оформить рассрочку до 30 месяцев, при покупке смартфона – бесплатную услугу по переносу данных и приложений. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

На выбор доступны все представленные девайсы iPhone 15 с двумя вариантами SIM, тремя или четырьмя опциями в объеме памяти в зависимости от модели – от 128 ГБ до 1 ТБ. iPhone 15 и 15 Plus предлагаются в пяти цветах, включая новые – «черный», «голубой», «розовый», «желтый» и «зеленый», девайсы из Pro-серии с титановым корпусом в четырех вариациях – «титановый», «титановый черный», «титановый синий», «титановый белый». Стоимость iPhone 15 начинается от 129 999 руб., iPhone 15 Plus — от 139 999 руб., iPhone 15 Pro — от 159 999 руб., iPhone 15 Pro Max — от 194 999 руб.

В «М.Видео» и «Эльдорадо» также действует предзаказ на Apple Watch Series SE (2023) с циферблатом 40 и 45 мм, стоимость аксессуаров начинается от 34 999 руб. Apple Watch Series 9 доступны с циферблатом 41 и 45 мм по цене от 54 999 руб. Флагманские Apple Watch Ultra 2 можно приобрести за 109 999 руб.

За предзаказ клиенты получат повышенный кешбэк 20% в рамках программ лояльности. Оформление покупки доступно также по акции «рассрочка» на срок до 30 месяцев без первого взноса и дополнительных условий. «М.Видео-Эльдорадо» предлагают собственную гарантию и необходимое сервисное обслуживание на все предлагаемые девайсы. При получении смартфона в магазине клиенты смогут воспользоваться бесплатным и безопасным сервисом по переносу на новый девайс данных и мобильных приложений, включая банковские.

Руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Бренд Apple имеет в России большую базу лояльных пользователей, которые ценят стильный дизайн и передовые технические возможности. Даже несмотря на уход компании и некоторые технические ограничения мы видим, что интерес к девайсам и внимание к новинкам продолжают сохраняться. В этом году в наших сетях Apple сохранил лидерство в денежных продажах смартфонов, в количественном выражении продолжает входить в топ-5, а самой продаваемой линейкой стал iPhone 14. Благодаря отлаженным процессам закупок и логистики мы продолжим знакомить наших клиентов с главными новинками и уже открыли предзаказ на iPhone 15. Сделаем все возможное, чтобы в соответствии с российским законодательством реализовать поставки в наиболее короткие сроки с учетом новой логики поставок и обеспечить наших клиентов новыми девайсами, как это было и в прошлом году. Гарантийные обязательства мы берем на себя. Дополнительно на старте даем повышенный кешбэк, а также предлагаем уникальный для рынка продукт – рассрочку на срок до 30 месяцев без дополнительных условий, которая сделает покупку доступнее. В текущих реалиях на стоимость новинок Apple для российского рынка кроме базовой цены производителя и локальных налогов влияет курс валют, транзакционные и логистические издержки, доступность товара и предложение партнеров, российские налоги и пошлины. Разница в ценах в США и на российском рынке всегда отличилась в среднем на 30-45%. Например, во время официального присутствия Apple, стоимость iPhone 13 Pro в США начиналась от $999 (около 73 тыс. руб. по курсу), в России эта модель стоила от 99 990 руб.».

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», за первые 8 месяцев 2023 г. на российском рынке было продано порядка 18,5 млн смартфонов, что на четверть больше, чем в январе-августе 2022 г. Средний чек за год снизился менее чем на 15%, до 21,5 тыс. руб. В количественном выражении 75% продаж пришлось на производителей из Китая. Стабильные позиции при этом сохраняют смартфоны стоимостью свыше 50 тыс. руб. – флагманские модели заняли примерно десятую часть российского рынка в штуках и порядка 40% в деньгах. По итогам восьми месяцев бренд Apple в целом по стране занимал пятую строчку в натуральном выражении, а в деньгах выражении сохранил лидерство. Наиболее продаваемыми линейками оказались iPhone 14, iPhone 13 и iPhone 11, моделями – iPhone 13 (128 ГБ), iPhone 11 (128 ГБ), iPhone 14 (128 ГБ).

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В сегменте смарт-часов бренд Apple в этом году сохраняет лидерство на российском рынке как в штучных продажах, так и в денежном объеме продаж. Самыми продаваемыми линейками в России стали Apple Watch Series 8, Apple Watch Series SE (2022) и Apple Watch Series 7. В числе наиболее востребованных моделей оказались: Watch Series 8 (45 мм), Watch Series 8 (41 мм) и Watch Series SE (2022) c циферблатом 40 мм, в топ-10 вошли Watch Ultra.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.